Terörsüz Türkiye sürecinde sonuca ulaşacak hamleler! Silah bırakma için Öcalan’a "etkinlik" statüsü | İmralı'dan DEM'e uyarı
Terörsüz Türkiye sürecinde "statü" tartışmaları sürerken Kandil kaynaklı yaşanan yavaşlama, PKK'nın kurucu elebaşı Abdullah Öcalan’ın terör örgütü üzerindeki etkinliğinin artırılması ile aşılacak. Bu adımla terör örgütünün silah bırakma sürecine hız kazandırılması hedefleniyor. Esas hareketliliğin haziranda yaşanacağı değerlendiriliyor. Nitekim örgüt, silahların bırakılması ile mağaraların boşaltılması konusunda envanter ve takvim hazırlığına girişti. Öte yandan Öcalan'ın İmralı'daki son görüşmede DEM heyetini sürecin işlemesi için daha fazla inisiyatif almaları hususunda uyardı.
- MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çağrısı sonrası DEM Parti İmralı Heyeti, Abdullah Öcalan ile 14. kez görüştü.
- Kandil kaynaklı yaşanan yavaşlamanın PKK'nın kurucu elebaşı Abdullah Öcalan’ın terör örgütü üzerindeki etkinliğinin artırılması ile aşılacak.
- Örgüt, silahların bırakılması ve mağaraların boşaltılması için envanter ve takvim hazırlığına başladı.
- Öcalan'ın İmralı'daki son görüşmede DEM heyetini "Daha fazla inisiyatif alın" diye uyardığı söyleniyor.
Terörsüz Türkiye sürecinde Kandil mahreçli sabotajlar ve PKK'nın İran'daki gelişmeleri bahane ederek ayak diremesi nedeniyle gözlenen yavaşlama aşılıyor.
Siyonistlerin ve ABD'nin, Kürt grupları silahlandırma ve İran'da iç isyana teşvik etme planı çökünce terör örgütü; yeniden silah bırakma ve mağaraları boşaltma kulvarına girdi.
"ARTIK SONUCA ULAŞACAK HAMLELER ŞART"
MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "Artık sonuca ulaşacak hamlelerin yapılması şart" çıkışı sonrası DEM Parti İmralı Heyeti, 14. kez İmralı'da Abdullah Öcalan'la görüştü.
Öcalan'ın son görüşmede DEM heyetini sürecin işlemesi için daha fazla inisiyatif almaları yönünde uyardı.
"TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİNE ULAŞACAĞIZ"
Başkan Erdoğan da silah bırakmanın ivmelenmesi için MİT'in çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi. Erdoğan, "Biz kararlıyız, "Terörsüz Türkiye"yi istemeyenleri sevindirmeyeceğiz. Kararlıyız, bunlara fırsat vermeyeceğiz. Niyetimiz hayırdır, yolumuz hayırlıdır. Allah'ın izniyle akıbetimiz de hayırlı olacaktır. "Terörsüz Türkiye" hedefine, bütün engelleri vakar içinde aşarak mutlaka ulaşacağız" şeklinde konuştu.
Sürece ilişkin gelişmeler şöyle:
İRAN STRATEJİSİ ÇÖKTÜ
Terör örgütü, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını adeta bir fırsat kapısı olarak gördü. ABD'den aldığı silahları yedekleyen örgüt, İran'daki gelişmelerin nereye evrileceğini görene kadar silah bırakıp mağaraları boşaltma sözünde ayak sürümeye başladı. Ancak Türkiye'nin kararlı tavrı ve rejimin ayakta kalacağının anlaşılması üzerine örgütün İran stratejisi çöktü.
KISKACA ALINDI
Terör örgütü; ABD'nin mesafeli yaklaşımı, Barzani ve Talabani'nin de süreçle ilgili Türkiye'ye destek vermesi üzerine geri adım atmak zorunda kaldı. İmralı'da bulunan Abdullah Öcalan da devreye girince silah bırakma konusunda yeniden adımlar atılmaya başlandı.
HAZİRAN'DA HIZLANIR
Süreçte, geçen aya oranla daha olumlu bir noktaya gelindi. Gelişmeler silahsızlanmaya doğru gidiyor. Esas hareketliliğin ise önümüzdeki ay yaşanması bekleniyor.
RAPOR HAZIRLANIYOR
Örgüt, silahların bırakılması ile mağaraların boşaltılması konusunda envanter ve takvim hazırlığına girişti. Bu bilgiler ile devletin istihbarat ve güvenlik birimlerinin elindeki veriler karşılaştırılacak. Teslim edilecek silahlar, boşaltılacak mağaralar ve bunun için tanınacak süre netleştirilecek.
ÖCALAN KANDİL VE SURİYE İLE TEMAS KURABİLİR
AK Parti'nin görüşü, Öcalan'a resmi bir statü verilmesinin işleri hızlandırmayacağı yönünde.
Bunun yerine Öcalan'ın örgüt üzerindeki etkinliğinin artırılmasının, Kandil ve kuzey Suriye ile daha sık temas kurmasının daha doğru bir yöntem olacağı kanısına varıldı. Öcalan'ın örgüt üzerindeki etkisi dikkate alındığında, bu durumun silahsızlanmayı da hızlandırması bekleniyor.
ÖCALAN SON GÖRÜŞMEDE DEM'İ UYARDI
Öcalan'ın, son görüşmede DEM Parti heyetini uyardığı ve sürecin işlemesi için daha fazla inisiyatif almaları gerektiğini belirttiği öğrenildi. DEM Parti'nin ikili oynadığı ve süreçten memnun olmadığı için ayak sürüdüğü kulislerde konuşuluyordu. DEM Parti'nin bundan sonra hem örgüt üzerinde baskı kurma hem de süreci tabana anlatma konusunda daha fazla inisiyatif alacağı belirtiliyor.