Tolga Sarıtaş ilk kez oğlunun yüzünü gösterdi! Minik Ali babasının kopyası çıktı
Tolga Sarıtaş ile Zeynep Mayruk çifti, oğulları Ali ile verdikleri yeni pozlarla sosyal medyada gündem oldu. Ünlü oyuncu, paylaşımlarıyla minik oğlunun yüzünü ilk kez gösterirken, baba-oğul benzerliği takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Karelere kısa sürede binlerce yorum ve beğeni yağdı.
- Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk, 27 Haziran 2024'te Çeşme'de görkemli bir düğünle evlendi.
- Çift, 2025 yılı Eylül ayında oğulları Ali ile ilk kez anne-baba oldu.
- Tolga Sarıtaş, Instagram'da oğlu Ali'nin yüzünü ilk kez paylaştı.
- Baba-oğul, Fenerbahçe formasıyla sosyal medyada büyük ilgi gördü.
- Sosyal medya kullanıcıları, minik Ali'nin babasına benzerliğine dikkat çekti.
Ekranların sevilen oyuncularından Tolga Sarıtaş, özel hayatındaki mutluluğuyla magazin gündeminde adından söz ettirmeye devam ediyor.
ÇEŞME'DE GÖRKEMLİ DÜĞÜN
Uzun süredir birlikte olduğu modacı Zeynep Mayruk ile geçtiğimiz yıl dünyaevine giren ünlü oyuncu, şimdi de ilk kez baba olmanın heyecanını yaşıyor. Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk çifti, 27 Haziran 2024 tarihinde Çeşme'de düzenlenen görkemli bir düğünle hayatlarını birleştirmişti. Yakın dostları ve ailelerinin katıldığı düğün, yaz sezonunun en çok konuşulan magazin olaylarından biri olmuştu.
GÖZLERDEN UZAK AİLE HAYATI
Evliliklerinin ardından bebek müjdesi veren ünlü çift, 2025 yılının eylül ayında oğulları Ali'yi kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Çift, doğum sonrası süreçte özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih etse de zaman zaman sosyal medya hesaplarından aile pozlarını paylaşmayı ihmal etmedi.
OĞLUNUN YÜZÜNÜ İLK KEZ GÖSTERDİ
Ünlü oyuncu son paylaşımıyla ise hayranlarına büyük bir sürpriz yaptı. Eşi Zeynep Mayruk ve oğlu Ali ile birlikte çekilen yeni karelerini Instagram hesabından yayımlayan Sarıtaş, oğlunun yüzünü ilk kez göstermiş oldu.
BABA-OĞUL FORMA GİYDİ
Paylaşımlarda özellikle baba-oğulun giydiği sarı-lacivert formalar dikkat çekti. Koyu bir Fenerbahçe taraftarı olduğu bilinen Tolga Sarıtaş'ın minik oğlu Ali ile verdiği pozlar kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü. Ünlü oyuncu paylaşımına "Seyahat ekibim" notunu düştü.
"BABASININ KOPYASI"
Sosyal medya kullanıcıları özellikle minik Ali'nin babasına olan benzerliğine dikkat çekti. Paylaşımların altına; "Minik Tolga olmuş", "Babasının kopyası", "Allah bağışlasın çok tatlı bir aile" ve "Bu benzerlik inanılmaz" şeklinde binlerce yorum yapıldı.
"İLK GÖZ AĞRISI"
Ünlü oyuncu daha önce de oğluna ABD'den aldığı formayla verdiği pozlarla gündeme gelmişti. Baba olduktan sonra yaptığı duygusal paylaşımlarla dikkat çeken Sarıtaş, geçtiğimiz aylarda hastaneden yaptığı paylaşımda oğlunu kucağına aldığı kareyi yayımlamış ve "İlk göz ağrısı…" notunu düşmüştü.
ÖRNEK MUTLU AİLE YAŞANTISI
Mutlu aile yaşantılarıyla sık sık gündeme gelen Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk çifti, samimi halleriyle hayranlarının beğenisini toplamaya devam ediyor.