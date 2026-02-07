Primi tamamlayan esnaf için yeni düzenleme! 7200 gün ile kadınlar 56 erkekler 58 yaşında emekli olabilecek

Hazırlıkları süren Bağ- Kur reformu ile esnafın prim gün şartı azalacak. Emeklilik için 9000 yerine 7200 gün de yetecek. Bunun için hazırlıklar sürüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ortak yürütülecek sürecin 2026'nın ilk yarısında tamamlanmasını hedeflediklerini söylemişti. Düzenleme heyecanla beklenirken, mevcut sosyal güvenlik mevzuatımız kapsamında bazı hallerde emeklilik için daha az prim de yetiyor. Tam emeklilik için gereken prim gün sayısını tamamlayamayan ya da sağlığı bozulan esnafa çeşitli kolaylıklar sunuluyor. İşte detayları...

Bağ-Kur reformunun öncelikle küçük esnafı kapsaması bekleniyor. Eğer düzenleme tüm süreleri kapsarsa, 8 Eylül 1999 tarihinden önce çalışmaya başlayan ve kapsama giren Bağ- Kur'lu erkek sigortalılar için prim gün şartı 9000'den 7200'e inecek. 7200 prim gününü tamamlamış olan kapsamdaki erkek esnaf hemen emekli olabilecek.

Hazırlıkları devam eden Bağ- Kur reformu ile esnafın prim gün şartı azaltılarak emeklilik için 9000 yerine 7200 gün yeterli olacak (Fotoğraf: AA ve Takvim Foto Arşiv)

8 Eylül 1999'dan sonra sigortalı olanlarda ise düzenleme kapsamına giren hem kadın hem erkek esnafın prim gün şartı 7200'e inecek ancak yaş şartının da tamamlanması gerekecek. Kadınlarda 58, erkeklerde 60, sonrasında başlayanlarda ise 65'e varan yaşların da tamamlanması gerekecek.