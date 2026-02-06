PODCAST CANLI YAYIN

Son dakika: Çevrimiçi çocuk istismarına ağır darbe: 51 tutuklama

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca çevrimiçi ortamda çocukların cinsel istismarı ve taciziyle mücadele kapsamında yürütülen soruşturmada, çocuklara ait müstehcen içeriklerin satışını yaptığı belirlenen 51 şüpheli tutuklandı.

