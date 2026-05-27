Gülistan Doku dosyası: Tuncay Sonel’in korumasının aracı incelemeye alındı

Tunceli'de kaybolan Gülistan Doku soruşturmasında, tutuklu yargılanan eski Vali Tuncay Sonel'in koruması Şükrü Eroğlu'nun kullandığı cip bulunarak Ankara'daki laboratuvara gönderildi.

Aracın, Tunceli Belediyesi envanterinde kayıtlı olduğu ve sonrasında Nazımiye Belediyesi’ne bağışlandığı tespit edildi.

Cip üzerinde DNA, biyolojik izler, kimyasal temizleme bulguları ile Gülistan Doku’nun ailesinden alınan örneklerin karşılaştırılacağı belirtildi.

Soruşturmada Eroğlu, 'delilleri yok etme ve gizleme' suçlamasıyla tutuklu yargılanıyor.

Aracın kriminal incelemesi, Doku’nun kayboluşuna ilişkin delil elde etmek amacıyla yapılıyor.

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kendisinden haber alınamayan Gülistan Doku soruşturmasında, tutuklu yargılanan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in yakın koruması Şükrü Eroğlu'nun o dönem kullandığı cip bulundu. Araç, detaylı kriminal inceleme için Ankara'ya gönderildi.

EKİPLER ARACA BAĞLANDI Tunceli'de 5 Ocak 2020 tarihinden bu yana kendisinden haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'ya ilişkin yürütülen soruşturmada, 'delilleri yok etme, gizleme' suçlamasıyla tutuklanan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in yakın koruması Şükrü Eroğlu'nun o dönem kullandığı araçla ilgili çalışma yapıldı. Savcılık ve kolluk ifadelerinde de gündeme gelen cipin tespit edilmesinin ardından ekipler, araca ulaştı.