Cumhur Osmaniye'de! Başkan Erdoğan ve Bahçeli asrın felaketinin yıl dönümünde depremzede aileyi ziyaret etti
Türkiye’yi derinden sarsan 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümünde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Osmaniye’de depremzede bir aileyi evlerinde ziyaret etti.
Giriş Tarihi:
Hızlı Özet Göster
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde Osmaniye’de depremzede bir aileyi ziyaret etti.
- Ziyarette TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da yer aldı.
Asrın felaketi olarak hafızalara kazınan 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Osmaniye'deki tören sonrası depremzede Hidayet Solak ve ailesini ziyaret etti
Ziyarette Çevre,Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da yer aldı.