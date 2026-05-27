Güzelbahçe'deki rüşvet çarkını deşifre eden Sinan Karahan'a ölüm tehdidi!

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay ve İmar ve Şehircilik Müdürü Özgür Bayraktar tutuklandı.

Belediyedeki yolsuzluk ve rüşvet çarkını deşifre eden Sinan Karahan'a yurt dışından ölüm tehditleri geldi.

Belediye Başkanı'nın eşi Nermin Günay, eski Belediye Başkanı Özdem Mustafa İnce ve Belediye Meclis Üyesi Sezgin Kuş hakkında adli kontrol kararı verildi.

Belediye Meclis Üyesi Gizem Göçtü ve eşi Şamil Göçtü hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Adli makamlar, Sinan Karahan ve ailesi için koruma çemberi oluşturulması amacıyla soruşturma başlattı.

CHP'li Güzelbahçe Belediyesi'ndeki yolsuzluk ve rüşvet çarkını deşifre eden Sinan Kahraman'a yurt dışı üzerinden ölüm tehdidi geldi. GÜZELBAHÇE'DE RÜŞVET OPERASYONU: CHP'Lİ GÜNAY TUTUKLANDI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla Güzelbahçe Belediyesi'ndeki usulsüzlüklerin perdesi aralandı. Şüphelilerin 2009 yılından bu yana organize bir şekilde hareket ederek, imara aykırı yapıların yapılmasına ve yıkılmalarının engellenmesine imkan sağladıkları, bunun karşılığında ise rüşvet alarak haksız menfaat temin ettikleri belirlendi. Operasyon kapsamında mahkemeye sevk edilen Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay ile İmar ve Şehircilik Müdürü Özgür Bayraktar tutuklanarak cezaevine gönderildi. Güzelbahçede kirli çark: Lüks araç şato gibi ev | Müşteki ifadesinde Veli Ağbaba bombası | Mustafa Günay tutuklandı Belediye Başkanı'nın eşi Nermin Günay, eski Belediye Başkanı Özdem Mustafa İnce ve Belediye Meclis Üyesi Sezgin Kuş hakkında adli kontrol kararı verilirken; yurt dışında oldukları tespit edilen Belediye Meclis Üyesi Gizem Göçtü ile eşi MİRYA Grup yetkilisi Şamil Göçtü hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.

SUSTURMAK İÇİN ÖLÜM TEHDİTLERİ YAĞDIRDILAR

Belediyedeki çarkı deşifre eden belgeleri savcılığa teslim eden müşteki Sinan Karahan CHP'li belediye başkanının tutuklanmasının ardından ölümle tehdit dildi. Yurt dışı numaralardan cep telefonuna gönderilen mesajlarda Karahan'a, "Sen belediye başkanlarını aldırdın ya böyle rahat rahat hareket etceğini mi sanıyorsun ?" denilerek doğrudan tetikçiler vasıtasıyla infaz edileceği iması yapıldı. Tehditlerin boyutunu daha da artıran şüpheliler, "Ummadığın anda kafana attırcam" ve "Seni karının çocuğunun yanında vurucaz muhbir" ifadeleriyle müştekinin ailesini de içine alacak şekilde açık açık ölüm tehditleri sıraladı. Küfürler edildi. Karahan ise, "Sizden korkan namussuzdur. Devlet var." şeklinde yanıt verdi. SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaşanan bu durum üzerine harekete geçen adli makamlar, hem tehdit mekanizmasını çözmek için ayrı bir soruşturma başlattı hem de ilgili kurumlarla temasa geçerek Karahan ve ailesi için ivedilikle koruma çemberi oluşturdu.