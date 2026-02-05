Umman'da nükleer müzakere: Washington ve Tahran masaya oturdu! İran açıkladı: "İyi bir başlangıç yaptık"
ABD ve İran bugün Umman'ın başkenti Maskat'ta müzakere masasına oturdu. ABD müzakere öncesi İran'da devam eden güvenlik riskleri gerekçesiyle, ülkede bulunan vatandaşlarına tekrar "ülkeyi hemen terk etme" çağrısı yaptı. Görüşmeler sona ererken İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, “İyi bir başlangıç yaptık. Nasıl devam edeceğimiz konusunda temas kuracağız. İyi bir başlangıç” dedi.
"İYİ BİR BAŞLANGIÇ YAPTIK"
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD heyetiyle yaptıkları görüşmeler için, “İyi bir başlangıç yaptık. Nasıl devam edeceğimiz konusunda temas kuracağız. İyi bir başlangıç” dedi.
GÖRÜŞMELER SONA ERDİ
İran devlet televizyonuna göre, Umman'ın başkenti Maskat'ta TSİ 11.00 sularında başlayan ABD-İran görüşmeleri tamamlanırken İranlı müzakere heyeti, konutlarına döndü.
İran devlet televizyonu muhabiri, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi'nin görüşmelerin "şimdilik" sona erdiğini bildirdiğini ve iki ülkenin heyetlerinin ülkelerine dönmelerinin öngörüldüğünü aktardı.
Taraflar henüz görüşmelerin sonucu hakkında açıklama yapmadı.
Müzakerelerde İran heyetini Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD’yi Başkan Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff temsil etti. Witkoff'un beraberinde Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner ve ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Brad Cooper da yer aldı.
Erakçi'nin beraberinde ise Siyasi İşlerden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Mecid Taht Revançi, Ekonomik İşlerden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Hamid Kanberi ile Dışişleri Bakanlığı Hukuk İşlerinden Sorumlu Yardımcısı Kazım Garibabadi de hazır bulundu.
Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, Erakçi ile Witkoff arasında mesaj alışverişine aracılık etti.
AB'DEN DİPLOMASİ ÇAĞRISI
İran ile ABD arasındaki nükleer görüşmelerin Umman'ın başkenti Maskat'ta başlamasının ardından Avrupa Birliği (AB), "diplomasi ve müzakere" vurgusu yaptı.
AB Komisyonu sözcülerinden Anitta Hipper, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
AB'nin nükleer görüşmeler ve Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması (NPT) konusundaki tutumunun net olduğunu belirten Hipper, "AB'ye göre, İran nükleer meselesine ilişkin tek kalıcı çözüm, diplomasi ve müzakerelerden geçiyor." dedi.
Hipper, AB'nin Birleşmiş Milletler (BM) kararları uyarınca müzakere edilmiş çözüm sağlanması için çabalarını sürdüreceğini ifade etti.
İran ile ABD arasındaki nükleer görüşmeler, Haziran 2025'te İsrail ve ABD'nin saldırıları sonrasında kesintiye uğramasının ardından Umman'ın başkenti Maskat'ta bugün yeniden başladı. Kesintiye uğrayan diplomatik süreç, Türkiye başta olmak üzere bölge ülkelerinin çabalarıyla yeniden canlandırıldı.
Yeniden başlayan müzakerelerde, uranyum zenginleştirme ve İran'daki yüksek düzeyli zenginleştirilmiş uranyumun ülke dışına çıkarılması gibi konular, taraflar arasındaki temel anlaşmazlık başlığı olmayı sürdürüyor. İran, nükleer programını atom bombası üretimini engelleyecek sınırlamalar çerçevesinde tutma karşılığında yaptırımların kaldırılmasını isterken ABD ise İran’ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini tamamen durdurmasını ve yüksek düzeyli zenginleştirilmiş uranyumun İran dışına çıkarılmasını talep ediyor.
ABD yönetimi, ayrıca İran'ın füze programını ve bölgedeki silahlı gruplara desteğini de müzakere masasına getirmek istiyor. İran ise nükleer program dışındaki konuları müzakere etmeyeceğini birçok kez bildirdi.
ABD BASININDAN CENTCOM İDDİASI
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Brad Cooper'ın da Umman'ın başkenti Maskat'taki İran-ABD arasındaki nükleer görüşmelere katılacağı iddia edildi.
Amerikan Wall Street Journal gazetesinin haberine göre, CENTCOM Komutanı Cooper, İran ile müzakerelere başlayan ABD heyetine katılmak üzere Umman'a gitti.
Diğer yandan Associated Press (AP) de Amerikan yetkililerini taşıdığı düşünülen bir konvoyun da Umman'ın başkenti Maskat'a geldiğini bildirdi.
İran ile ABD arasındaki nükleer müzakereler, Tahran-Washington arasında tansiyonun yeniden yükseldiği, Washington’un Tahran'a karşı bölgede askeri yığınağını artırdığı bir dönemde gerçekleşiyor.
Umman’ın arabuluculuğunda yürütülen temaslar kapsamında taraflar, Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi’nin ev sahipliğinde Maskat’ta bir araya geldi.
Müzakerelerde İran heyetine Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi başkanlık ederken, ABD’yi Başkan Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff temsil ediyor.
Görüşmelerde İran'dan Siyasi İşlerden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Mecid Taht Revançi, Ekonomik İşlerden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Hamid Kanberi ile Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi de hazır bulunuyor. ABD tarafında da Witkoff'un yanında ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner yer alıyor.
ABD'DEN İRAN'I TERK ETME ÇAĞRISI
ABD, İran'da devam eden güvenlik riskleri gerekçesiyle, ülkede bulunan vatandaşlarına tekrar "ülkeyi hemen terk etme" çağrısı yaptı.
ABD'nin Tahran Sanal Büyükelçiliği tarafından yayımlanan güvenlik uyarısında, ABD vatandaşlarından "Washington yönetiminin yardımına ihtiyaç duymadan İran'dan çıkış planı yapmaları"istendi.
Açıklamada, İran'da güvenlik önlemlerinin artırıldığı ve yolların kapatıldığı, toplu taşımanın aksadığı ve internet erişiminde engellemelerin devam ettiği ifade edildi.
İran yönetiminin mobil, sabit hat ve ulusal internet ağlarına erişimi kısıtlamaya devam ettiği belirtilen açıklamada, hava yolu şirketlerinin de İran'a ve İran'dan başka bölgelere uçuşları sınırladığı veya iptal ettiği kaydedildi.
Açıklamada,"İran'ı hemen terk edin. İran'dan ayrılmak için ABD hükümetinin yardımına bağlı olmayan bir plan yapın." denildi.
İran'dan ayrılamamaları halinde, ABD vatandaşlarının bulundukları konut içinde veya güvenli bir binada sığınak niteliğinde bir alan belirlemesi gerektiği vurgulanan açıklamada, yeterli miktarda gıda, su, ilaç ve temel ihtiyaç malzemesi bulundurulması tavsiye edildi.
Açıklamada, ABD vatandaşlarının alternatif iletişim araçları planlaması ve güvenli olması halinde İran'dan kara yoluyla Türkiye veya Ermenistan'a gitmesi önerildi.
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkan Donald Trump'ın İran konusunda diplomasiyi ilk seçenek olarak gördüğünü ancak diplomasi dışında da birçok seçeneği olduğunu söylemişti.
ABD, 13 Ocak’ta da ülkede devam eden gösterileri ve güvenlik risklerini gerekçe göstererek İran'daki vatandaşlarına "derhal ülkeyi terk etme" çağrısı yapmıştı.
ERAKÇİ UMMAN'DA
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD ile bugün gerçekleştirilecek müzakerelere katılmak üzere Umman'a gitti.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, Erakçi'nin beraberindeki diplomatik heyetle Umman'a hareket ettiğini bildirdi.
ABD ile yarınki müzakerelere ilişkin Bekayi, "Bu diplomatik girişim, nükleer meselede adil, karşılıklı olarak kabul edilebilir ve onurlu bir anlayışa ulaşma amacıyla yürütülmektedir." ifadelerini kullandı.