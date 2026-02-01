Epstein’in pedofili adasında “Elhamra” izleri: Türk mimar ve eşi belgelerde

Mail yazışması: "Mete, Fas saatiyle akşam 18.00'den gece yarısına kadar Jeffrey ile Skype üzerinden görüşmek için müsait olacaktır. Bilgisayar başında olacak, dolayısıyla Jeffrey ne zaman müsait olursa arayabilirsiniz. Skype adresi: aysegul deniz morocco.

Eğer Jeffrey'nin bugün vakti olmazsa, lütfen geri yazın; yarın için bir planlama yapabiliriz.

Mete, İslam mimarisi alanında uzmanlaşmıştır; bu nedenle Mark'tan duyduğumuz üzere Jeffrey'nin adadaki ev için Elhamra tarzını yeniden yaratmak istemesi, ada projesini çok heyecan verici kılmaktadır.

Jeffrey ile konuşmayı sabırsızlıkla beklemektedir."