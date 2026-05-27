CANLI YAYIN
Geri

Kılıçdaroğlu Özgür Özel'e "VIP" daldı! Aziz İhsan'dan girdi Özkan Yalım'dan çıktı: CHP Genel Merkezi'nden satılık "haram" araç

CHP'de mutlak butlan sonrası Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi devraldı. Kılıçdaroğlu'nun ilk mesajı "Arınacağız" oldu. Bu kapsamda ilk arınma adımı geldi... CHP Genel Merkezi önünde Özgür Özel’in Aziz İhsan Aktaş ve Özkan Yalım tarafından alınan makam araçları satılığa çıkarıldı. Araçların üzerinde "Müteahhit Aziz'den satılık haram araç" ve "Havlucu belediye başkanından satılık" gibi ifadeler yer aldı. Öte yandan CHP'ye yakın kaynaklar aracın satılması durumunda paranın Uşak'a gönderileceğini belirtti. Bilindiği üzere Özgür Özel'in bindiği VIP aracın iç dizayn ödemesi Uşak Belediyesi'nin kasasından yapılmıştı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Kılıçdaroğlu Özgür Özel'e "VIP" daldı! Aziz İhsan'dan girdi Özkan Yalım'dan çıktı: CHP Genel Merkezi'nden satılık "haram" araç

CHP'de mutlak butlan sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'nun önceliği mutlak arınma.

CHP Genel Merkezi'nden satılık "haram" araç



Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'in Genel Merkez otoparkında bıraktığı şaibeli Mercedes Vito VIP araçlara binmeyeceği öğrenildi.

Kılıçdaroğlu Özgür Özel'e "VIP" daldı! Aziz İhsan'dan girdi Özkan Yalım'dan çıktı: CHP Genel Merkezi'nden satılık "haram" araç-2

Bu kapsamda CHP Genel Merkezi önünde Özgür Özel'in Aziz İhsan Aktaş ve özkan Yalım tarafından alınan makam araçları satılığa çıkarıldı.

Kılıçdaroğlu Özgür Özel'e "VIP" daldı! Aziz İhsan'dan girdi Özkan Yalım'dan çıktı: CHP Genel Merkezi'nden satılık "haram" araç-3

Araçlardan birinin üzerinde 'Müteahhit Aziz'den satılık haram araç' yazıyor ve plaka kısmında Aziz İhsan Aktaş ismi görülüyor.

Kılıçdaroğlu Özgür Özel'e "VIP" daldı! Aziz İhsan'dan girdi Özkan Yalım'dan çıktı: CHP Genel Merkezi'nden satılık "haram" araç-4

Bir diğer Vito'da ise "Havlucu belediye başkanından satılık haram araç" ibaresi yer alıyor. Plaka kısmında Özkan Yalım'ın ismi yazıyor.

BİRİ UŞAK HALKINA DİĞER DERNEKLERE VERİLECEK

CHP'deki Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın kaynaklar bu satılan araçların paralarının CHP'nin kasasına girmeyeceğini, Uşak halkına gideceğini ifade etti.

Diğer satılan aracın parasının ise bir sosyal sorumluluk derneğine iletileceği belirtildi.

Özkan Yalım’ın savcılık ifadesi: Özel’e VIP araç dönüşü ve kurultay öncesi 1.2 milyon! | Belediyeden futbolcu maaşı, aileye makam aracı



ÖZKAN YALIM İTİRAF ETTİ

Bilindiği üzere Özgür Özel'in kullandığı Mercedes V300 makam aracının iç dizayn ödemesi Uşak Belediyesi Sosyal Tesisleri tarafından yapılmıştı.

Etkin pişmanlıktan yararlanan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, aracın ödemesini belediye kasasından yaptığını itiraf etmişti.

Takvim Kaynak Tercihleri
Dorukhan Büyükışık dosyasında delillerle çelişen beyanlar! "Sırtüstü - yüzüstü" muamması: "Cesedin yeri değiştirildi" şüphesi
SONRAKİ HABER

Çelişkili beyanlar şaibeli görüşmeler!
Ahmet Zeren
Ahmet Zeren Takvim.com.tr Güncel

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler