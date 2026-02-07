atv'nin yeni dizisi Aynı Yağmur Altında’da Gazze için yürek yakan ağıt! Cem Adrian'ın kariyerinde bir ilk: "Bu dramı unutturmayan her projede varım"
atv’nin yeni dizisi Aynı Yağmur Altında, Cem Adrian’ın ilk kez bir dizi için yaptığı ve jeneriğine de imza attığı özel bestelerle izleyiciyle buluşuyor. Adrian’ın dizi için Gazze’deki insanlık dramına ithafen bestelediği “Bir Kuş Uçar” ağıtı herkesi ağlattı. "Dünya gözünü kapatsa da biz kapatmayacağız...” yorumları yapıldı. Dizinin oyuncuları da şarkıdan çok etkilendiklerini anlattı.
atv'nin merakla beklenen, Baba Yapım imzalı yeni dizisi 'Aynı Yağmur Altında', pazartesi günü izleyiciyle buluşacak.
Son yılların en özgün müzisyenlerinden Cem Adrian, 'Aynı Yağmur Altında' için özel olarak yaptığı bestelerle, dizinin duygusal evrenine derinlik katacak. Kariyerinde ilk kez bir dizi için müzik yapan sanatçı, aynı zamanda ilk kez bir dizinin jenerik müziğine de imza attı.
Adrian, dizide Gazze'de yaşanan insanlık dramına karşı organize edilen önemli bir protestonun ekranlara taşındığı sahne için ise 'Bir Kuş Uçar' adlı şarkıyı besteledi. Dizinin fragmanında yayınlanan şarkı, herkesi derinden etkiledi. Sözlerini Cem Adrian'ın kaleme aldığı bu eser; bir şarkıdan çok, insanlığın vicdanına bırakılmış bir ağıt, bir yüzleşme çağrısı gibi.
Şarkının her dizesi yaşanan büyük acıyı hissettiriyor. Sözlerinde yer alan kuş metaforu, küle dönmüş şehirler, sönmeyen yangınlar; Gazze'deki bitmeyen acıyı simgeliyor. "Ah bu çağ..." diye başlayan dizeler, sadece Gazze'yi değil, tüm dünyanın suskunluğunu ve çaresizliğini sorguluyor.
"BU İNSANLIK DRAMINI UNUTTURMAYAN HER PROJEDE VARIM"
Cem Adrian, müziklerini yaptığı 'Aynı Yağmur Altında' dizisiyle ilgili şunları söyledi: "Bu dizinin benim için en değerli yanı dinmeyen acımız Gazze'yi de işlemesi... Bu nedenle projenin parçası olmaktan mutluyum. Asla unutturmamamız gereken bu insanlık dramının altını çizen, daha fazla insana ulaştırabilecek her aracın yanında, yakınında, içinde olmayı görev biliyorum."
"HEPİMİZİN YÜREĞİNE DOKUNDU"
'Aynı Yağmur Altında'nın oyuncuları, Cem Adrian'ın Gazze için yaptığı şarkı hakkında şunları söyledi:
Hülya Avşar:"Cem Adrian bizim müziğimizi yapmasının yanı sıra benim benim gözümde dizinin oyuncuları kadar etkili, yani dizinin starlarından biri. Şarkıyı ilk duyduğumda akşama kadar 9-10 kez dinledim, çok duygulandım"
Mine Çayıroğlu:"Aynı Yağmur Altında', sadece bir aşk hikâyesi değil; Gazze'de yaşanan acıların gölgesinde şekillenen bir yolculuk. Cem Adrian'ın sesi, bu hikâyeye hem umut hem de hüzün kattı. İzleyici, yağmurun altında birleşen kalplerin yanında dünyanın ortak yarasına da tanıklık edecek."
Deniz Uğur:"Yüreklere dokunan bir şarkı. Bana özgürlük ve barış hayalini çağrıştırıyor. Sevgiyi ve vicdanı hatırlatıyor. Çok etkilendim."
Nilsu Berfin Aktaş: "Fragmanı izlediğimde hikayenin duygusu çok net ve temiz bir şekilde geçiyor. Cem'in sesi bu dünyaya gerçekten çok yakışmış. Yaptığı bu eser sahnelerin duygusunu zorlamadan ama izleyicinin içine işleyecek şekilde taşıyor. Fragmanın ilk saniyesinden itibaren dizinin atmosferini hissettiren bir bütünlük yaratmış. Çok yerinde ve güçlü bir iş olmuş. Kendisi dinlediğim ve sevdiğim bir sanatçı. İlk kez bizim diziye bir parça yapmış olması da beni ayrı mutlu etti."
Burak Tozkoparan:"Bu haberi ilk aldığım anda, ortaya özel bir parça çıkacağından emindim. Bizim görsellerimizle birleşince o atmosferi, oradaki dramı ve duyguyu gerçekten çok güzel yansıttı."
"İÇİMİZDEKİ SESSİZLİĞİN EN GÜÇLÜ ÇIĞLIĞISIN"
Gazze ağıdının dizinin fragmanında yayınlanması sonrası sosyal medyada Cem Adrian'a övgüler yağdı:
MerveÇelik: "İnsanların öldürüldüğü ve hayatlarının altüst edildiği bu haksız ve acımasız dünyada sesini çıkardığın için teşekkür ederiz Cem Adrian. Duruşunla, vicdanınla bu ülkedeki sayılı gerçek sanatçılardan birisin."
senaykarra1: "Sessiz çığlığımızın en güçlü çığlığısın."
sahinisk88322: "Cem Adrian yıllardan beri içimizdeki sessizliklere ayna tutmaktadır. Şimdi de öyle."
nisanurhisar7423: "İnsanlığın acısına kıymetli sesinle destek olduğun için teşekkür ederim Cem Adrian."
esracanis: Fragmanı bile içimize işledi. Dünya gözünü kapatsa da biz kapatmayacağız…
brt_prdll: Resmen içimizi titretti. Diziyi merakla bekliyorum.
(Hakan Uç-Günaydın)