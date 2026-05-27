Galatasaray ve Fenerbahçe'ye transfer müjdesi! Ademola Lookman düellosu başlıyor

28 yaşındaki yıldız futbolcu, Atletico Madrid formasıyla yarım sezonda 24 resmi maçta görev yaptı. Lookman, bu karşılaşmalarda 9 gol ve 4 asistlik performans ortaya koydu.

Ademola Lookman daha önce Fenerbahçe'nin de Galatasaray'ın da gündemine geldi

DÜZENE AYAK UYDURAMADI

Haberde, Diego Simeone'nin taktiksel planlarına tam uyum sağlanamamasının ayrılık ihtimalindeki en önemli neden olduğu belirtildi. Atletico Madrid yönetiminin bu nedenle oyuncu için gelecek teklifleri değerlendirmeye hazır olduğu ifade edildi.