Kılıçdaroğlu "Adnan Beker'in militanları" deyip talimat verdi: CHP Genel Merkezi'ni savaş alanına çevirenlere suç duyurusu

Cumhuriyet Halk Partisi'nde "mutlak butlan" kararı sonrası kapsamlı bir "arınma" ve "disiplin" süreci bekleniyor.



Özgür Özel'in görevden uzaklaştırılması sonrası olaylı bir tahliye süreciyle yönetimi devralan Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'yi ahlaki kodlarına yeniden kavuşturacaklarını söyledi.



İptal edilen 38. Olağan Kurultay'a ilişkin "Para dağıtılması ahlaki değildi" değerlendirmesinde bulundu.







"BİR AKIL TUTULMASI VAR"



CHP Genel Merkezi'nin polis ekipleriyle tahliye edilmesi ve o gün yaşanan olaylara ilişkin soruları da yanıtlayan Kılıçdaroğlu, "CHP Genel Merkezi'nin kapıları tarihinde ne milletvekillerine ne vatandaşlara asla ve asla kapanmamıştır. Kapanamaz. Kapanması ne demektir, hangi gerekçeyle kapanıyor? Kimse bu soruyu sormuyor. Hangi gerekçeyle CHP milletvekilleri, CHP Genel Merkezi'ne giremiyor? Bir akıl tutulması var" dedi.