Başkan Erdoğan öncülüğünde hayata geçirilen "Aile Yılı" modeli dünyaya örnek oldu

Son olarak Nijerya Kadın İşleri ve Sosyal Kalkınma Bakanı Hajiya Imaan Sulaiman İbrahim, 'Önce Nijeryalı Aileler Programı'nı başlatacaklarını duyurdu.

Türkiye'nin Aile Yılı ve Aile ve Nüfusun 10 Yılı vizyonu, KKTC, BAE ve Mısır gibi ülkelere örnek oldu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde hayata geçirilen Aile Yılı ve Aile ve Nüfusun 10 Yılı vizyonu dünyaya ilham oldu.

ÜLKELER PEŞ PEŞE "AİLE YILI" İLAN ETTİ

Nüfus ve aile politikalarında Türkiye'yi örnek alan KKTC, BAE ve Mısır'ın ardında geçtiğimiz hafta Türkiye'yi ziyaret eden Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu da ülkesinde 2026 yılını "Aileler ve Sosyal Kalkınma Yılı"olarak ilan etti.