Özgür Özel’in yalan balonu mahkeme tutanaklarında patladı: CHP kurultayını iptal ettiren 18 ismin tamamı kendi yöneticisi çıktı

Özgür Karabat



DELEGE İFADELERİNDEKİ NAKİT PARA, MARKET KARTLARI VE DOLAR :



Mahkeme tutanaklarına geçen ve kurultayın iptal edilmesinde büyük rol oynayan kurultay delegelerinin ifadeleri, parti içindeki maddi ilişkileri gözler önüne serdi. CHP Bitlis Eski İl Başkanı ve Kurultay Delegesi Veysi Uyanık, ifadesinde TBMM'de Özgür Karabat ile görüştüğünü belirterek şunları söyledi: "Özgür Karabat'a açıkça 'Delegelere Özgür Özel'e oy vermeleri karşılığında ne vereceksiniz?' diye sordum. Odasındaki kargo poşetinden 100 bin TL nakit para çıkarıp delegelere dağıtmam için elden teslim etti. Arabada market alışveriş kartları olduğunu da söyledi. Daha sonra şoförü Sırrı beni aracıyla evime bıraktı ve bagajdan büyük bir kutu teslim etti. Ertesi gün arayıp kartların fazlasını yanlışlıkla verdiklerini belirterek geri istediler. Kutuda yaklaşık 1.5 milyon TL'lik kart olduğu söylendi. "Ben payıma düşen 100 bin TL değerindeki market kartını alıp geri kalanı teslim ettim. Bu kartları Ankara'da bir kafede Bitlis İl Başkanı Metin Güzelkaya, Ahlat İlçe Başkanı Rıdvan Bildirici, Ömer Akışık ve Şerif Sayınsa 20'şer bin TL'lik olacak şekilde dağıttım."



CHP İzmir Kurultay Delegesi Hatip Karaaslan



'KENDİSİ İÇİN 1 MİLYON, DELEGELERİ İÇİN 300'ER BİN TL':



CHP İzmir Kurultay Delegesi Hatip Karaaslan, kurultay öncesinde Ekrem İmamoğlu'nun kendisiyle Buğra Gökçe ve Zeki Karatay vasıtasıyla görüşmek istediğini ancak kabul etmediğini belirtti. Ankara'da Radisson Otel'de kalırken eski Mardin İl Başkanı Mehmet Kılıçaslan'ın kendisiyle görüştüğünü ifade eden Karaaslan, süreci şöyle anlattı: "Mehmet Kılıçaslan bana Özgür Özel'i desteklediğini, benim de desteklemem halinde istediğim parayı vereceklerini söyledi. Kendisine neden fikir değiştirdiğini sorduğumda, 'Bu işler menfaat işidir' dedi. Ne kadar alacağını sorduğumda ise, 'Ben 1 milyon TL alacağım. Ayrıca bana bağlı 6 kurultay delegesinin her biri için ayrı ayrı 300 bin TL alacağım' dedi.

CHP Şanlıurfa İl Teşkilatı delegelerinin tamamı, Gaziantep, Mardin, Ağrı, Konya, Niğde, Muğla ve İzmir delegelerinin bir kısmının bu şekilde saf değiştirdiğini öğrendim."