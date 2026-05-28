Terörsüz Türkiye sürecinde sonuca ulaşacak hamleler! Silah bırakma için Öcalan’a "etkinlik" statüsü | İmralı'dan DEM'e uyarı

Kandil silahların bırakılması ile mağaraların boşaltılması konusunda envanter ve takvim hazırlığına girişti





RAPOR HAZIRLANIYOR



Örgüt, silahların bırakılması ile mağaraların boşaltılması konusunda envanter ve takvim hazırlığına girişti. Bu bilgiler ile devletin istihbarat ve güvenlik birimlerinin elindeki veriler karşılaştırılacak. Teslim edilecek silahlar, boşaltılacak mağaralar ve bunun için tanınacak süre netleştirilecek.

Öcalan'ın örgüt üzerindeki etkisini artırmak için İmralı-Kandil-Suriye hattı düşünülüyor



ÖCALAN KANDİL VE SURİYE İLE TEMAS KURABİLİR



AK Parti'nin görüşü, Öcalan'a resmi bir statü verilmesinin işleri hızlandırmayacağı yönünde.



Bunun yerine Öcalan'ın örgüt üzerindeki etkinliğinin artırılmasının, Kandil ve kuzey Suriye ile daha sık temas kurmasının daha doğru bir yöntem olacağı kanısına varıldı. Öcalan'ın örgüt üzerindeki etkisi dikkate alındığında, bu durumun silahsızlanmayı da hızlandırması bekleniyor.