Dorukhan Büyükışık dosyasında delillerle çelişen beyanlar! "Sırtüstü - yüzüstü" muamması: "Cesedin yeri değiştirildi" şüphesi

İzmir 'de 2018 yılında bir şantiyede cansız bedeni bulunan Dorukhan Büyükışık ile ilgili yürütülen soruşturmada tutuklu sayısı 24'e yükseldi. Son operasyonların ardından ortaya çıkan ifade tutanakları skandallar zincirini gözler önüne serdi. Proje müdürünün "haberim yoktu" dediği saatlerdeki yoğun telefon trafikleri, işçilerin cesedin pozisyonuna dair birbiriyle ve delillerle çelişen beyanları dosyaya girdi.

Şantiyenin Proje Müdürü Onur Alp Saraç, verdiği ifadede olay günü olan 13 Mayıs 2018 sabahında hiçbir iş yeri çalışanı veya yetkilisiyle telefon görüşmesi yapmadığını, ölüm olayını ancak bir gün sonra, 14 Mayıs Pazartesi günü saat 10.00-11.00 sıralarında şantiyede bir işçiden duyduğunu ileri sürdü.

Ayrıca kamera ve güvenlik sistemlerinden kendisinin değil, o dönemki saha mühendisi Yiğit Aykurt ile şantiye şefi İhsan Gökmen Ellez'in sorumlu olduğunu iddia etti.

FİRARİ SAHA MÜHENDİSİ YAKALANDI Hakkında yakalama kararı olan saha mühendisi Yiğit Aykurt da adaletten kaçamadı. Başsavcılık talimatıyla 25 Mayıs 2026 tarihinde adli arama neticesinde yakalanan Aykurt, 26 Mayıs 2026 tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderildi.



"HİÇ GÖRÜŞMEDİM" BEYANINI HTS KAYITLARI YALANLADI



Ancak Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan (BTK) edinilen HTS analiz raporları, proje müdürünün bu beyanını tamamen yalanladı.



HTS kayıtlarına göre, Onur Alp Saraç'ın "hiç görüşmedim" dediği 13 Mayıs pazar sabahı saat 08.17 ve 08.22 sıralarında şantiyenin usta başı Aziz Kocataş ile ardı ardına telefonda görüştüğü, hatta bu görüşmelerden birinin 60 saniye sürdüğü belgelendi. Bu somut kanıtlar karşısında geri adım atan Saraç, "Aradan uzun zaman geçtiği için hatırlamıyorum, pazar günü olduğu için konuşmadığımızı varsayıyorum ama konuşmuşsak da ölüm olayı hakkında kesinlikle konuşmadık" diyerek çelişkili bir savunma yaptı.



Dosyada en göze çarpan çelişkilerden biri de merhum Dorukhan Büyükışık'ın cesedinin bulunma pozisyonu üzerinde yaşandı.