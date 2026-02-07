Restoranlardan yeni dönem: Kuver gitti POS’tan tercihli bahşiş geldi

Hızlı Özet Göster Ticaret Bakanlığı'nın kuver ve servis ücretini yasaklamasının ardından bazı restoranlar faturalarda yüzde 8, 10 ve 15 gibi oranlarda POS cihazı üzerinden bahşiş alma sistemine geçti.

Yeni uygulamada bahşiş nakit yerine POS cihazı üzerinden alınarak kayıt altına alınıyor ve vergilendiriliyor.

Yeni düzenlemeye göre tüketiciler sadece sipariş ettikleri yiyecek ve içeceklerin bedelinden sorumlu olacak, masa ücreti veya kuver adı altında ücret talep edilemeyecek.

Kuver ücreti İstanbul, Bodrum ve Antalya gibi merkezlerde kişi başı 50-250 TL arasında değişiyor ve hesabın yüzde 30'una kadar çıkabiliyordu.

Servis bedeli ekleyen işletmelere 1 milyon 439 bin liraya varan ceza kesilecek.

Bu sisteme geçen işletmelerde masaya gelen hesap fişlerinde artık "No service fee" yani "Zorunlu kuver yok, servis bedeli yok" yazıyor. Ancak hesaba dikkatlice bakan müşteriler, faturanın alt tarafında daha önce olmayan yeni bir bölüm bulunduğunu görüyor. Burada yüzde 8, 10 ve 15 gibi oranların sıralandığını görüyor. Müşteri bunun ne anlama geldiğini garsona sorduğunda ise şu yanıtı alıyor: "Kuver ücreti almak bakanlık tarafından yasaklandığı için normal rakam üzerinden indirim yaptık. Ancak, faturada gördüğünüz oranlardan birini seçerek bize bahşiş verebilirsiniz. Seçtiğiniz oran otomatik olarak POS cihazına yansıyor ve resmi olarak bahşiş sayılıyor."

DESTEK DE VAR TEPKİ DE Restoranların uygulamaya aldığı bu yeni modelde bahşiş eskiden olduğu gibi nakit olarak elden değil, doğrudan POS cihazı üzerinden alınıyor. Böylece hem kayıt dışı hesap hareketleri ortadan kalkıyor, hem de bu tutar vergilendiriliyor. İşletmeler açısından yasal güvence sağlanırken, çalışanlar da bahşişlerini resmi olarak almış oluyor. Kısa sürede yayılmaya başlayan uygulamayı destekleyen de tepki gösteren de var.