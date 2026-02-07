Ramazan öncesi denetim arttı! İftariyelik ücreti alan yandı
Ticaret Bakanlığı ramazan ayı öncesinde denetimlerini artırırken, menülerden de iftariyelik bedeli çıkarıldı. İhlal eden restoranlara ise şikayet başına 3 bin 973 lira ceza verilecek.
Ticaret Bakanlığı, 19 Şubat'ta başlayacak Ramazan öncesinde fırsatçılığa geçit vermemek amacıyla denetimlerini sıkılaştırdı. İftar menüsünde aşırı fiyat artışlarına giden işletmelere ceza uygulanacak. Bu adım hem tüketicinin mağduriyetini önleyecek hem de restoran ve kafelerin daha etik bir şekilde hizmet sunmalarını teşvik edecek. Ayrıca bakanlığın son yaptığı düzenleme kapsamında işletmelerin verdikleri hurma, zeytin gibi ürünler için aldıkları "iftariyelik bedeli" uygulaması da son buldu.
Ticaret Bakanlığı'nın geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımladığı "Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" kapsamında işletmelerin Ramazan ayında müşterilerine oruç açmaları için verdikleri su, zeytin, hurmaya istedikleri bu bedel de kaldırılmış oldu. Buna göre yiyecek ve içecek hizmeti sunulan iş yerleri artık tüketicilerden servis, masa, kuver ücreti, iftar bedeli ve benzeri herhangi bir isim altında ilave ödeme talep edemeyecek.
FİYAT KOYMAK ZORUNLU
İşletmelerin Ramazan ayına özel hazırladıkları iftar menüleri de bakanlığın radarında olacak. Menülerin içerik ve fiyatlarının kapı girişine ve masaların üzerine yazılması zorunlu olacak. Örneğin Ramazan ayında çorba, salata, pilav, ana yemek, içecek gibi ürünlerden oluşan bir menü hazırlayan işletme bunu restoran girişine fiyat ve içerik olarak koymak zorunda olacak. Ayrıca iftar menülerinde yer alan et ürünlerinin (et, balık, köfte) gramajı menüde belirtilecek. Bu düzenlemeyle vatandaşın menünün fiyat mukayesesini daha rahat yapabilmesi amaçlanıyor. Böylece fırsatçı işletmelerin Ramazan ayının ruhunu zedelememesi için önlemler alınıyor. Restoranların önemli bir kısmının son dönemde uyguladıkları fahiş fiyat politikaları vatandaşı isyan noktasına getirirken, Ticaret Bakanlığı da haksız fiyat artışlarını önlemek için denetimlerini artırdı.
DENETİMLER ARTTI
Başta Ankara ve İstanbul olmak üzere 81 ildeki il müdürlükleri seferber oldu. Bakanlığın talimatları doğrultusunda, temel tüketim ürünlerine yönelik piyasa dengesini bozucu ve haksız fiyat oluşumlarını engellemek adına denetimler yaptı. İstanbul'daki denetimler 800'ü aşkın personelle yapılırken, mevzuata aykırı olduğu tespit edilen uygulamalar için gerekli yasal işlemler yapıldı.
ŞİKAYET BAŞINA CEZA KESİLECEK
Düzenlemeye rağmen vatandaşlardan hala farklı isimler altında ücret yansıtmaya çalışan işletmelere her bir haksız tahsilat için 3 bin 973 lira idari para cezası uygulanacak. Bir iş yerinin 100 tüketiciden mevzuata aykırı olarak servis ücreti ya da iftariyelik bedeli tahsil etmesi halinde işletme hakkında 397 bin 300 TL idari para cezası uygulanacak. Böylesi bir ilave ücretle karşılaşan vatandaşlar şikayetlerini ALO 175 ve E-Devlet'te Ticaret Bakanlığı kısmında yer alan "Talep/Öneri/ Şikayet/Bakanlık Temsilcisi/İzne Tabi Şirketler İçin İzin Başvurusu"sistemi üzerinden şikayetlerini iletebilecek.
Haber: Barış Şimşek