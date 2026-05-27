Galatasaray ve Fenerbahçe'ye transfer müjdesi! Ademola Lookman düellosu başlıyor
İspanya'dan hem Galatasaray'ı hem de Fenerbahçe'yi sevindiren haber geldi. Atletico Madrid’in Ademola Lookman için aldığı karar transfer gündemini hareketlendirdi. İspanyol ekibinin Nijeryalı yıldızı satış listesine koyduğu öne sürüldü.
- Atletico Madrid, Ademola Lookman'ı transfer listesine koydu.
- Atletico Madrid, Lookman için Atalanta'ya 35 milyon euro ödemişti.
- Lookman, Atletico Madrid formasıyla 24 maçta 9 gol ve 4 asist yaptı.
- Diego Simeone'nin taktiklerine uyum sağlayamaması ayrılık nedenleri arasında yer alıyor.
- Galatasaray ve Fenerbahçe, Lookman için yeniden devreye girebilir.
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında transfer rekabeti yeni sezonda da hız kesmeden devam ediyor. İki ezeli rakibin daha önce de gündemine gelen Ademola Lookman hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
LOOKMAN İÇİN RADİKAL KARAR
Fichajes'te yer alan habere göre Atletico Madrid, Nijeryalı yıldız Ademola Lookman'ı transfer listesine koydu. İspanyol devinin sezon ortasında büyük beklentilerle kadrosuna kattığı oyuncu için ayrılık ihtimali gündeme geldi.
35 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ
Atletico Madrid, Ademola Lookman'ın bonservisi için Atalanta'ya 35 milyon euro ödeme yapmıştı. Nijeryalı futbolcu, ara transfer döneminde hem Galatasaray'ın hem de Fenerbahçe'nin gündemine gelmişti.
24 MAÇTA 13 GOLE KATKI
28 yaşındaki yıldız futbolcu, Atletico Madrid formasıyla yarım sezonda 24 resmi maçta görev yaptı. Lookman, bu karşılaşmalarda 9 gol ve 4 asistlik performans ortaya koydu.
DÜZENE AYAK UYDURAMADI
Haberde, Diego Simeone'nin taktiksel planlarına tam uyum sağlanamamasının ayrılık ihtimalindeki en önemli neden olduğu belirtildi. Atletico Madrid yönetiminin bu nedenle oyuncu için gelecek teklifleri değerlendirmeye hazır olduğu ifade edildi.
GALATASARAY VE FENERBAHÇE YENİDEN DEVREYE GİREBİLİR
Galatasaray ile Fenerbahçe'nin söz konusu süreçte yeniden harekete geçebileceği öne sürüldü. İki kulübün de yeni sezon planlamasında sol kanat bölgesine takviye düşündüğü belirtildi.
PİYASA DEĞERİ 40 MİLYON EURO
Transfermarkt verilerine göre Ademola Lookman'ın güncel piyasa değeri 40 milyon euro seviyesinde bulunuyor. Nijeryalı yıldızın Atletico Madrid ile sözleşmesi ise 2030 yılına kadar devam ediyor.