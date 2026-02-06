Cumhur Osmaniye'de! Başkan Erdoğan ve Bahçeli asrın felaketinin yıl dönümünde depremzede aileyi ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde Osmaniye’de depremzede bir aileyi ziyaret etti.

Ziyarette TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da yer aldı.