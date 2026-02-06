İBB kreşindeki skandal büyüyor: Çocuklara yönelik kötü muamele kamerada

Görüntülerde, 0-6 yaş grubundaki çocukların sınıf kapılarının önünde ve ortak alanlarda üst değiştirmek zorunda bırakıldığı görülüyor. Kayıtlarda, bir kız çocuğunun öğretmeninin yönlendirmesiyle kapı önünde kıyafet değiştirdiği, bu sırada çevredeki diğer çocukların bakışlarından rahatsız olduğu ve utandığı anlar dikkat çekiyor.

ÖĞRETMENLERİN SERT TAVIRLARI KAMERADA

Kayıtlarda, bir öğretmenin çocuklara bağırarak komut verdiği, bazı çocukları sert bir dille azarladığı görülüyor. Görüntülerde, montunu giymeye çalışan bir çocuğa yüksek sesle hitap edildiği, hazırlık sürecinde çocukların yetersiz olmakla eleştirildiği anlar yer alıyor. Başka bir kayıtta ise bir öğretmenin bir çocuğa doğru sert bir şekilde yönelerek ayakkabısını yerine koymasını istediği duyuluyor.