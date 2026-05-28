LGS ve YKS öncesi altın tavsiyeler: Sadece bilmek yetmez! İşte fark yaratan taktikler

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Eğitim danışmanı Esin Yılmaz Ashkar, öğrencilerin sınavlara hazırlık sürecinde yanlış yaptıkları sorularla yüzleşmeleri gerektiğini belirtti.

Ashkar, öğrencilerin sorulara odaklanarak zaman harcamalarının zihinsel gelişim için önemli olduğunu vurguladı.

Bilginin sınavlarda tek başına yeterli olmadığını, bilgiyi kullanabilen öğrencilerin öne çıktığını ifade etti.

Süre baskısı, zihinsel yorgunluk ve uyku düzensizliğinin öğrencilerin dikkat kalitesini olumsuz etkilediğini söyledi.

Ashkar, yanlış yapılan sorular üzerinde çalışmanın ve bilgiyi yeniden düzenlemenin öğrencilerin öğrenmesini derinleştirdiğini belirtti.

Öğrenciler ve veliler heyecanla sınavları bekliyor. Gerek lise geçiş sınavları gerek üniversite sınavları öğrencilerin bundan sonraki hayatlarını şekillendirmede önemli rol oynuyor. Bu yüzden de hem öğrenciler hem eğitimciler hem de veliler bu sınavlara önem veriyor. TAKVİM'in sorularını cevaplandıran Eğitim danışmanı ve sınav koçu Esin Yılmaz Ashkar, sınava haftalar kala öğrencilerin büyük kısmı aynı döngünün içinde sıkıştığını belirterek, "Sürekli soru çözüyorlar ama çözdükleri soruların onlara ne anlattığını kaçırıyorlar. Oysa şu an öğrenciyi ileri taşıyacak asıl şey, çözdüğü soru sayısı değil; yanlış yaptığı soruyla kurduğu ilişki. Bu dönem biraz cesaret dönemi aslında. Eksikleri örtme dönemi geçti. Şimdi yanlışın üstüne gitme zamanı. Sorudan kaçma değil, soruyla savaşma zamanı" dedi.



ZAMAN HARCAYIN



Öğrencinin yanlış yaptığı sorunun üstünde zaman harcamaktan kaçmaması gerektiğini söyleyen Ashkar, "Soruyu gerçekten anlayana kadar uğraşmalı. O anda süre tutmasının, hız hesabı yapmasının hiçbir anlamı yok. Tam tersine, bazen bir sorunun başında uzun süre kalabilmek öğrencinin zihnini geliştiren en önemli çalışmalardan biri oluyor" dedi.

Eğitim danışmanı Esin Yılmaz Ashkar, öğrencilerin sınavlara hazırlık sürecinde yanlış yaptıkları sorularla yüzleşmeleri gerektiğini belirtti. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv, AA ve İHA'dan alınmıştır.)



BİLMEK TEK BAŞINA YETMEZ



LGS ve YKS bir sıralama sınavı olduğunu söyleyen Esin yılmaz Ashkar şu bilgileri verdi: "Bilmek önemli ama tek başına yeterli değil. Bu sınavlarda bilgiyi kullanabilen öğrenciler öne çıkıyor. Soruda tarama yapabilen, anahtar kelimeyi yakalayabilen, süreyi yönetebilen, gerektiğinde soruyu bırakıp geri dönebilen, bağlantı kurabilen öğrenciler sıralamada fark yaratıyor. Bazı öğrenciler konuyu bildiği halde sınav yönetemediği için geriye düşüyor. Bazıları ise doğru taktikleri geliştirdiği, soru mantığını tanıdığı ve sınava hakim olduğu için aynı bilgilerle çok daha yüksek performans gösterebiliyor. Yani bilgiyi bilmek yetmiyor artık bilgiyi kullanabilmek size sınavı kazandırıyor.



Son haftalarda öğrenciyi ilerleten şey yeni kaynaklar, sorular değil. Dönüp kendi yanlışına bakabilme cesareti. Bazen bir öğrencinin kaderini gerçekten yüzleştiği tek bir yanlış soru değiştiriyor." LGS ve YKS bir sıralama sınavı olduğunu söyleyen Esin yılmaz Ashkar şu bilgileri verdi: "