Kılıçdaroğlu Özgür Özel'e "VIP" daldı! Aziz İhsan'dan girdi Özkan Yalım'dan çıktı: CHP Genel Merkezi'nden satılık "haram" araç
CHP'de mutlak butlan sonrası Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi devraldı. Kılıçdaroğlu'nun ilk mesajı "Arınacağız" oldu. Bu kapsamda ilk arınma adımı geldi... CHP Genel Merkezi önünde Özgür Özel’in Aziz İhsan Aktaş ve Özkan Yalım tarafından alınan makam araçları satılığa çıkarıldı. Araçların üzerinde "Müteahhit Aziz'den satılık haram araç" ve "Havlucu belediye başkanından satılık" gibi ifadeler yer aldı. Öte yandan CHP'ye yakın kaynaklar aracın satılması durumunda paranın Uşak'a gönderileceğini belirtti. Bilindiği üzere Özgür Özel'in bindiği VIP aracın iç dizayn ödemesi Uşak Belediyesi'nin kasasından yapılmıştı.
Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'in Genel Merkez otoparkında bıraktığı şaibeli Mercedes Vito VIP araçlara binmeyeceği öğrenildi.
Bu kapsamda CHP Genel Merkezi önünde Özgür Özel'in Aziz İhsan Aktaş ve özkan Yalım tarafından alınan makam araçları satılığa çıkarıldı.
Araçlardan birinin üzerinde 'Müteahhit Aziz'den satılık haram araç' yazıyor ve plaka kısmında Aziz İhsan Aktaş ismi görülüyor.
Bir diğer Vito'da ise "Havlucu belediye başkanından satılık haram araç" ibaresi yer alıyor. Plaka kısmında Özkan Yalım'ın ismi yazıyor.
BİRİ UŞAK HALKINA DİĞER DERNEKLERE VERİLECEK
CHP'deki Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın kaynaklar bu satılan araçların paralarının CHP'nin kasasına girmeyeceğini, Uşak halkına gideceğini ifade etti.
Diğer satılan aracın parasının ise bir sosyal sorumluluk derneğine iletileceği belirtildi.
ÖZKAN YALIM İTİRAF ETTİ
Bilindiği üzere Özgür Özel'in kullandığı Mercedes V300 makam aracının iç dizayn ödemesi Uşak Belediyesi Sosyal Tesisleri tarafından yapılmıştı.
Etkin pişmanlıktan yararlanan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, aracın ödemesini belediye kasasından yaptığını itiraf etmişti.