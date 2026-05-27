Bayramın ilk günü acemi kasaplar acili doldurdu: “13 dakikada keserim” dedi, kendini yaraladı
Kurban Bayramı’nın ilk gününde .Düzce, Samsun, Kayseri, Adana ve Şanlıurfa’da kurban kesimi sırasında yaralanan vatandaşlar hastanelere akın etti. Bıçak kesiği ve hayvan darbeleri nedeniyle çok sayıda kişi tedavi altına alınırken, acil servislerde yoğunluk yaşandı.
Bayram namazının ardından kurban ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlardan bazıları, dikkatsizlik ve tecrübesizlik sonucu bıçak kesiği, kırık ve hayvan darbeleri nedeniyle yaralandı. El, kol ve bacaklarından yaralanan çok sayıda kişi hastanelere başvurdu.
ŞANLIURFA'DA 232 KİŞİ HASTANELİK OLDU
Şanlıurfa'da kurban kesimi sırasında yaralanan 232 kişi hastanelerin acil servislerinde tedavi altına alındı. Yaralıların büyük bölümünün ilk müdahalenin ardından taburcu edildiği öğrenildi.
Kurban keserken elinden yaralanan Cuma Yıldız, "Kurbanı kesmeye çalışırken elimi kestim. Buna da şükür, daha kötü de olabilirdi. Buradan acemi kasaplara da şunu söylemek istiyorum; kasaplık herkesin işi değildir. İşiniz olmayan işi yapmayın. Kasaba 5-10 bin lira verin, riskli işler yapmayın. Ben elimi kestim, birazdan ameliyata gireceğim. 100 bin lira değil, 1 milyon TL de versem artık bu başparmağım eskisi gibi olmayacak. Acemi kasaplardan ricam herkes bu işi yapmasın" dedi.
DÜZCE'DE 57 KİŞİ HASTANELİK OLDU
Düzce'de kurban kesimi sırasında yaşanan kazalarda toplam 57 kişi yaralandı. Yaralıların bir kısmı bıçak kesiği nedeniyle ayakta tedavi edilerek taburcu edilirken, kırık ve derin kesiği bulunan bazı vatandaşların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.
Kurbanlık hayvanın tekmelemesi ve bıçak kayması sonucu yaralanan bir vatandaş, "Hayvanı çıkartmaya çalışırken tekmeledi. Kolu kırıldı. Hayvanı çıkarttık, keserken bıçak kaydı. Hastaneye geldim ve tedavi oldum" ifadelerini kullandı.
SAMSUN'DA ACİL SERVİSLERDE YOĞUNLUK OLUŞTU
Samsun'da kurban kesimi sırasında yaralanan vatandaşlar hastanelerin yolunu tuttu. Bazı yaralılar kendi imkanlarıyla hastaneye giderken, bazıları ise sağlık ekiplerince ambulansla kaldırıldı.
Kendini yaralayan Mustafa Durak, "Hayvan kesimi yaparken hayvan çırpındı. Bıçak elimden kaydı ve baldırıma saplandı" dedi.
Metin Şen ise, "Akacak kan damarda durmuyor. Kurban tekme atınca bıçak kaydı ve ayağıma girdi" diye konuştu.
KAYSERİ'DE ACEMİ KASAPLAR ACİLLERE KOŞTU
Kayseri'de de kurban kesimi sırasında yaralanan vatandaşlar acil servislerde tedavi altına alındı. Kendi araçlarıyla ve ambulanslarla hastanelere getirilen yaralıların bazılarının kurban keserken, bazılarının ise deri yüzerken kendilerini yaraladıkları öğrenildi.
"13 DAKİKADA KESERİM" DEDİ, KENDİNİ YARALADI
Adana'da da Kurban Bayramı'nın ilk gününde acemi kasaplar hastanelik oldu. Kurban kesimi sırasında parmağını kesen Muhammet Çapkın, arkadaşıyla birlikte hastaneye başvurdu.
Çapkın'ın arkadaşı, "'Ben kasabım' dedi, '13 dakikada kurbanı kesip parçalayacağım' dedi. Biz de inandık. Kurbanı tuttu, çevirdi. Bir baktık kan akıyor. Kurban yerine parmağını kesmiş. Kurban yerine kendi kanını akıttı" ifadelerini kullandı.
Acemi kasap yüzünden eli kesilen Yiğit Öztürk ise, "Dana keserken ustanın bıçağıyla elim kesildi. Dikiş atılması gerekiyormuş. Sabahtan bu yana 20 dana kestik. Normalde kasap değilim, şoförlük yapıyorum. Ama bu işten de anlıyorum. Kasaba yardım ederken elim kesildi" dedi.
Bayramın ilk saatlerinden itibaren birçok kentte acil servislerde yoğunluk yaşanırken, sağlık ekipleri yaralılara müdahalelerini sürdürdü.