Son dakika: Çevrimiçi çocuk istismarına ağır darbe: 51 tutuklama
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca çevrimiçi ortamda çocukların cinsel istismarı ve taciziyle mücadele kapsamında yürütülen soruşturmada, çocuklara ait müstehcen içeriklerin satışını yaptığı belirlenen 51 şüpheli tutuklandı.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, çevrimiçi ortamda çocuğun cinsel istismarı ve taciziyle mücadele kapsamında yürütülen soruşturmada, çocuklara ait müstehcen içeriklerin satışını yaptığı tespit edilen 51 şüphelinin tutuklandığını açıkladı.