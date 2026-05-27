Beşiktaş'ın ilk transferi Süper Lig'den! Kararı yeni hoca verecek

Adil Demirbağ'ın Konyaspor ile olan sözleşmesinin son yılına girmesi transfer ihtimalini artırıyor.

Beşiktaş yönetimi, transferde son kararı göreve gelecek teknik direktörün raporuna göre verecek. Adil Demirbağ dosyası da yeni hocanın savunma planlamasına göre netlik kazanacak.

Kartal'ın gündemine gelen isimlerden biri Konyaspor forması giyen Adil Demirbağ oldu. 28 yaşındaki stoperin, yerli rotasyonunu güçlendirmek isteyen siyah-beyazlıların transfer listesinde yer aldığı öğrenildi.

Adil Demirbağ uzun süredir Süper Lig devlerinin radarında

SÖZLEŞMESİNDE SON YIL DETAYI

Konyaspor'un başarılı savunmacıyla yola devam etmek istediği belirtildi. Ancak Adil Demirbağ'ın sözleşmesinde son yıla girecek olması, transfer ihtimalini güçlendiren detaylardan biri olarak öne çıkıyor.

MİLLİ TAKIM HAVUZUNDA YER ALIYOR

Adil Demirbağ, A Milli Takım oyuncu havuzunda bulunan isimler arasında yer alıyor. Tecrübeli savunmacı, 2026 Dünya Kupası kadrosuna ise çağrılmadı.