“Var Mısın Yok Musun” Esra Erol’la ilk bölümüyle ekranlarda: 5 milyonluk büyük oyun başlıyor
Televizyon tarihine damga vuran yarışma programı “Var Mısın Yok Musun”, Esra Erol’un sunumuyla yeniden izleyici karşısına çıkıyor. Perşembe ve cuma akşamları ATV’de yayınlanacak yarışmada 22 yarışmacı, 5 milyon liralık büyük ödül için bankaya karşı kıyasıya mücadele edecek.
Hızlı Özet Göster
- Esra Erol'un sunumuyla 'Var Mısın Yok Musun' yarışması atv ekranında yayına başlıyor.
- Yarışma, 28-29 Mayıs 2026 tarihlerinde Perşembe ve Cuma akşamları saat 20.00'de yayınlanacak.
- 22 yarışmacı, 5 milyon TL'lik büyük ödül için bankaya karşı mücadele edecek.
- Yarışmacılar, kutularını satmak veya elinde tutmak arasında stratejik kararlar verecek.
- Şans ve riskin ön planda olduğu yarışma, izleyicilere heyecan dolu anlar yaşatacak.
Televizyon tarihine damga vuran "Var Mısın Yok Musun", ekranların sevilen ismi Esra Erol'un sunumuyla atv ekranında başlıyor.
İLK BÖLÜMÜYLE İZLEYİCİYLE BULUŞUYOR
Şans kadar stratejinin de önemli olduğu yarışma, ilk bölümüyle Perşembe akşamı, ikinci bölümüyle Cuma akşamı saat 20.00'de izleyici ile buluşuyor.
Yayın Günü: 28 Mayıs 2026 Perşembe / 29 Mayıs 2026 Cuma
Yayın Saati: 20.00
5 MİLYON İÇİN 22 YARIŞMACI YARIŞIYOR
Heyecanın ve riskin oyunu Var Mısın Yok Musun'da; Türkiye'nin dört bir yanından gelen 22 yarışmacı büyük ödül olan 5 milyonu kazanabilmek için bankaya karşı yarışıyor. Banka her turun sonunda yarışmacıların kutusunu satın alabilmek için bir teklifte bulunuyor. Kutular açıldıkça yarışmacıların alması gereken risk daha da büyüyor.
PERŞEMBE VE CUMA AKŞAMLARI ATV'DE
"Var Mısın Yok Musun" Perşembe ve Cuma akşamları saat 20.00'de atv'de!