Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında gözaltına alınan 19 şüpheli adliyede: Aralarında Ali Kaya da var

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında gözaltına alınan 19 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul'daki uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

DİLEK İMAMOĞLU'NUN KARDEŞİ DE VAR



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında gözaltına alınan 19 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilenler arasında İBB'deki milyarlarca liralık yolsuzluk sebebiyle tutuklu bulunan CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya da bulunuyor.

Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

OPERASYON

Soruşturma kapsamında 27 şüpheli hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak", "uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak", "bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etme" suçlarından gözaltı kararı verilmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda şüpheli Ali Kaya'nın da olduğu 19 zanlı gözaltına alınmıştı.