Galatasaray'dan son transfer bombası! İmzaya geliyor
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı kırmızılılar, kadrosunu Can Armando Güner ile güçlendirecek. Genç futbolcu yapılan anlaşmaların ardından İstanbul'a gelecek.
Yaser Asprilla, Noa Lang ve Renato Nhaga'ya imza attıran Galatasaray'da sıra final dokunuşuna geldi.
NOA LANG'DAN DİKKAT ÇEKEN İTİRAFLAR
Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Noa Lang, Hollanda basınına yaptığı açıklamalarla gündeme oturdu. 26 yaşındaki kanat oyuncusu, hem Napoli'de yaşadığı süreç hem de sarı-kırmızılı kulübe transferinin perde arkasına dair dikkat çekici ifadeler kullandı.
Ara transfer dönemine hızlı giren Galatasaray, Hollandalı yıldızı İtalya temsilcisi SSC Napoli'den kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Sarı-kırmızılılar, oyuncuyu sezon sonuna kadar 2 milyon euro bedelle ve zorunlu olmayan satın alma opsiyonuyla renklerine bağladı.
KAYSERİSPOR MAÇIYLA SAHNE ALDI
Noa Lang, Galatasaray formasıyla ilk maçına Süper Lig'de Kayserispor karşısında çıktı. RAMS Park'ta oynanan mücadelede 73 dakika sahada kalan Hollandalı futbolcu, takımının 4-0 kazandığı karşılaşmada ilk kez taraftarla buluştu.
Teknik heyetin hücum hattındaki alternatiflerini artıran tecrübeli kanat, fiziksel durumunu yukarı çekmeye çalışırken taraftarların da yüksek beklentiyle izlediği isimlerden biri konumunda.
NAPOLI SÜRECİ VE TRANSFER KARARI
Hollanda basınına konuşan Lang, Napoli'de beklediği süreleri bulamadığını ve bazı sportif uyum sorunları yaşadığını dile getirdi. Oyuncu, düzenli oynayabileceği ve kendisini yeniden gösterebileceği bir projeye ihtiyaç duyduğunu belirterek Galatasaray seçiminin bu nedenle öne çıktığını ifade etti.
26 yaşındaki futbolcu, İstanbul'daki atmosferden ve taraftar ilgisinden memnun olduğunu vurgularken, sezonun kalan bölümünde takıma skor katkısı vermek istediğini söyledi.
BEKLENTİLER YÜKSEK
Galatasaray cephesi, Noa Lang transferini hücum hattındaki kaliteyi artıracak önemli bir hamle olarak değerlendiriyor. Teknik direktör Okan Buruk'un planlamasında kanat rotasyonunda önemli bir rol üstlenmesi beklenen Hollandalı oyuncunun performansı, sezon sonundaki satın alma opsiyonu kararında belirleyici olacak.
Sarı-kırmızılı taraftarlar ise yetenekleri ve birebirdeki etkinliğiyle bilinen Lang'ın kısa sürede takıma adapte olup hücum gücüne doğrudan katkı vermesini bekliyor.
"BİR GÜN HER ŞEY AÇIKLIĞA KAVUŞACAK"
"Teknik direktörle (Antonio Conte) anlaşamadık. Bu kadarla yetinelim. Hollanda'da bunun benim hatam olduğunu düşündüğünüzü biliyorum ama bir gün her şey açıklığa kavuşacak. Şu anda sözleşmem olan kulübe büyük saygı duyuyorum. Kulüpteki neredeyse herkesle iyi ilişkilerim var. Bu politik davranışlar bana uymuyor."
"10 KİŞİDEN 9'U GİTMEMİ İSTEMEDİ"
"On kişiden dokuzu da gitmemi istemiyordu. Takımda iyiydim, her gün iyi antrenman yapıyordum ve oynadığım dakikalarda hakkımda kötü konuşuluyordu. Ama ben buna hiç katılmıyordum. Oyun tarzım içinde iyi iş çıkardım. En azından ben öyle düşünüyorum."
"NAPOLI'DE BU HİSSİ HİÇ YAŞAMADIM"
"Bana adil davranılmalı ve ben bu hissi Napoli'de hiç yaşamadım. İlk başta mücadele etmek istedim ve kalacağımı düşündüm. Ama yazın Dünya Kupası var. Bu yüzden bu seçimim de esas olarak buna yönelikti."
"GALATASARAY TEKLİF YAPMIŞTI AMA..."
"Dürüst olmak gerekirse, transfer biraz zaman aldı. Galatasaray teklif yapmıştı ama ben yarım sezon sonra ayrılmak isteyen biri değilim."
ZTK'DA 3'TE 3!
Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan Rams Park'ta devam etti. Galatasaray, İstanbulspor'u ağırladı. Sarı kırmızılılar, Mauro Icardi'nin tarihe geçtiği akşamda rakibini 3-1 yenerek 3'te 3 yaptı.
Cimbom'a zaferi getiren golleri Mauro Icardi, Lucas Torreira ve Ahmed Kutucu kaydetti. Mendy Mamadou'nun tek sayısı konuk takıma yetmedi.
Mauro Icardi, Gheorghe Hagi'nin rekorunu kırmayı başardı. Cimbom puanını 9'a yükseltti ve son maçında Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.
ICARDI TARİHE GEÇTİ
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. haftasında Galatasaray sahasında İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılıların Arjantinli yıldızı Mauro Icardi kaydettiği golle Galatasaray'ın tarihine adını yazdırdı.
HAGI'YI GERİDE BIRAKTI
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. maçında Galatasaray evinde İstanbulspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın 5. dakikasında sahneye çıkan Arjantinli yıldız Mauro Icardi kaydettiği golle sarı-kırmızılıları 1-0 öne geçirdi.
Mauro Icardi bu golüyle 72 gollü Georghe Hagi'yi geride bırakarak 73 golle Galatasaray tarihinin en çok gol atan yabancı futbolcusu oldu.
"DAHA FAZLASINI YAPMAK İSTERİM"
Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Icardi, "Çok mutluyum. Benim için büyük bir rekor. İşim gol atmak. Geldiğimden beri gollerimle kupalar kazandık. Hırsımla birlikte takıma yardımcı olmaya çalıştım. Burada olduğum süre boyunca çok daha fazlasını yapmak isterim." ifadelerini kullandı.
"HAZİRAN'A KADAR KONTRATIM VAR"
Son olarak sözleşmesi hakkında konuşan Arjantinli yıldız şu sözlerle cümlelerini noktaladı:
"Haziran ayına kadar kontratım var. En iyisi neyse o olsun. Çok fazla spekülasyon yapılıyor. Net olan şey, 6 ay boyunca en iyisini yapmaya çalışacağım. Sonrasında hepimiz için en iyisi ne olacaksa, konuşacağız. Ama şu anda bunları konuşmanın zamanı değil.
SINGO 74 GÜN SONRA SAHALARA DÖNDÜ
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. hafta maçında sahasında İstanbulspor'u 3-1 mağlup ederken önemli bir geri dönüşe de sahne oldu. Uzun süredir sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalan Wilfried Singo, karşılaşmada yeniden sahaya çıkarak 74 gün sonra takıma katıldı.
LEMINA'NIN YERİNE OYUNA GİRDİ
Mücadelenin 75. dakikasında teknik direktör Okan Buruk'un hamlesiyle oyuna dahil olan Fildişi Sahilli futbolcu, Mario Lemina'nın yerine sahaya adım attı. Son olarak Süper Lig'de 22 Kasım'da oynanan Gençlerbirliği maçında forma giyen Singo, bu karşılaşmanın ardından yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre takımdan ayrı kalmıştı.
Singo'nun oyuna girmesiyle birlikte Galatasaray savunma hattında hem fiziksel güç hem de atletizm anlamında önemli bir alternatif yeniden kazanılmış oldu.
SEZON PERFORMANSI
Bu sezon sarı-kırmızılı formayla 10 resmi maçta görev alan Wilfried Singo, söz konusu karşılaşmalarda 1 asistlik katkı sağladı. Teknik heyetin, sakatlık sürecini tamamen geride bırakan oyuncunun fiziksel durumunu kademeli olarak artırarak önümüzdeki haftalarda daha fazla süre vermesi bekleniyor.
"ÇOK DAHA İYİSİ OLABİLİRDİ"
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. haftasında Galatasaray, sahasında Trendyol 1. Lig takımlarından İstanbulspor'u 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.
Buruk, transfer süreciyle ilgili olarak; "Transferin artık son günü. Şu anda 2 tane oyuncu geldi. Önde bize kalite ve maç çözecek iki tane oyuncu. Orada bir sıkıntımız vardı. Belli oyuncular üzerine yük binmişti. Rotasyon ve oyuncu değişikliği konusunda sıkıntı yaşıyorduk. Önemli bir transfer başarısı gerçekleştirdik. Orta saha için birçok arayışımız oldu. Devre arası transferi kolay değil. İstediğiniz oyuncuları alamıyorsunuz. Renato, ileriye dönük hem yatırım hem de görmemiz gerekiyor. Maçlarını izledik. İnşallah transferi biterse, transferi bitirmiş olacağız. Onun dışında şu anda bir transferimiz yok. Kadromuzu genişlettik. Lemina'nın cezalı olması bizim için dezavantaj. Buna da bir çözüm bulacağız. Elimizdeki iyi oyuncuları, kadroyu, Avrupa'da bu maçları çok iyi oynamış oyuncuları en iyi hale getirip bu maçta kullanmak istiyoruz. Sezon başına göre kadro genişliğinde daha iyiyiz. Çok daha iyisi olabilirdi. Şu andaki tek odaklanmamızın hem lig hem de Avrupa, saha içerisindeki başarıya odaklanmamız gerekiyor. Bu şekilde düşünüyorum." dedi.
YUSUF DEMİR İLE YOLLAR AYRILDI
Galatasaray, 22 yaşındaki hücum oyuncusu Yusuf Demir ile yollarını ayırdığını resmen açıkladı. Sarı-kırmızılı kulüp, genç futbolcuya katkılarından dolayı teşekkür ederek kariyerinin devamında başarı dileklerinde bulundu.
Kulüpten yapılan açıklamada, Galatasaray formasıyla verdiği emekler için oyuncuya teşekkür edilirken ayrılığın karşılıklı şekilde gerçekleştiği vurgulandı.
GALATASARAY KARİYERİ
Yusuf Demir, 2022-2023 sezonunda Galatasaray kadrosuna katılmıştı. Genç oyuncu, 2023-2024 sezonunu ise İsviçre temsilcisi FC Basel'de kiralık olarak geçirdi.
Bu sezon yeniden sarı-kırmızılı ekibe dönen 22 yaşındaki futbolcu, ligde yalnızca 1 maçta 28 dakika süre aldı. Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 2 karşılaşmada toplam 97 dakika sahada kaldı. Beklenen süreleri bulmakta zorlanan oyuncu için ayrılık kararı sezonun ikinci yarısı öncesi netleşti.
YENİ ADRES MERAK KONUSU
Yusuf Demir'in Galatasaray'dan ayrılmasının ardından kariyerine hangi takımda devam edeceği merak ediliyor. Genç hücum oyuncusunun Avrupa'dan ve Süper Lig'den bazı kulüplerin radarında olduğu biliniyor.
RENATO NHAGA İMZALADI
Galatasaray, Portekiz temsilcisi Casa Pia forması giyen 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Renato Nhaga'nın transferini resmen duyurdu. Sarı-kırmızılılar, genç futbolcu için Portekiz ekibine 6.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre Gineli ön libero ile 4.5 yıllık sözleşme imzalandı. Böylece Galatasaray, orta saha rotasyonuna uzun vadeli yatırım olarak görülen bir genç yeteneği daha kadrosuna katmış oldu.
SÖZLEŞME DETAYLARI
Galatasaray'ın KAP'a yaptığı bildirimde oyuncuya ödenecek garanti ücretler sezon sezon açıklandı. Buna göre Renato Nhaga, 2025-2026 sezonunda 375 bin euro kazanacak. 2026-2027 ve 2027-2028 sezonlarında oyuncunun maaşı 750 bin euro olacak. 2028-2029 sezonu için 800 bin euro, 2029-2030 sezonu için ise 850 bin euro garanti ücret ödeneceği duyuruldu.
NHAGA'DAN İLK SÖZLER
İmza sonrası açıklamalarda bulunan Renato Nhaga, transferden duyduğu memnuniyeti dile getirerek; "Galatasaray'a geldiğim için çok mutluyum. Elimden geleni yapıp Galatasaray'ın kazanması için çalışacağım. Çok hevesliyim. Genç bir oyuncu olarak güzel projenin bir parçası olacağım için çok mutlu ve hevesliyim." dedi.
BİR İMZA DAHA TAMAM
Ara transfer döneminin son günlerine girilirken Galatasaray kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı yönetim özellikle orta saha rotasyonuna genç ve potansiyelli bir isim eklemek isterken, bu doğrultuda hedeflenen transferde mutlu sona ulaşıldı.
CAN ARMANDO GÜNER İSTANBUL'A GELİYOR
HT Spor'un haberine göre Galatasaray, Borussia Mönchengladbach altyapısında forma giyen Can Armando Güner'in transferini büyük ölçüde tamamladı. 18 yaşındaki oyuncunun kısa süre içinde İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçmesi ve resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. Genç futbolcunun, kulübün gelecek planlamasında önemli bir yatırım olarak görüldüğü ifade ediliyor.
PERFORMANSI
Bu sezon Borussia Mönchengladbach U-19 takımıyla 14 resmi maça çıkan Can Armando Güner, söz konusu karşılaşmalarda 4 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. Orta sahada hem merkez hem de hücum bağlantı rolünde görev yapabilen genç oyuncunun, Galatasaray'da ilk etapta gelişim odaklı bir planlama içinde değerlendirileceği öğrenildi.