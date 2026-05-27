Galatasaray'a fişek gibi kanat! Leroy Sane transferin en büyük kozu

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Galatasaray, Kingsley Coman'ı transfer listesine aldı ve oyuncunun durumunu yakından takip ediyor.

Fransız kanat oyuncusu Coman, kariyerine UEFA Şampiyonlar Ligi seviyesinde devam etmek istiyor.

Galatasaray, Coman'ın Süper Lig'e transfer konusunda olumlu yaklaşması halinde girişimlerini hızlandırabilir.

Coman ve Leroy Sane'nin Bayern Münih dönemindeki yakınlığı, Galatasaray'ın transferdeki kozu olabilir.

Coman'ın Al Nassr ile sözleşmesi 2028'e kadar devam ediyor ve Avrupa'ya dönüş isteği transfer sürecini etkileyebilir.

Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Şampiyonlar Ligi seviyesinde iddialı bir kadro kurmak isteyen sarı-kırmızılıların gündemine bu kez Kingsley Coman geldi.

COMAN TAKİBE ALINDI Suudi Arabistan temsilcisi Al Nassr'da forma giyen Fransız kanat oyuncusunun durumu Galatasaray tarafından yakından takip ediliyor. 29 yaşındaki futbolcunun, Suudi Pro Ligi'nde yaşadığı şampiyonluğun ardından kariyerinde yeni bir sayfa açmayı düşündüğü öne sürüldü.