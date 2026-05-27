Bayramın ilk günü acemi kasaplar acili doldurdu: “13 dakikada keserim” dedi, kendini yaraladı

Şanlıurfa'da bayramın ilk gününde 232 acemi kasap hastanelik oldu. (Fotoğraflar İHA'dan alınmıştır)

ŞANLIURFA'DA 232 KİŞİ HASTANELİK OLDU

Şanlıurfa'da kurban kesimi sırasında yaralanan 232 kişi hastanelerin acil servislerinde tedavi altına alındı. Yaralıların büyük bölümünün ilk müdahalenin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Kurban keserken elinden yaralanan Cuma Yıldız, "Kurbanı kesmeye çalışırken elimi kestim. Buna da şükür, daha kötü de olabilirdi. Buradan acemi kasaplara da şunu söylemek istiyorum; kasaplık herkesin işi değildir. İşiniz olmayan işi yapmayın. Kasaba 5-10 bin lira verin, riskli işler yapmayın. Ben elimi kestim, birazdan ameliyata gireceğim. 100 bin lira değil, 1 milyon TL de versem artık bu başparmağım eskisi gibi olmayacak. Acemi kasaplardan ricam herkes bu işi yapmasın" dedi.

Şanlıurfa’da 232 "Acemi Kasap" hastanelik oldu!