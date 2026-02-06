6 Şubat’ın ardından 3 yıl! TAKVİM'e konuşan Uğur Aslan’dan sosyal medya manipülasyonlarına sert tepki: “Gerçek burada tüm çıplaklığıyla duruyor”

Gerçekten öyle bir şehirdi burası. İşte hemen arka tarafımızda olan Saray Caddesi neyin muadilidir? İstiklal Caddesi muadilidir vesaire falan böyle. Ya da Atatürk Caddesi bizim en popüler caddelerimizden birisi. Biraz daha gidiyorsunuz Sümerler Caddesi işte alabildiğine keyifle yürüyüş yapıp gece boyu sohbetler edebileceğiniz parkların yeşil alanların olduğu yerler falan. Şimdi bu temas kopunca biraz tabii sarsıcı oldu bizim açımızdan. Bizim gençliğimizde biz çok vasıta kullanmayı tercih eden insanlar değildik. Yürümek daha keyifliydi bizim için çünkü bir sürü dostumuz arkadaşımız vardı.

O temasa çok büyük hasar verdi aslında bu deprem. Çünkü insanlar yıkılan evlerinden uzaklaşıp bazıları şehir dışlarına, kimisi konteyner kentlere, kimisi çadır kentlere sıkıştı o dönem. Dolayısıyla o temasın kopmasıyla beraber de buradaki vatandaşın üzerinde bir basınç oluştu zamanla. Çünkü çok sosyal bir şehirdik yani akşamlarımız çok şenlikliydi. Hatta benim yeğenim var Almanya'da yaşıyor abimler. Yeğenimin çok güzel bir tanımı var buna dair. Şey der yani; "Antakya'yı şundan dolayı çok seviyorum amca" derdi, "Işıkları hiç sönmüyor Antakya'nın" derdi.

Oyuncu Uğur Aslan: Temas koptu. Yani bu şehirde dair hep aynı şeyi söylüyorum. Biz birbirine çok yakın yaşayan bir şehirizdir. Antakya özelinde söylüyorum bunu. Gerçekten öyledir zaten siz de gezerken fark etmişsinizdir yani bir yerden bir yere hemen 3-4 dakikada gidebilme şansınız yok bu şehirde. Mutlaka kolunuzdan çekiştiren "Hadi gel bir kahve içelim, hadi gel bir çay içelim" diyenlerimiz olur.

Takvim.com.tr Haber Sorumlusu Ahmet Zeren:O kara güne dönmek istiyorum. Yaklaşık üzerinden 3 yıl geçti. 3. yıl dönümündeyiz. Az önce sohbet ettik, sizin de ailenizden yitirdikleriniz olmuş. Allah gani gani rahmet eylesin. Sabah deprem şehitliğindeydik, oradaki atmosfere de denk geldik. Bir şehir ayağa kalkıyor ve buna da tanıklık ediyoruz. Buralı olarak ne söylemek istersiniz?

Oyuncu Uğur Aslan: Hiç kolay bir şey değil tabii. Dün arkadaşım var Mehmet Ali, onunla onun sohbetini ediyorduk aslında. Biz bir akustik etkisinin içindeyiz çok uzun bir süredir yani. Biz o süreci atlatabildik mi atlatamadık mı inanın bilmiyorum yani. Yani kontrollü konuşmaya çalışacağım. Ya hiç kolay değildi işin doğrusu. Ve oradaki en kritik konulardan birisi aslında şuydu; ağlamamamız gerekiyordu. Çok enteresan bir deneyimdi bizim için yani abimin cenazesini çıkarırken ya da yeğenimin, abimin kızının, abimin torunlarının cenazesini çıkarırken, yengemin cenazesini çıkarırken, yeğenimin falan böyle... Sessiz kalmanız gerekiyordu.

O da enteresan bir durumdu bizim açımızdan ama bunu bizden talep edenler arama kurtarma ekipleriydi. Çünkü sizin cenazenizi çıkardığınız sırada hemen yan binada arama kurtarma ekibi bir ses duyuyor ve orada onun moralini bozmaya hakkınız yok diye geliyordu. Böyle garip bir cendere den geçtik ve ondan sonra fark ettim ki aslında biz birbirimizin acılarında iyileştik. Yani o süreci öyle geçirdik biz. Ama başladığımız günden bu yana ben şunu fark ediyorum; tabii ki ben nispeten şehir dışında da yaşayan birisi olarak biraz şanslı tarafındayım bu işin ama burada yaşamaya devam etmek zorunda kalan ailelerimiz, dostlarımız, arkadaşlarımız birbirleriyle hep aynı şeyi konuşur haldeler. Belki de şeye ihtiyaç var; sizin gibi böyle işte dışarıdan insanların gelip buradaki hemşerilerimizle sohbet etmesine ihtiyaç var.

Çünkü dün Mehmet Ali'yle onu konuşuyordum, onun esprisini de yaptık böyle bir trajedi üzerinden ama... Şimdi diyor; "Senin abin öldü, senin de kardeşin öldü. Benim de kardeşim öldü" diyor. "Biz birbirimizle nasıl dertleşeceğiz" diyor. Doğru söylüyor, nasıl dertleşebiliriz biz birbirimizle? Yani benim acımı sağaltabilmem için dibine kadar anlatabilmem gerekiyor ya, ama aynı acıdan olmayan birine bunu yapmam gerekiyormuş gibi hissediyorum böyle.

Bu açıdan böyle insanların buraya sıkça ziyarete gelip işte bizlerin hatırını sormasına çok ihtiyacımız var. Bir gelsinler yerinde görsünler. Biz böyle işte gazeteci ve röportaj veren insan olarak anlatmayalım tek başımıza her şeyi. Çünkü bu da yeterli olmuyor. Onu alıp eğip bükebiliyorlar. Ben de istiyorum ki gelin yerinde görün. Gerçekte ne olmuş, gerçekte nereye doğru ilerliyor bu hikaye, kendi gözleriyle görsünler.