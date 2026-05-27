Güzelbahçe'deki rüşvet çarkını deşifre eden Sinan Karahan'a ölüm tehdidi!
CHP'li Güzelbahçe Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet ve imar yolsuzluğu soruşturmasında, organize çarkı deşifre eden belgeleri ve şok ses kayıtlarını adli makamlara teslim eden müşteki Sinan Karahan, Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın tutuklanmasının ardından yurt dışı kaynaklı numaralar üzerinden açık açık ölümle tehdit edildi. Karahan'ın ailesini ve can güvenliğini hedef alan mesajlar üzerine harekete geçen İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı hem mafyatik gözdağına karşı ikinci bir soruşturma başlattı hem de Karahan ailesi için en üst düzey koruma tedbirlerini devreye aldı.
- İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay ve İmar ve Şehircilik Müdürü Özgür Bayraktar tutuklandı.
- Belediyedeki yolsuzluk ve rüşvet çarkını deşifre eden Sinan Karahan'a yurt dışından ölüm tehditleri geldi.
- Belediye Başkanı'nın eşi Nermin Günay, eski Belediye Başkanı Özdem Mustafa İnce ve Belediye Meclis Üyesi Sezgin Kuş hakkında adli kontrol kararı verildi.
- Belediye Meclis Üyesi Gizem Göçtü ve eşi Şamil Göçtü hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
- Adli makamlar, Sinan Karahan ve ailesi için koruma çemberi oluşturulması amacıyla soruşturma başlattı.
GÜZELBAHÇE'DE RÜŞVET OPERASYONU: CHP'Lİ GÜNAY TUTUKLANDI
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla Güzelbahçe Belediyesi'ndeki usulsüzlüklerin perdesi aralandı. Şüphelilerin 2009 yılından bu yana organize bir şekilde hareket ederek, imara aykırı yapıların yapılmasına ve yıkılmalarının engellenmesine imkan sağladıkları, bunun karşılığında ise rüşvet alarak haksız menfaat temin ettikleri belirlendi.
Operasyon kapsamında mahkemeye sevk edilen Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay ile İmar ve Şehircilik Müdürü Özgür Bayraktar tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Belediye Başkanı'nın eşi Nermin Günay, eski Belediye Başkanı Özdem Mustafa İnce ve Belediye Meclis Üyesi Sezgin Kuş hakkında adli kontrol kararı verilirken; yurt dışında oldukları tespit edilen Belediye Meclis Üyesi Gizem Göçtü ile eşi MİRYA Grup yetkilisi Şamil Göçtü hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.
SUSTURMAK İÇİN ÖLÜM TEHDİTLERİ YAĞDIRDILAR
Belediyedeki çarkı deşifre eden belgeleri savcılığa teslim eden müşteki Sinan Karahan CHP'li belediye başkanının tutuklanmasının ardından ölümle tehdit dildi.
Yurt dışı numaralardan cep telefonuna gönderilen mesajlarda Karahan'a, "Sen belediye başkanlarını aldırdın ya böyle rahat rahat hareket etceğini mi sanıyorsun ?" denilerek doğrudan tetikçiler vasıtasıyla infaz edileceği iması yapıldı.
Tehditlerin boyutunu daha da artıran şüpheliler, "Ummadığın anda kafana attırcam" ve "Seni karının çocuğunun yanında vurucaz muhbir" ifadeleriyle müştekinin ailesini de içine alacak şekilde açık açık ölüm tehditleri sıraladı. Küfürler edildi.
Karahan ise, "Sizden korkan namussuzdur. Devlet var." şeklinde yanıt verdi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yaşanan bu durum üzerine harekete geçen adli makamlar, hem tehdit mekanizmasını çözmek için ayrı bir soruşturma başlattı hem de ilgili kurumlarla temasa geçerek Karahan ve ailesi için ivedilikle koruma çemberi oluşturdu.
SİNAN KARAHAN NELER ANLATMIŞTI?
Soruşturma dosyasında müşteki sıfatıyla yer alan Sinan Karahan, savcılık makamına belediyede kurulan rüşvet ve koruma çarkını tek tek deşifre eden bir flash bellek sundu.
Karahan, skandalın boyutunu ortaya koyan çarpıcı iddialarda bulundu. Kendisinden belli bir miktar para istendiğini ve bu paranın belediye başkanı Mustafa Günay'ın vefat eden oğlu Onur Günay ile bağlantılı olduğu belirtilen bir şirketin banka hesabına gönderilmesinin istendiğini beyan eden Karahan, "Para aldıkları için 'sen oturmaya devam et, biz işlem yapmayacağız' diyerek yardımcı olduklarını duydum. Bana da böyle yaptılar" diyerek sistemin işleyişini anlattı.
Karahan'ın beyanlarına göre, bu ödeme için daha sonra yemek hizmeti faturası kesileceği söylenerek, ödemenin vergiden düşülebileceği ifade edilmiş. Müşteki, bu iddialarını destekleyen dekont ve diğer belgeleri de dosyaya sundu.
"SAHTE FOTOĞRAFLARLA İSKAN ALINDI, SONRA YAPILAR BÜYÜTÜLDÜ"
Sinan Karahan, imara aykırı yapıların sistemde bitmiş gibi gösterilerek sahte fotoğraflar kullanıldığını iddia etti. Karahan, bu sahte fotoğrafların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın belediye ile entegre sistemine yüklendiğini, ardından iskan alınabilecek şekilde onay sürecinin tamamlandığını ve belediye tarafından kendilerine iskan belgesi verildiğini anlattı. Bu işlemden sonra ise yapıların mevzuatın izin verdiği üst sınırdan daha geniş hale getirilmesine göz yumulduğunu ifade etti.
İskan sonrası yapıların büyütülmesi iddiasını destekleyen farklı tapu kayıtları ve uydu görüntüleri de dosyaya girdi.
"CİMER ŞİKAYETLERİ SÜMEN ALTI EDİLİYORDU"
Müşteki Karahan'ın ifadesine göre, imara aykırı yapılarla ilgili CİMER'e yapılan şikayetler bile belediyede bir ekip gibi hareket eden şüpheliler tarafından sümen altı ediliyordu. Karahan, şikayetlerin uzatıldığını, bazı durumlarda düşük miktarda para cezası kesilip idari tutanak tutularak geçiştirildiğini ileri sürdü.
VELİ AĞBABA BAĞLANTISI DA DOSYADA
Müşteki ifadesinde CHP Milletvekili Veli Ağbaba'nın adı da geçti. Sinan Karahan, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ı Veli Ağbaba'nın desteklediğini ve belediyedeki usulsüz işlemlerin bu bağlantı kapsamında gerçekleştiğini düşündüğünü beyan etti. Karahan, bu işlemlerden pay aldığı yönünde birçok kişiden duyum aldığını da iddia etti.
LÜKS ARAÇ İDDİASI: "MERCEDES VITO RÜŞVET OLARAK VERİLDİ"
Müşteki Karahan, ek ifadesinde ise bir lüks araç iddiasında bulundu. Karahan, "şato gibi" büyük bir ev yaptırdığı ve yapısını imara aykırı şekilde büyüttüğü iddia edilen bir iş adamının, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'a rüşvet olarak Mercedes Vito marka bir araç verdiğini duyduğunu belirtti.
Müşteki Karahan, dosyaya sunduğu belgeler arasında, belediye başkanının kullandığı iddia edilen lüks jeep tipi aracın fotoğrafını da ekledi.
ÇOK SAYIDA İNŞAAT FİRMASININ ADI GEÇTİ
Sinan Karahan ifadesinde, Yunusoğlu, F., İ. Mimarlık, O., E., T. İnşaat, G. ve E. İnşaat gibi çok sayıda inşaat firmasının da Güzelbahçe'de imara aykırı yapı büyütmeleriyle gündeme geldiğini söyledi. Karahan, özellikle Y. İnşaat ve F. İnşaat'ın belediye başkanıyla yakın olduğunu ve kaçak yapı işlemlerine devam ettiklerini beyan etti.
SAHTE FOTOĞRAFLARLA ALINAN İSKANLAR
Sinan Karahan'ın ifadesinde işaret ettiği sahte fotoğraflarla alınan iskanlara ilişkin görseller de ortaya çıktı. Villa ve lüks projelerin henüz inşaat halindeyken bitmiş gösterildiği ve iskan alındığı, iskan sonrası da inşaat ve tadilatların sürdüğüne dair fotoğraflar yer aldı.
Ayrıca çeşitli yapılan proje dışı yapıldığı ve iskan almak için sözde korkuluklar yapıldığı da görsellerde yer aldı.
RÜŞVETİN BELGESİ SES KAYDINDA
Müşteki Karahan ile imar usulsüzlüklerinde aracılık yaptığı iddia edilen ve hakkında yakalama kararı bulunan Şamil Göçtü arasındaki telefon görüşmesinin ses kaydı, rüşvet ağını tüm çıplaklığıyla ortaya koydu. Dosyaya giren o diyaloglar şu şekilde kayıtlara geçti:
Sinan: "Sen kendin beni arayıp... bak bunun kaydı da var... 'Sinancım biz belediyeye para topluyoruz, Yalabık üzerinden... 40 bin lira mı 50 bin lira mı gönderir misin? Yarın öbür gün belediyede işin olursa çözülür. Sonra bu faturayı da fatura keseceğiz, faturada kullanırsın' deyip ben sana parayı atmadım mı? Dekontlar da durmuyor mu?"
Şamil: "Yani dekontların duruyor abi."
Sinan: "E atmadım mı? Attım. Sonra böyle dedin, attım, bana fatura da kestiniz. Ben yemek için göndermedim bunu. Dedin 'belediye işin olur çözülür'. Aaa sonra benim inşaatıma 10 gün sonra yıkım için belediye geldi."
"ONUR DEMİŞ BİRAZ DAHA PARA GÖNDERSİN"
Yemek faturası adı altında gizlenen rüşvet trafiğinde, Belediye Başkanı'nın vefat eden oğlu Onur Günay'ın adının nasıl kullanıldığı da ses kaydındaki şu sözlerle itiraf ettirildi:
Sinan: "Sonra sen dedin ki sanki ben childmuşum bir iş bilmiyormuşum gibi 'E ben görüştüm Onur'la. Onur demiş biraz daha para göndersin, biz inşaatın devamına müsaade edelim'..."
Sinan: "Abicim sen yapacak adam değilsen onlar adına para isteyen adam niye sendin?"
Şamil: "Ya ben senin işin görülsün diye Onur'a söyledim."
Sinan: "Nasıl? Sonra başkana söylemedin mi para almışız Şamil abi?"
Şamil: "Ya o zaman işte şey, yemek fişlerinde alındı dedik yani."
"GÜZELBAHÇE'NİN ANASINI AĞLATTINIZ!"
Karahan, belediyenin arkası sağlam büyük inşaat firmalarının (Yunusoğlu, F., İ. Mimarlık vb.) kaçak yapılarına rüşvet çarkı sayesinde göz yumduğunu, faturanın ise sadece küçük esnafa ve vatandaşa kesildiğini iddia ederek şunları söyledi:
Sinan: "Yunusoğulları'nı bilmem neye niye ceza kesilmiyor CİMER'den herkese geliyor? Seninkine niye kesilmiyor? Hayırdır?... Liste veriyorum. Bütün firmaları tek tek bugün hepsine kessin cezayı abi. Folmen'den, Yunusoğlu'ndan başlayın abi. Gloria Park'tan başlayın, hepsine kessin."
Sinan: "İnşaatın devamını yapabilirsin, nasıl olsa burada yıkım yok, başkanın herkese söylediği sözler... Güzelbahçe'nin anasını ağlatın. Götürün belli firmalara hiçbir şey yok... Ondan sonra oradan biri bir drone uçursun git ona ceza kes, buna kes, onların parasını alalım ama büyük firmaların parasını almayalım. Ne güzel dünya abi."
VELİ AĞBABA BOMBASI
Rüşvet ağının Ankara ayağına dair diyalogda ise Veli Ağbaba referansı ses kaydında açıkça onaylandı:
Sinan: "...'Ben Veli Ağbaba'nın teyzesinin oğluyum, yok ben paranın bir kısmı onlara gidiyor, yok öyle oluyor yok böyle oluyor...' "
Şamil: "Evet abi."
Sinan: "Bu işler öyle değil abi. Tamam o zaman düzeltin abi."
Görüşmenin sonunda Şamil Göçtü'nün olayı kapatma ve yüz yüze görüşme talebini reddeden Sinan Karahan, geri adım atmayacağını belirterek resti çekti ve rüşvet çarkını adliyeye taşıdı:
Sinan: "He ben seni tanıdığımda sen orada oturuyordun şimdi her yerde Mirya, Günay projeleri var abi. Beraber işler tutuyorsunuz onu bunu... Abi bak vallahi yemin ediyorum hiçbirinizi o koltukta oturtmam bak ha. Size de yarım saat müsaade ediyorum... Her şey var bende merak etme, atarım. Abi ben onları savcılığa veririm abi boş ver, sıkıntı yok."