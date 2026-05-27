Kılıçdaroğlu "Adnan Beker'in militanları" deyip talimat verdi: CHP Genel Merkezi'ni savaş alanına çevirenlere suç duyurusu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'ni savaş alanına çevirenlerin tespit edilmesi için talimat verdi. Buna göre partinin koltuklarını parçalayan, fotoğrafları yere atan ve duvarlara "Hain Kemal" yazanlar hakkında suç duyurusunda bulunulacak. Kılıçdaroğlu, Genel Merkez'deki olaylar için Özgür Özel'i sorumlu tutmuş "Adnan Beker'in otobüsünün, militanlarının orada ne işi var? Taş atmak için mi?" sorusunu sormuştu.
Hızlı Özet Göster
- Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla CHP Genel Merkezi'ni karıştıran isimlerin güvenlik kamera kayıtları incelenecek ve haklarında suç duyurusunda bulunulacak.
- Partili olup polise taş atan ve duvarlara 'Hain Kemal' yazanların CHP ile ilişiğinin kesileceği belirtildi.
- Kılıçdaroğlu "Adnan Beker'in otobüsünün, militanlarının orada ne işi var? Taş atmak için mi?" demişti.
Özgür Özel'in görevden uzaklaştırılması sonrası olaylı bir tahliye süreciyle yönetimi devralan Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'yi ahlaki kodlarına yeniden kavuşturacaklarını söyledi.
İptal edilen 38. Olağan Kurultay'a ilişkin "Para dağıtılması ahlaki değildi" değerlendirmesinde bulundu.
"BİR AKIL TUTULMASI VAR"
CHP Genel Merkezi'nin polis ekipleriyle tahliye edilmesi ve o gün yaşanan olaylara ilişkin soruları da yanıtlayan Kılıçdaroğlu, "CHP Genel Merkezi'nin kapıları tarihinde ne milletvekillerine ne vatandaşlara asla ve asla kapanmamıştır. Kapanamaz. Kapanması ne demektir, hangi gerekçeyle kapanıyor? Kimse bu soruyu sormuyor. Hangi gerekçeyle CHP milletvekilleri, CHP Genel Merkezi'ne giremiyor? Bir akıl tutulması var" dedi.
"ADNAN BEKER'İN MİLİTANLARI"
"Adnan Beker'in orada ne işi var?" sorusunu soran Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:
"Adnan Beker'in otobüsünün, militanlarının orada ne işi var? Bunların çoğu partili değil. Taş atmak için mi? Olay çıkarmak için mi? CHP'yi yaralamak için mi? Bunlara nasıl güveniyorlar, bunları nasıl partiye sokuyorlar? Ahlaki sorunu olan bir kişinin CHP Genel Merkezi'nde ne işi var? 'Cumhurbaşkanlığı seçiminde oy vermedim.' diyen bir insanın orada ne işi var? Kabul edilemez. Doğru değildir, ahlaki değildir. Onların aklıyla giderseniz işte bu tablo ortaya çıkar. Onların aklıyla değil, Cumhuriyet Halk Partisinin aklı, mantığıyla gideceksiniz, tarihsel birikimiyle gideceksiniz. Vatandaşı seveceksiniz. Vatandaşın şikayetlerini dinleyeceksiniz."
"ANLATACAĞIM" DEYİP AÇIKLADI: CHP'LİLERİN BİLMEDİĞİ DAHA PEK ÇOK ŞEY VAR
CHP'lilerin daha bilmediği pek çok şey olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "Anlatacağım... Herkes, gerçekleri görmek, anlamak zorundadır. Mahkeme kararı çıkmasaydı hiç anlatmayacaktım. Mahkeme kararı çıktı. Ben bütün gerçekleri halkımla, partililerimle paylaşmak zorundayım" dedi.
KILIÇDAROĞLU TALİMATI VERDİ: HER BİRİ TEK TEK TESPİT EDİLECEK
Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun ekibi olaylı tahliye günü Genel Merkez'i savaş alanına çeviren, polise taş atan ve duvarlara "Hain Kemal" yazan isimlerin peşine düştü.
Bu kişiler, güvenlik kamerası kayıtları incelenerek şikâyet edilecek.
Kılıçdaroğlu buna ek olarak suç duyurusunda bulunulması talimatı verdi.
Aralarında CHP rozeti taşıyanların parti ile ilişiğinin kesilmesi bekleniyor.
DİSİPLİN MEKANİZMASI İŞLETİLECEK
Bir yandan da partide disiplin mekanizması işletilecek.
Kılıçdaroğlu'nun başkanlık edeceği ilk MYK toplantısında ihraç edilecek ve disipline sevk edilecek isimlerin masaya geleceği söyleniyor.
CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın "Kemal Bey'e hain diyenlerin ilişiği kesilir" sözleri de partideki yeni disiplin sürecini işaret ediyor.