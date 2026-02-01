Epstein’in pedofili adasında “Elhamra” izleri: Türk mimar ve eşi belgelerde
Jeffrey Epstein dosyasında açılan milyonlarca yeni belge, pedofili ağına uzanan ilişkiler zincirini gözler önüne sererken, Türk mimarla yapılan yazışmalar ve mimarın eşine ait geçmiş adli dosyalar yeniden gündeme geldi. Dosyalarda, Epstein’in adası için Elhamra Sarayı esintili mimari proje yazışmaları dikkat çekti.
Pedofili, cinsel istismar ve fuhuş ağı kurmak suçlamasıyla ABD'de tutuklandıktan sonra cezaevinde ölü bulunan Jeffrey Epstein'e ilişkin 3 milyondan fazla yeni belge, 2 bin video ve yaklaşık 180 bin görsel kamuoyunun erişimine açıldı. Belgeler, yalnızca Epstein'in suç ağını değil, küresel ölçekte uzanan ilişkiler zincirini de gözler önüne serdi.
DÜNYA SİYASETİNDEN İŞ DÜNYASINA UZANAN TEMASLAR
Yayımlanan dosyalarda, Donald Trump, Elon Musk, Bill Gates ve İngiltere Kralı'nın kardeşi Andrew Windsor ile Epstein arasındaki temaslara dair e-posta yazışmaları, fotoğraflar ve takvim kayıtları yer aldı. Belgeler, Epstein'in yalnızca bir suçlu değil, aynı zamanda güçlü çevrelerle temas kurabilen bir merkez figür olduğunu ortaya koydu.
EPSTEİN ADASI VE KARANLIK AĞ
Dosyalarda en dikkat çekici başlıklardan biri, Epstein'in cinsel istismar suçlarının işlendiği özel adası oldu. Uçuş kayıtları, davet listeleri ve takvim notları, adaya giden isimlerin yoğunluğunu gözler önüne sererken, bu yapının nasıl yıllarca dokunulmaz kaldığına dair soruları da yeniden gündeme taşıdı.
TÜRKİYE BAĞLANTISI DOSYALARDA YER ALDI
Kamuoyunda merak uyandıran başlıklardan biri de Türkiye ile bağlantılı isimlerin dosyalarda yer alması oldu. Belgelerde, sosyete çevrelerinde tanınan mimar Deniz Mete ile, daha önce tarihi eser kaçakçılığı suçlamasıyla gündeme gelen Asil Nadir'in eski eşi Ayşegül Tecimer'in isimleri dikkat çekti. Tecimer'in, Epstein ile yapılan e-posta yazışmalarında doğrudan yer aldığı görüldü.
PEDOFİLİ ADASI İÇİN "ELHAMRA TARZI" PROJE YAZIŞMALARI
Dosyaya giren e-postalarda, Epstein'in adadaki yapılar için İslam mimarisinden esinlenen, Elhamra Sarayı tarzında bir proje talep ettiği yönündeki ifadeler dikkat çekti.
Ayşegül Tecimer'e ait olduğu belirtilen bir e-postada şu ifadeler yer aldı:
"Mete, İslam mimarisi konusunda uzmanlaşmıştır; bu yüzden Mark'tan duyduğumuz üzere Jeffrey'nin adadaki ev için Elhamra tarzını yeniden yaratmak istemesi, ada projesini çok heyecan verici kılıyor."
Mimar Deniz Mete'nin eşi, Kıbrıs'lı ünlü iş adamı Asil Nadir'in eski eşi olan Ayşegül Tecimer'in yaptığı yazışmalar Tecimer'in kirli geçmişini yeniden gündeme getirdi.
Mail yazışması: "Mete, Fas saatiyle akşam 18.00'den gece yarısına kadar Jeffrey ile Skype üzerinden görüşmek için müsait olacaktır. Bilgisayar başında olacak, dolayısıyla Jeffrey ne zaman müsait olursa arayabilirsiniz. Skype adresi: aysegul deniz morocco.
Eğer Jeffrey'nin bugün vakti olmazsa, lütfen geri yazın; yarın için bir planlama yapabiliriz.
Mete, İslam mimarisi alanında uzmanlaşmıştır; bu nedenle Mark'tan duyduğumuz üzere Jeffrey'nin adadaki ev için Elhamra tarzını yeniden yaratmak istemesi, ada projesini çok heyecan verici kılmaktadır.
Jeffrey ile konuşmayı sabırsızlıkla beklemektedir."
KAÇIŞLARLA DOLU GEÇMİŞİ YENİDEN GÜNDEMDE
Ayşegül Tecimer'in adı, Türkiye kamuoyunda ilk kez 1990'lı yılların ortasında tarihi eser kaçakçılığı dosyalarıyla gündeme gelmişti. Tecimer, Amasya Beyazıt Kütüphanesi'nden 1994 yılında çalınan, Hazreti Muhammed'in 18'inci göbekten torunu Ali Bin Muhammed tarafından ceylan derisi üzerine yazıldığı belirtilen ve paha biçilemeyen Kur'an-ı Kerim'i satmakla suçlanmıştı.
Söz konusu Kur'an-ı Kerim, Tecimer'in suçlamaları reddettiği dönemde İstanbul Çengelköy'de bulunan Sadullah Paşa Yalısı'nın bahçesinde, içinde patlayıcı olabileceği şüphesiyle açılan bir paketin içerisinden çıkmıştı. Yapılan aramalarda Tecimer'in evinde 335 parça tarihi eser ele geçirilmişti.
HÜKÜMDEN DAKİKALAR ÖNCE YURT DIŞINA KAÇTI
Ayşegül Tecimer, Amasya Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya yalnızca bir kez katılmıştı. Mahkeme tarafından hakkında 4,5 yıl hapis cezası verilmesine yalnızca 100 dakika kala, 13 Nisan 1997'de Atatürk Havalimanı'ndan uçağa binerek ABD'nin Miami kentine kaçmıştı.
Bu gelişmenin ardından, Tecimer hakkında kırmızı bülten çıkarıldığını açıklamış, Türkiye resmi olarak ABD makamlarından iade talebinde bulunmuştu. Ancak ABD yetkilileri, "mali suçlar kapsamında iade yapılamayacağı" gerekçesiyle bu talebi reddetmişti.
MİAMİ'DE LÜKS YAŞAM, İADE ÇIKMAZI
Tecimer'in Miami'de, aylık 4 bin 400 dolar kira bedeliyle bir gökdelende yaşadığı ortaya çıkmış, kamuoyunda büyük tepki oluşmuştu. Türkiye'nin tüm diplomatik girişimlerine rağmen Tecimer uzun yıllar boyunca ABD'de kalmış, hakkındaki dosya uluslararası arananlar listesinde yer almaya devam etmişti.
FAS'TAN EPSTEIN'E UZANAN AĞ
2001 yılında Fas'ta düzenlenen bir operasyonda yakalanan Tecimer'in, Epstein dosyasında da adı geçen mimar Deniz Mete'nin yanında bulunduğu ortaya çıkmıştı. Yapılan incelemelerde Tecimer'in Fas'a resmi giriş kaydının olmadığı ve sahte pasaport kullandığı ortaya çıkmıştı.