Beşiktaş'ın ilk transferi Süper Lig'den! Kararı yeni hoca verecek
Yeni sezon öncesi yerli oyuncu rotasyonunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş, Konyaspor’un başarılı stoperi Adil Demirbağ’ı gündemine aldı. Siyah-beyazlılarda son karar yeni teknik direktörün raporuna göre verilecek.
Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları hız kazandı. Siyah-beyazlıların Futbol Direktörü Önder Özen, savunma hattı için yerli oyuncu alternatiflerini değerlendirmeye aldı.
ADİL DEMİRBAĞ LİSTEDE
Kartal'ın gündemine gelen isimlerden biri Konyaspor forması giyen Adil Demirbağ oldu. 28 yaşındaki stoperin, yerli rotasyonunu güçlendirmek isteyen siyah-beyazlıların transfer listesinde yer aldığı öğrenildi.
YENİ HOCA RAPORU BEKLENECEK
Beşiktaş yönetimi, transferde son kararı göreve gelecek teknik direktörün raporuna göre verecek. Adil Demirbağ dosyası da yeni hocanın savunma planlamasına göre netlik kazanacak.
SÖZLEŞMESİNDE SON YIL DETAYI
Konyaspor'un başarılı savunmacıyla yola devam etmek istediği belirtildi. Ancak Adil Demirbağ'ın sözleşmesinde son yıla girecek olması, transfer ihtimalini güçlendiren detaylardan biri olarak öne çıkıyor.
MİLLİ TAKIM HAVUZUNDA YER ALIYOR
Adil Demirbağ, A Milli Takım oyuncu havuzunda bulunan isimler arasında yer alıyor. Tecrübeli savunmacı, 2026 Dünya Kupası kadrosuna ise çağrılmadı.
KUPA FİNALİNDE DİKKAT ÇEKTİ
Konyaspor'un Ziraat Türkiye Kupası'ndaki final yolculuğunda önemli rol oynayan Adil Demirbağ, savunmadaki istikrarıyla öne çıktı. 28 yaşındaki futbolcu, geride kalan sezonda 24 maçta forma giydi.
4 GOLE KATKI VERDİ
Adil Demirbağ, bu sezon Konyaspor formasıyla 2 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Beşiktaş'ın yerli stoper arayışında bu dosyayı yakından takip edeceği ifade ediliyor.