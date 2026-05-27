Galatasaray'a fişek gibi kanat! Leroy Sane transferin en büyük kozu

Galatasaray’ın, Al Nassr forması giyen Fransız yıldız Kingsley Coman’ın durumunu yakından takip ettiği öne sürüldü. Sarı-kırmızılıların transferdeki en önemli kozlarından birinin Leroy Sane olduğu belirtildi.

  • Galatasaray, Kingsley Coman'ı transfer listesine aldı ve oyuncunun durumunu yakından takip ediyor.
  • Fransız kanat oyuncusu Coman, kariyerine UEFA Şampiyonlar Ligi seviyesinde devam etmek istiyor.
  • Galatasaray, Coman'ın Süper Lig'e transfer konusunda olumlu yaklaşması halinde girişimlerini hızlandırabilir.
  • Coman ve Leroy Sane'nin Bayern Münih dönemindeki yakınlığı, Galatasaray'ın transferdeki kozu olabilir.
  • Coman'ın Al Nassr ile sözleşmesi 2028'e kadar devam ediyor ve Avrupa'ya dönüş isteği transfer sürecini etkileyebilir.

Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Şampiyonlar Ligi seviyesinde iddialı bir kadro kurmak isteyen sarı-kırmızılıların gündemine bu kez Kingsley Coman geldi.

COMAN TAKİBE ALINDI

Suudi Arabistan temsilcisi Al Nassr'da forma giyen Fransız kanat oyuncusunun durumu Galatasaray tarafından yakından takip ediliyor. 29 yaşındaki futbolcunun, Suudi Pro Ligi'nde yaşadığı şampiyonluğun ardından kariyerinde yeni bir sayfa açmayı düşündüğü öne sürüldü.

AVRUPA'YA DÖNÜŞE SICAK BAKIYOR

Kingsley Coman'ın kariyerine yeniden UEFA Şampiyonlar Ligi seviyesinde devam etmek istediği belirtildi. Bu durum, Galatasaray cephesinde transfer ihtimalini güçlendiren detaylardan biri olarak değerlendiriliyor.

GALATASARAY ŞARTLARI YOKLAYACAK

Sarı-kırmızılıların, Coman'ın Süper Lig'e transfer konusunda olumlu yaklaşması halinde girişimlerini hızlandırabileceği ifade ediliyor. Galatasaray yönetimi, yıldız oyuncunun mali şartlarını ve Al Nassr'ın tavrını yakından takip ediyor.

TRANSFERDE SANE KOZU

Galatasaray'ın Coman transferinde en dikkat çeken kozlarından biri Leroy Sane olacak. İki futbolcu, Bayern Münih döneminde uzun süre birlikte forma giydi.

BAYERN'DE 124 MAÇ BİRLİKTE OYNADILAR

Kingsley Coman ile Leroy Sane, Bayern Münih formasıyla 124 maçta aynı sahayı paylaştı. Sarı-kırmızılı yönetimin bu yakınlığı transfer sürecinde avantaj olarak kullanabileceği kaydedildi.

FRANSA MİLLİ TAKIMI TECRÜBESİ

Kingsley Coman, Fransa Milli Takımı formasıyla 61 maçta görev yaptı. Deneyimli kanat oyuncusu, bu karşılaşmalarda 8 gol kaydetti.

SÖZLEŞMESİ 2028'E KADAR

Al Nassr ile sözleşmesi 30 Haziran 2028'e kadar devam eden Coman'ın geleceği merak konusu oldu. Galatasaray cephesinde yıldız oyuncunun Avrupa'ya dönüş isteği transfer sürecinin seyrini belirleyecek.

Burak Zihni
Burak Zihni

