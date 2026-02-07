Başkan Erdoğan öncülüğünde hayata geçirilen "Aile Yılı" modeli dünyaya örnek oldu
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde hayata geçirilen "Aile Yılı" vizyonu uluslararası alanda karşılık buldu. Türkiye’nin aileyi toplumsal yapı ve kalkınmanın merkezine alan politikalarını örnek alan KKTC, BAE ve Mısır’ın ardından Nijerya da 2026’yı “Aileler ve Sosyal Kalkınma Yılı” ilan etti.
- Türkiye'nin Aile Yılı ve Aile ve Nüfusun 10 Yılı vizyonu, KKTC, BAE ve Mısır gibi ülkelere örnek oldu.
- Son olarak Nijerya Kadın İşleri ve Sosyal Kalkınma Bakanı Hajiya Imaan Sulaiman İbrahim, 'Önce Nijeryalı Aileler Programı'nı başlatacaklarını duyurdu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde hayata geçirilen Aile Yılı ve Aile ve Nüfusun 10 Yılı vizyonu dünyaya ilham oldu.
ÜLKELER PEŞ PEŞE "AİLE YILI" İLAN ETTİ
Nüfus ve aile politikalarında Türkiye'yi örnek alan KKTC, BAE ve Mısır'ın ardında geçtiğimiz hafta Türkiye'yi ziyaret eden Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu da ülkesinde 2026 yılını "Aileler ve Sosyal Kalkınma Yılı"olarak ilan etti.
Aile kurumunu ulusal güvenlik, ekonomik istikrar ve toplumsal bütünlüğün merkezine yerleştiren stratejik bir adım olan Aile Yılı girişimiyle Nijerya, aile merkezli politikaları ulusal kalkınmanın temeli olarak benimseyen Türkiye, BAE ve Mısır gibi ülkelerin arasına katıldı.
Sabah'tan Rana Büyüktaş'ın haberine göre Nijerya Kadın İşleri ve Sosyal Kalkınma Bakanı Hajiya Imaan Sulaiman İbrahim, Aile Yılı kapsamında "Önce Nijeryalı Aileler Programı"nı hayata geçireceklerini açıkladı.