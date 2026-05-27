Haftalar öncesinden hissetmiş! Ayla öğretmenden eşine: Ben öleceğim..
Kahramanmaraş'taki okul saldırısında öğrencileri için canını feda eden kahraman öğretmen Ayla Kara'nın ailesi, onsuz geçen ilk Kurban Bayramı'nda kapılarını atv Haber'e açtı. Emekli olmayıp öğrencilerini seçen fedakar öğretmenden geriye, eşine aldığı bayramlık takım elbise ve yürek yakan anıları kaldı. Kahraman öğretmenin, katliamdan haftalar önce eşine söylediği o sözleri ilk kez ortaya çıktı:"Ben öleceğim. Nasıl öleceğimi de biliyorum, onu da gördüm ama sana söylemeyeceğim..."
