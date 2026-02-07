atv'nin yeni dizisi Aynı Yağmur Altında’da Gazze için yürek yakan ağıt! Cem Adrian'ın kariyerinde bir ilk: "Bu dramı unutturmayan her projede varım"

Ünlü müzisyen, Gazze'de yaşanan acıları işlediği ve bu dramı unutturmadığı için projede yer almayı görev bildiğini açıkladı.

Cem Adrian, kariyerinde ilk kez bir dizi için müzik yaparak Gazze'deki insanlık dramına dikkat çeken sahne için 'Bir Kuş Uçar' adlı şarkıyı besteledi.

Son yılların en özgün müzisyenlerinden Cem Adrian, 'Aynı Yağmur Altında' için özel olarak yaptığı bestelerle, dizinin duygusal evrenine derinlik katacak. Kariyerinde ilk kez bir dizi için müzik yapan sanatçı, aynı zamanda ilk kez bir dizinin jenerik müziğine de imza attı.

Aynı Yağmur Altında’da Cem Adrian eseri. (Fotoğraflar ATV'den alınmıştır.)

Adrian, dizide Gazze'de yaşanan insanlık dramına karşı organize edilen önemli bir protestonun ekranlara taşındığı sahne için ise 'Bir Kuş Uçar' adlı şarkıyı besteledi. Dizinin fragmanında yayınlanan şarkı, herkesi derinden etkiledi. Sözlerini Cem Adrian'ın kaleme aldığı bu eser; bir şarkıdan çok, insanlığın vicdanına bırakılmış bir ağıt, bir yüzleşme çağrısı gibi.

Şarkının her dizesi yaşanan büyük acıyı hissettiriyor. Sözlerinde yer alan kuş metaforu, küle dönmüş şehirler, sönmeyen yangınlar; Gazze'deki bitmeyen acıyı simgeliyor. "Ah bu çağ..." diye başlayan dizeler, sadece Gazze'yi değil, tüm dünyanın suskunluğunu ve çaresizliğini sorguluyor.