CHP'de "ajan" kavgası! Tanju Özcan Sezgin Tanrıkulu'na salladı: Boş konuşuyorsun TR705!

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu arasında yaşanan son kriz parti içindeki ayrışmayı bir kez daha gözler önüne serdi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde her gün yeni bir iç kavga yaşanıyor.

TANJU ÖZCAN SEZGİN TANRIKULU'NA SALLADI Daha önce eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile yaşadığı gerilimler ve zaman zaman Genel Başkan Özgür Özel'e yönelik eleştirileriyle gündeme gelen Özcan, bu kez Tanrıkulu'nu hedef aldı.

"BOŞ KONUŞUYORSUN TR705"

Sosyal medya üzerinden isim vermeden "kod" ile Tanrıkulu'nu işaret eden Özcan, "Çok boş konuşuyorsun TR705!" ifadelerini kullandı.

CIA AJANI GÖNDERMESİ

Özcan'ın paylaşımında kullandığı "TR705" ifadesi ise tartışmayı daha da büyüttü. Söz konusu kodun, geçmişte WikiLeaks tarafından sızdırıldığı iddia edilen "gölge CIA" Stratfor belgelerinde Sezgin Tanrıkulu için kullanıldığı biliniyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu (Fotoğraf TAKVİM Foto Arşiv'e aittir)

İddialara göre Tanrıkulu'nun bu belgelerde Türkiye kaynaklı bir bilgi sağlayıcısı olarak yer aldığı ileri sürülmüş, bu durum zaman zaman kamuoyunda ABD istihbaratıyla bağlantı iddialarının gündeme gelmesine neden olmuştu.