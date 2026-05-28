LGS ve YKS öncesi altın tavsiyeler: Sadece bilmek yetmez! İşte fark yaratan taktikler
Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği sınavlar yaklaşırken son haftalarda çok soru çözmek değil yanlış yapılan sorulara yönelmek başarıyı getiriyor.
- Eğitim danışmanı Esin Yılmaz Ashkar, öğrencilerin sınavlara hazırlık sürecinde yanlış yaptıkları sorularla yüzleşmeleri gerektiğini belirtti.
- Ashkar, öğrencilerin sorulara odaklanarak zaman harcamalarının zihinsel gelişim için önemli olduğunu vurguladı.
- Bilginin sınavlarda tek başına yeterli olmadığını, bilgiyi kullanabilen öğrencilerin öne çıktığını ifade etti.
- Süre baskısı, zihinsel yorgunluk ve uyku düzensizliğinin öğrencilerin dikkat kalitesini olumsuz etkilediğini söyledi.
- Ashkar, yanlış yapılan sorular üzerinde çalışmanın ve bilgiyi yeniden düzenlemenin öğrencilerin öğrenmesini derinleştirdiğini belirtti.
Öğrenciler ve veliler heyecanla sınavları bekliyor. Gerek lise geçiş sınavları gerek üniversite sınavları öğrencilerin bundan sonraki hayatlarını şekillendirmede önemli rol oynuyor. Bu yüzden de hem öğrenciler hem eğitimciler hem de veliler bu sınavlara önem veriyor. TAKVİM'in sorularını cevaplandıran Eğitim danışmanı ve sınav koçu Esin Yılmaz Ashkar, sınava haftalar kala öğrencilerin büyük kısmı aynı döngünün içinde sıkıştığını belirterek, "Sürekli soru çözüyorlar ama çözdükleri soruların onlara ne anlattığını kaçırıyorlar. Oysa şu an öğrenciyi ileri taşıyacak asıl şey, çözdüğü soru sayısı değil; yanlış yaptığı soruyla kurduğu ilişki. Bu dönem biraz cesaret dönemi aslında. Eksikleri örtme dönemi geçti. Şimdi yanlışın üstüne gitme zamanı. Sorudan kaçma değil, soruyla savaşma zamanı" dedi.
ZAMAN HARCAYIN
Öğrencinin yanlış yaptığı sorunun üstünde zaman harcamaktan kaçmaması gerektiğini söyleyen Ashkar, "Soruyu gerçekten anlayana kadar uğraşmalı. O anda süre tutmasının, hız hesabı yapmasının hiçbir anlamı yok. Tam tersine, bazen bir sorunun başında uzun süre kalabilmek öğrencinin zihnini geliştiren en önemli çalışmalardan biri oluyor" dedi.
BİLMEK TEK BAŞINA YETMEZ
LGS ve YKS bir sıralama sınavı olduğunu söyleyen Esin yılmaz Ashkar şu bilgileri verdi: "Bilmek önemli ama tek başına yeterli değil. Bu sınavlarda bilgiyi kullanabilen öğrenciler öne çıkıyor. Soruda tarama yapabilen, anahtar kelimeyi yakalayabilen, süreyi yönetebilen, gerektiğinde soruyu bırakıp geri dönebilen, bağlantı kurabilen öğrenciler sıralamada fark yaratıyor. Bazı öğrenciler konuyu bildiği halde sınav yönetemediği için geriye düşüyor. Bazıları ise doğru taktikleri geliştirdiği, soru mantığını tanıdığı ve sınava hakim olduğu için aynı bilgilerle çok daha yüksek performans gösterebiliyor. Yani bilgiyi bilmek yetmiyor artık bilgiyi kullanabilmek size sınavı kazandırıyor.
Son haftalarda öğrenciyi ilerleten şey yeni kaynaklar, sorular değil. Dönüp kendi yanlışına bakabilme cesareti. Bazen bir öğrencinin kaderini gerçekten yüzleştiği tek bir yanlış soru değiştiriyor."
DİKKAT BUNLAR YANILTIR
Esin Yılmaz Ashkar yapılan bazı hataları da şu şekilde anlattı: "Bazen çocuk konuyu bilmiyor. Bazen biliyor ama soru içinde kullanamıyor Bazen dikkati kayıyor. Bazen zihni o kadar yorulmuş oluyor ki göz okuyor ama beyin işlemiyor. Özellikle son haftalarda çok fazla deneme çözen öğrencilerde bunu sık görüyoruz. Bir süre sonra sorular birbirine karışıyor, çocuk artık soruya gerçekten bakmamaya başlıyor. Süre baskısı, zihinsel yorgunluk, uyku düzensizliği, uzun ekran süresi… Hepsi dikkat kalitesini doğrudan etkiliyor. Ama birçok öğrenci bunlarla yüzleşmek yerine yeni teste geçiyor. Asıl kayıp da burada yaşanıyor.
Bu süreçte ailelerin de odağını değiştirmesi gerekiyor. Sürekli "kaç soru çözdün?" diye sormak çocukta yalnızca baskıyı artırıyor. Asıl konuşulması gereken şey şu: "Hangi soruda takıldın?" "Neden zorlandın?"
"O yanlış sana ne gösterdi?" Çünkü aynı tip sorulardan yüzlerce tane çözmek her zaman gelişim sağlamıyor. Çocuk bazen sadece hızlanıyor ama düşünmeyi derinleştiremiyor."
NE YAPMALI?
Esin Yılmaz Ashkar ne yapılması gerektiğini de şöyle anlattı: "Yanlış yaptığı sorudan sonra dönüp konu çalışması yapmalı. Ama eski yöntemle, satır satır okuyup altını çizerek değil. Yazarak çalışmalı. Not çıkararak çalışmalı. Kendi cümlesiyle anlatmalı. Çünkü beyin bilgiyi en güçlü şekilde üretirken kaydediyor. Kalem kullanmak, kısa notlar almak, önemli kısmı seçmek, bilgiyi yeniden düzenlemek… Bunların hepsi öğrenmeyi derinleştiriyor. Yazılan bilgi zihinde çok daha uzun süre kalıyor.
Sonra tekrar soru çözmeli. Biraz daha zor soruların içinde kalmalı. Düşündüren, uğraştıran sorularla vakit geçirmeli. Yeni nesil soru yapısı artık öğrenciden yalnızca bilgiyi hatırlamasını istemiyor; birkaç kazanımı aynı anda görmesini, bağlantı kurmasını ve bilgiyi doğru yerde kullanmasını bekliyor. Üstelik bunu sınırlı sürede yapmasını istiyor.
Bilgi çoğu zaman sorunun içinde duruyor aslında. Sınavın ayırdığı nokta; gerekli bilgiyi seçebilmek, ilişki kurabilmek ve baskı altında doğru kararı verebilmek. Bir süre sonra öğrenci soru yazmayı da deneyebilir. Bir kazanımdan nasıl soru çıkarılır, çeldirici nasıl hazırlanır, öğrenci hangi noktada yanılır… Bunları düşünmek zihni başka türlü çalıştırır. Aynı şekilde çalıştığı konuyu başka birine anlatmak da çok güçlü bir yöntemdir.
Hatta küçük bir çocuğa anlatır gibi sadeleştirebildiğinde, konu gerçekten anlaşılmış olmaya başlar. İnsan zihni bilgiyi dinlerken başka, anlatırken başka çalışır. Öğrenci anlatmaya başladığında kendi eksiklerini çok daha net fark eder. Nerede duraksıyorsa, hangi kısmı açıklayamıyorsa, zihnin tam oturmayan noktaları genellikle orada ortaya çıkar."
Dilek Demir Takvim.com.tr Güncel