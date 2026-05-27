Gülistan Doku dosyası: Tuncay Sonel’in korumasının aracı incelemeye alındı
Tunceli’de 2020 yılından bu yana kayıp olan Gülistan Doku soruşturmasında, 'delilleri yok etme' suçlamasıyla tutuklanan eski koruma polisi Şükrü Eroğlu’nun olay döneminde kullandığı cip bulundu. Belediyeye bağışlandığı belirlenen araç; DNA, biyolojik iz ve kimyasal temizleme bulgularının tespiti amacıyla detaylı kriminal inceleme için Ankara’ya sevk edildi.
EKİPLER ARACA BAĞLANDI
Tunceli'de 5 Ocak 2020 tarihinden bu yana kendisinden haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'ya ilişkin yürütülen soruşturmada, 'delilleri yok etme, gizleme' suçlamasıyla tutuklanan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in yakın koruması Şükrü Eroğlu'nun o dönem kullandığı araçla ilgili çalışma yapıldı. Savcılık ve kolluk ifadelerinde de gündeme gelen cipin tespit edilmesinin ardından ekipler, araca ulaştı.
ARAÇ BELEDİYEYE BAĞIŞLANMIŞ
Yapılan incelemelerde, cipin o dönem Tunceli Belediyesi envanterinde bulunduğu, valilik bünyesinde kullanıldığı, daha sonra da Nazımiye Belediyesi'ne bağışlandığı belirlendi. Ekipler, aracı çekiciyle alarak detaylı kriminal inceleme yapılması amacıyla Ankara Kriminal Laboratuvarı'na gönderdi.
Araçta DNA örnekleri, biyolojik izler, lif ve temas kalıntıları ile olası temizleme işlemlerine ilişkin kimyasal izler yönünden inceleme yapılacağı, elde edilecek DNA bulgularının Gülistan Doku'nun anne ve babasından alınan örneklerle karşılaştırılacağı öğrenildi.