Ev hanımları ve çalışan annelerin yeni hakları belli oldu: İşte 6 yıl erken emeklilik ve nakdi yardım detayları

İşveren hamilelik döneminde işçi için gerekli tedbirleri almak zorunda. Hamile oldukları sağlık raporuyla tespit edilen kadınlar, doğuma kadar geçen sürede 20.00-06.00 saatleri arasında çalışmaya zorlanamıyor. Yeni doğum yapmış kadınlar da doğumu izleyen bir yıl boyunca gece çalıştırılamıyor. Hamile ve emziren kadınların günlük çalışma süresi 7.5 saati aşamıyor. 100 ila 150 kadın çalışanı olan iş yerlerinde, emzirme odası açılması gerekiyor.Çalışan annelere doğum izni sırasında çalışmadığı her gün için devlet tarafından geçici iş göremezlik ödeneği veriliyor. Daha önce 112 gün için veriliyordu. Artık 168 gün için ödenecek. Annenin eline en az 123 bin 312 lira geçecek. Bu tutar maaşa göre artacak.Doğum yapan anneye bin 621 lira emzirme ödeneği ödeniyor. Yararlanmak için annenin ya da eşinin çalışıyor veya kendi işini yapıyor olmasının yeterli oluyor.Çalışsın-çalışmasın tüm annelere doğum yardımı veriliyor. İlk doğumda 5 bin liralık tek seferlik nakdi yardım yapılırken ikinci çocuk için bin 500 lira, üçüncü çocuk ve sonrası için de 5 bin lira aylık destek sağlanıyor. Aylık destekler çocuk 5 yaşına gelene kadar devam ediyor.Böylece anneler 60 ay bu ödeneği alıyor.