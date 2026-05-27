Kılıçdaroğlu Özgür Özel'e "VIP" daldı! Aziz İhsan'dan girdi Özkan Yalım'dan çıktı: CHP Genel Merkezi'nden satılık "haram" araç





Bu kapsamda CHP Genel Merkezi önünde Özgür Özel'in Aziz İhsan Aktaş ve özkan Yalım tarafından alınan makam araçları satılığa çıkarıldı.







Araçlardan birinin üzerinde 'Müteahhit Aziz'den satılık haram araç' yazıyor ve plaka kısmında Aziz İhsan Aktaş ismi görülüyor.







Bir diğer Vito'da ise "Havlucu belediye başkanından satılık haram araç" ibaresi yer alıyor. Plaka kısmında Özkan Yalım'ın ismi yazıyor.

BİRİ UŞAK HALKINA DİĞER DERNEKLERE VERİLECEK



CHP'deki Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın kaynaklar bu satılan araçların paralarının CHP'nin kasasına girmeyeceğini, Uşak halkına gideceğini ifade etti.



Diğer satılan aracın parasının ise bir sosyal sorumluluk derneğine iletileceği belirtildi.