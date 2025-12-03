Saran gözü kupaya dikti

Süper Lig'in kritik haftasında Galatasaray ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de, maçın ardından soyunma odasında önemli anlar yaşandı. Karşılaşmayı protokolden takip eden Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, bitiş düdüğünün hemen ardından soluğu takımın yanında aldı. Beraberliğe rağmen ortaya koyulan mücadeleden memnun olduğu öğrenilen Saran'ın, Teknik Direktör Tedesco ve futbolcuları tek tek tebrik ettiği bildirildi. Başkan Saran'ın, oyunculara hitaben önemli mesajlar verdiği ifade edildi. Soyunma odasında futbolcularla kısa bir konuşma yapan Saran'ın şu ifadeleri kullandığı öğrenildi: "Bugün büyük istek ve azimle oynadınız. İyi bir takımız. Bu mücadele bizi şampiyon yapacak."



SARAN'IN SEVİNCİ OLAY YARATTI

Başkan Sadettin Saran'ın derbideki eşitlik golünün ardından sevinci olay yarattı. Bazı Sarı-Lacivertli taraftarlar Saran'ın sevincini eleştirip abartılı bulurken, bir kısım Fenerbahçe'ye gönül verenler ise gol sonrası verilen reaksiyonu takdirle karşıladı. Bu durum sosyal medyada kamuoyunu ikiye bölmüş durumda.