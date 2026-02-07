Primi tamamlayan esnaf için yeni düzenleme! 7200 gün ile kadınlar 56 erkekler 58 yaşında emekli olabilecek
Esnafın emeklilik şartının Bağ-Kur reformu ile 9000’den 7200 prim güne çekilmesi için hazırlıklar sürüyor. Bu yöntem esnafa 1800 gün avantaj sağlayacak. Ancak esnafın daha erken emekli olmasının tek yolu da bu değil. Özellikle iki önemli formül öne çıkıyor.
Hazırlıkları süren Bağ- Kur reformu ile esnafın prim gün şartı azalacak. Emeklilik için 9000 yerine 7200 gün de yetecek. Bunun için hazırlıklar sürüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ortak yürütülecek sürecin 2026'nın ilk yarısında tamamlanmasını hedeflediklerini söylemişti. Düzenleme heyecanla beklenirken, mevcut sosyal güvenlik mevzuatımız kapsamında bazı hallerde emeklilik için daha az prim de yetiyor. Tam emeklilik için gereken prim gün sayısını tamamlayamayan ya da sağlığı bozulan esnafa çeşitli kolaylıklar sunuluyor. İşte detayları...
YENİ REFORM NASIL ERKEN EMEKLİ EDECEK?
Bağ-Kur reformunun öncelikle küçük esnafı kapsaması bekleniyor. Eğer düzenleme tüm süreleri kapsarsa, 8 Eylül 1999 tarihinden önce çalışmaya başlayan ve kapsama giren Bağ- Kur'lu erkek sigortalılar için prim gün şartı 9000'den 7200'e inecek. 7200 prim gününü tamamlamış olan kapsamdaki erkek esnaf hemen emekli olabilecek.
8 Eylül 1999'dan sonra sigortalı olanlarda ise düzenleme kapsamına giren hem kadın hem erkek esnafın prim gün şartı 7200'e inecek ancak yaş şartının da tamamlanması gerekecek. Kadınlarda 58, erkeklerde 60, sonrasında başlayanlarda ise 65'e varan yaşların da tamamlanması gerekecek.
AZ PRİMİ OLAN BAĞ-KUR'LULAR NASIL EMEKLİ OLABİLECEK?
Bağ-Kur'lularda emeklilik için 5400 prim gün de yetiyor. Kısmi emeklilik denilen bu imkanda prim gün şartı, işe giriş tarihine göre değişmiyor. Fakat yaş şartı değişiyor.
8 Eylül 1999 ve öncesi sigortalı olanlarda yaş şartı kadınlarda 56'ya, erkeklerde 58'e kadar çıkıyor. 9 Eylül 1999-30 Nisan 2008 tarihleri arasında ilk kez sigortalı olanlarda da 5400 prim günle emeklilik için yaş şartı kadınlarda 60, erkeklerde 62 oluyor. 30 Nisan 2008 tarihinden sonra ilk kez iş hayatına girenler ise 5400 prim gününü 31 Aralık 2035'e kadar doldurdukları takdirde kadınlar 61, erkekler 63 yaşında emekli ediliyor. Tamamlama tarihine göre yaş şartı 65'e kadar çıkıyor.
1800 GÜN DE YETİYOR
Malulen emeklilik imkanı var mı? İşçiler gibi esnaf da eğer çalışırken bir rahatsızlık yaşarsa erken emekli olabiliyor. Burada çalışma gücünde en az yüzde 60 kayıp yaşanması ve durumun sağlık raporu ile belgelenmesi gerekiyor. Bağ- Kur'luların malulen emeklilikleri için yaş şartı aranmıyor. Ancak en az 10 yıllık sigortalılık süresi ve 1800 gün prim ödemiş olmaları şart.
Başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul olanlar için ise sigortalılık süresine bakılmıyor ve 1800 gün prim yeterli oluyor. Bağ- Kur'luların malulen emeklilikleri için Genel Sağlık Sigortası primi dahil herhangi bir prim borcunun bulunmaması da gerekiyor. Ayrıca Bağ-Kur'luların iş yerini kapattıktan veya devrettikten sonra SGK'ya başvurması şart.