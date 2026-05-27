Haftalar öncesinden hissetmiş! Ayla öğretmenden eşine: Ben öleceğim..

Kahramanmaraş'taki okul saldırısında öğrencileri için canını feda eden kahraman öğretmen Ayla Kara'nın ailesi, onsuz geçen ilk Kurban Bayramı'nda kapılarını atv Haber'e açtı. Emekli olmayıp öğrencilerini seçen fedakar öğretmenden geriye, eşine aldığı bayramlık takım elbise ve yürek yakan anıları kaldı. Kahraman öğretmenin, katliamdan haftalar önce eşine söylediği o sözleri ilk kez ortaya çıktı:"Ben öleceğim. Nasıl öleceğimi de biliyorum, onu da gördüm ama sana söylemeyeceğim..."

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde Haydarbey Mahallesi'ndeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda düzenlenen silahlı saldırıda hayatı pahasına öğrencilerine siper olan Matematik öğretmeni Ayla Kara'nın evinde, onsuz geçen ilk bayramın hüznü ve gururu bir arada yaşanıyor.

Saldırganın "kenara çekil" ihtarını reddederek çocuklarını koruyan Ayla öğretmenin ailesi, kapılarını ATV Haber'den Özlem Aktay ve Mehmet Ali Bağ'a açtı.

Ayla Kara’nın şehit olmadan haftalar önce eşine söylediği o yürek yakan son sözler

"BEN ÖLECEĞİM, CENNETE GİDİYORUM"
Ayla öğretmenin, saldırıdan haftalar önce 35 yıllık hayat arkadaşın Ramazan Kara'ya adeta malum olmuşçasına söylediği sözler dinleyenlerin yüreğini dağladı. Eşi, aralarında geçen son ve derin konuşmayı şu sözlerle aktardı:

"Cennete gidiyorum" dedi. "Nasıl öleceğimi de biliyorum" dedi. "Yani onu da gördüm ama onu söylemeyeceğim" dedi. Eşimin yaptığı fedakarlıkla gerçekten gurur duyuyorum."

Ayla öğretmen Kurban Bayramına önceden hazırlık yapmış

BAYRAMLIK HEDİYESİ ASKIDA KALDI
Aslında isteseydi emekli olabilecekken öğrencilerinden ayrılmamak için görevine gönüllü olarak devam eden Ayla öğretmen, Kurban Bayramı için öncesinden hazırlık da yapmıştı.

Eşine Bu senin bayramlık hediyen diyerek aldığı takım elbise bu bayram gardıropta buruk bir anı olarak kaldı

Hem kendisi hem de eşi için Adana'dan bayramlık kıyafetler almış, eşine de "Bu senin bayramlık hediyen" diyerek teslim etmişti.

O takım elbise, bu bayram sabahı gardıropta buruk bir anı olarak kaldı. Eşi, o anları ise gözyaşarları içinde "Adana'dan almıştık" diyerek anlattı.

Şehit öğretmen Ayla Kara’nın kızı konuştu

"BUNU YAPMASAYDI ANNEM HER GÜN ÖLECEKTİ"
Annesinin çocuklara siper olmasını bir öğretmen ve anne refleksi olarak gören evlatları ise gurur ve özlemi bir arada yaşadı.

Kızı Dilara Kıyak: "Annem zaten tercihen, yani çocukların önüne geçerek kendi isteğiyle ve kararıyla bunu yaptı. Zaten onu yapmasaydı annem bence her gün ölecekti."

Şehit öğretmen Ayla Kara’nın oğlu konuştu

Oğlu Furkan Kara: "Öğrencilerini çok severdi, bize de sürekli anlatırdı. Bir anne ve bir öğretmen refleksi olarak son o hareketi gerçekleştirip çocuklara siper olduğunu ben düşünüyorum."

Öğretmen Ayla Kara’nın kahramanlık hikayesi

SON ANDA KENDİNİ SİPER ETTİ

Ayla Kara, saldırı anında öğrencilerini korumak için hiç tereddüt etmeden kendini onların önüne attı. Son ana kadar sınıftaki çocukları güvenli alana ulaştırmak için çabalayan öğretmenin, öğrencilerini kurtarmaya çalışırken kurşunların hedefi olarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

Meslektaşları ve öğrencileri tarafından çok sevilen Ayla Kara'nın, görev yaptığı okulda öğrencileriyle güçlü bağ kurduğu ifade edildi. Disiplini ve şefkatiyle tanınan öğretmenin kaybı, eğitim camiasında büyük üzüntü yarattı.

Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda, Kara'nın öğrencilerine olan bağlılığı ve fedakarlığına vurgu yapılırken, "Bir öğretmenden fazlasıydı" ifadeleri dikkat çekti.

