Ramazan öncesi denetim arttı! İftariyelik ücreti alan yandı

Ticaret Bakanlığı, 19 Şubat'ta başlayacak Ramazan öncesinde fırsatçılığa geçit vermemek amacıyla denetimlerini sıkılaştırdı. İftar menüsünde aşırı fiyat artışlarına giden işletmelere ceza uygulanacak. Bu adım hem tüketicinin mağduriyetini önleyecek hem de restoran ve kafelerin daha etik bir şekilde hizmet sunmalarını teşvik edecek. Ayrıca bakanlığın son yaptığı düzenleme kapsamında işletmelerin verdikleri hurma, zeytin gibi ürünler için aldıkları "iftariyelik bedeli" uygulaması da son buldu.

Ticaret Bakanlığı'nın yaptığı son düzenleme ile işletmelerin verdikleri hurma, zeytin gibi ürünler için aldıkları ʺiftariyelik bedeliʺ uygulaması da son buldu Ticaret Bakanlığı'nın geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımladığı "Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" kapsamında işletmelerin Ramazan ayında müşterilerine oruç açmaları için verdikleri su, zeytin, hurmaya istedikleri bu bedel de kaldırılmış oldu. Buna göre yiyecek ve içecek hizmeti sunulan iş yerleri artık tüketicilerden servis, masa, kuver ücreti, iftar bedeli ve benzeri herhangi bir isim altında ilave ödeme talep edemeyecek.