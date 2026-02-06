İBB kreşindeki skandal büyüyor: Çocuklara yönelik kötü muamele kamerada
Eyüpsultan’daki CHP'li İBB’ye bağlı “Yuvamız İstanbul” kreşine ilişkin yeni görüntülerde, çocukların ortak alanlarda üst değiştirmeye zorlandığı, öğretmenlerin sert tavırlar sergilediği ve çocukların gözetimsiz bırakıldığı anlar yer aldı.
- İstanbul'un Eyüpsultan ilçesindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı bir kreşte çocuklara yönelik darp ve istismar iddialarıyla ilgili yeni kamera görüntüleri ortaya çıktı.
- Görüntülerde, öğretmenlerin çocuklara bağırdığı, üzerlerine yürüdüğü ve sert tavırlar sergilediği anlar yer aldı.
- Kayıtlara göre, çocukların kıyafetleri sınıf kapılarının önü gibi ortak alanlarda değiştirilmeye zorlandı.
- Etkinlik saatlerinde bazı çocukların koridorlarda gözetimsiz bırakıldığı ve öğretmenlerin cep telefonlarıyla ilgilendiği tespit edildi.
İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı bir kreşte çocukların darp ve istismara uğradığı iddialarına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, öğretmenlerin çocuklara bağırdığı, üzerlerine yürüdüğü, çocukların gözetimsiz bırakıldığı ve üstlerinin ortak alanlarda değiştirildiği anlar yer aldı.
EYÜPSULTAN'DAKİ KREŞTE YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Eyüpsultan ilçesi Güzeltepe Mahallesi'nde İBB'ye bağlı "Yuvamız İstanbul" isimli kreşte çocukların darp ve istismara maruz kaldığı iddiaları kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, olaya ilişkin yeni kamera kayıtları paylaşıldı.
ÇOCUKLAR ORTAK ALANLARDA ÜST DEĞİŞTİRMEK ZORUNDA BIRAKILDI
Görüntülerde, 0-6 yaş grubundaki çocukların sınıf kapılarının önünde ve ortak alanlarda üst değiştirmek zorunda bırakıldığı görülüyor. Kayıtlarda, bir kız çocuğunun öğretmeninin yönlendirmesiyle kapı önünde kıyafet değiştirdiği, bu sırada çevredeki diğer çocukların bakışlarından rahatsız olduğu ve utandığı anlar dikkat çekiyor.
ÖĞRETMENLERİN SERT TAVIRLARI KAMERADA
Kayıtlarda, bir öğretmenin çocuklara bağırarak komut verdiği, bazı çocukları sert bir dille azarladığı görülüyor. Görüntülerde, montunu giymeye çalışan bir çocuğa yüksek sesle hitap edildiği, hazırlık sürecinde çocukların yetersiz olmakla eleştirildiği anlar yer alıyor. Başka bir kayıtta ise bir öğretmenin bir çocuğa doğru sert bir şekilde yönelerek ayakkabısını yerine koymasını istediği duyuluyor.
ÇOCUKLAR GÖZETİMSİZ, ÖĞRETMENLER TELEFONLA MEŞGUL
Görüntülerde ayrıca etkinlik saatlerinde bazı çocukların koridorlarda gözetimsiz dolaştığı, öğretmenlerin ise sık sık cep telefonlarıyla ilgilendiği anlar da yer aldı. Kayıtlar, kreşteki denetim ve çocuk güvenliğine ilişkin iddiaları yeniden gündeme taşıdı.