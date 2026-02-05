Galatasaray'dan son transfer bombası! İmzaya geliyor

"Haziran ayına kadar kontratım var. En iyisi neyse o olsun. Çok fazla spekülasyon yapılıyor. Net olan şey, 6 ay boyunca en iyisini yapmaya çalışacağım. Sonrasında hepimiz için en iyisi ne olacaksa, konuşacağız. Ama şu anda bunları konuşmanın zamanı değil.

"ÇOK DAHA İYİSİ OLABİLİRDİ"

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. haftasında Galatasaray, sahasında Trendyol 1. Lig takımlarından İstanbulspor'u 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

Buruk, transfer süreciyle ilgili olarak; "Transferin artık son günü. Şu anda 2 tane oyuncu geldi. Önde bize kalite ve maç çözecek iki tane oyuncu. Orada bir sıkıntımız vardı. Belli oyuncular üzerine yük binmişti. Rotasyon ve oyuncu değişikliği konusunda sıkıntı yaşıyorduk. Önemli bir transfer başarısı gerçekleştirdik. Orta saha için birçok arayışımız oldu. Devre arası transferi kolay değil. İstediğiniz oyuncuları alamıyorsunuz. Renato, ileriye dönük hem yatırım hem de görmemiz gerekiyor. Maçlarını izledik. İnşallah transferi biterse, transferi bitirmiş olacağız. Onun dışında şu anda bir transferimiz yok. Kadromuzu genişlettik. Lemina'nın cezalı olması bizim için dezavantaj. Buna da bir çözüm bulacağız. Elimizdeki iyi oyuncuları, kadroyu, Avrupa'da bu maçları çok iyi oynamış oyuncuları en iyi hale getirip bu maçta kullanmak istiyoruz. Sezon başına göre kadro genişliğinde daha iyiyiz. Çok daha iyisi olabilirdi. Şu andaki tek odaklanmamızın hem lig hem de Avrupa, saha içerisindeki başarıya odaklanmamız gerekiyor. Bu şekilde düşünüyorum." dedi.