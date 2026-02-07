CHP'de "ajan" kavgası! Tanju Özcan Sezgin Tanrıkulu'na salladı: Boş konuşuyorsun TR705!
CHP’de parti içi gerilim yeni bir tartışmayla alevlendi. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medya üzerinden Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu’nu "TR705" koduyla hedef alarak "CIA ajanı" göndermesi yaptı. Söz konusu kodun, geçmişte WikiLeaks tarafından sızdırıldığı iddia edilen "gölge CIA" Stratfor belgelerinde Sezgin Tanrıkulu için kullanıldığı biliniyor.
Cumhuriyet Halk Partisi'nde her gün yeni bir iç kavga yaşanıyor.
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu arasında yaşanan son kriz parti içindeki ayrışmayı bir kez daha gözler önüne serdi.
TANJU ÖZCAN SEZGİN TANRIKULU'NA SALLADI
Daha önce eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile yaşadığı gerilimler ve zaman zaman Genel Başkan Özgür Özel'e yönelik eleştirileriyle gündeme gelen Özcan, bu kez Tanrıkulu'nu hedef aldı.
"BOŞ KONUŞUYORSUN TR705"
Sosyal medya üzerinden isim vermeden "kod" ile Tanrıkulu'nu işaret eden Özcan, "Çok boş konuşuyorsun TR705!" ifadelerini kullandı.
CIA AJANI GÖNDERMESİ
Özcan'ın paylaşımında kullandığı "TR705" ifadesi ise tartışmayı daha da büyüttü. Söz konusu kodun, geçmişte WikiLeaks tarafından sızdırıldığı iddia edilen "gölge CIA" Stratfor belgelerinde Sezgin Tanrıkulu için kullanıldığı biliniyor.
İddialara göre Tanrıkulu'nun bu belgelerde Türkiye kaynaklı bir bilgi sağlayıcısı olarak yer aldığı ileri sürülmüş, bu durum zaman zaman kamuoyunda ABD istihbaratıyla bağlantı iddialarının gündeme gelmesine neden olmuştu.
TANRIKULU'NUN SON ÇIKIŞLARI
Sezgin Tanrıkulu terör örgütü PKK/YPG'ye destek veren açıklamalarıyla biliyor. Son dönemde Suriye'de teröre karşı yapılan operasyonları kaygıyla izlediğini söyleyen ve Ayn el Arap'taki operasyonlar için "Kobane'de ciddi bir insani dram yaşandığını'öne sürmüştü. Özcan'ın çıkışı, yalnızca iki isim arasındaki polemik olarak değil, CHP'de dış politika ve güvenlik politikaları konusundaki tutarsızlığı da gözler önüne koyuyor.