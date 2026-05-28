Özgür Özel’in yalan balonu mahkeme tutanaklarında patladı: CHP kurultayını iptal ettiren 18 ismin tamamı kendi yöneticisi çıktı

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, CHP’nin 38. Olağan Kurultayı ile İstanbul İl Kongresi’ni "mutlak butlan" gerekçesiyle tamamen iptal ederek görevi tedbiren Kemal Kılıçdaroğlu’na iade etti. Özgür Özel yönetimi bu kararı AK Parti ve Başkan Erdoğan'a yönelik bir iftira malzemesi olarak kullanmaya çalışsa da dava dosyası gerçeği ortaya çıkardı. Şaibeli kurultay davasını açan, kargo poşetiyle gelen nakit paraları ve pavyonda dağıtılan dolarları mahkemede itiraf eden 18 kişinin tamamının öz be öz CHP'li delegeler ve parti yöneticilerinden oluştuğu belgelendi.

  • Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihli 38. Olağan Seçimli Kurultayı'nı iptal etti.
  • Mahkeme, Özgür Özel ve parti yönetiminin görevden uzaklaştırılmasına ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevine dönmesine karar verdi.
  • CHP İstanbul İl Kongresi'nde alınan kararlar da iptal edildi.
  • Dava, CHP kurultay delegeleri tarafından açıldı ve tanıklar parti içinden seçildi.
  • Kemal Kılıçdaroğlu, mahkeme kararı sonrası açıklamalarda bulundu ve gerçekleri anlatacağını belirtti.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 36. Hukuk Dairesi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 4-5 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirilen 38. Olağan Seçimli Kurultayı'nı "mutlak butlan nedeniyle malul" sayarak tüm sonuçlarıyla birlikte iptal etti.

Mahkeme, Özgür Özel ve parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetiminin görevi devralmasına hükmetti. Aynı daire, 8 Ekim 2023'te yapılan ve Özgür Çelik'in kazandığı CHP İstanbul İl Kongresi'ni ve burada alınan tüm kararları da iptal etti. Alınan tarihi karar sonrasında davayı açan ve mahkemede şok iddialarla tanıklık yapan 18 kişilik listenin tamamının CHP'lilerden, kurultay delegelerinden ve parti yöneticilerinden oluştuğu görüldü.
Özgür Özel’in yalan balonu mahkeme tutanaklarında patladı: CHP kurultayını iptal ettiren 18 ismin tamamı kendi yöneticisi çıktı-2 KURULTAY İPTALİ İÇİN DAVAYI AÇAN 5 KURULTAY DELEGESİ: Özgür Özel'in genel başkanlığıyla sonuçlanan 38. Olağan Kurultay'ın iptali için mahkemeye başvuran 5 ismin tamamının CHP kurultay delegesi olduğu belirlendi.

Yargı sürecini başlatan o isimler ise şunlar oldu:
İsimGörev
Lütfü SavaşCHP Kurultay Delegesi ve Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı
Kamile Bahar ÖnalCHP Kurultay Delegesi ve Eski CHP Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı
Yılmaz ÖzkanatCHP Kurultay Delegesi ve CHP Batman İl Başkan Yardımcısı
Hatip KaraaslanCHP İzmir Kurultay Delegesi
Levent ÇelikCHP Kurultay Delegesi

CHP Bitlis Eski İl Başkanı ve Kurultay Delegesi Veysi Uyanık


Özgür Özel’in yalan balonu mahkeme tutanaklarında patladı: CHP kurultayını iptal ettiren 18 ismin tamamı kendi yöneticisi çıktı-3 KURULTAY DAVASINDA TANIKLIK YAPAN 9 CHP'Lİ İSİM: Mahkemede kurultay süreciyle ilgili ifade veren ve delil sunan 9 tanığın tamamının da parti içinden isimler olması dikkat çekti. İşte o isimler:
İsimGörev
Veysi UyanıkCHP Kurultay Delegesi ve CHP Bitlis İl Başkanı
Nazım DemirCHP Kurultay Delegesi ve CHP Hakkari İl Başkanı
Serda Tandoğan KuruCHP Kurultay Delegesi ve CHP Mustafakemalpaşa İlçe Başkanı
Şerif SayınCHP Kurultay Delegesi ve CHP Adilcevaz İlçe Başkanı
Yusuf GögerkayaCHP Kurultay Delegesi ve Erzurum Uzundere İlçe Başkanı
Kemal ÖlmezCHP Kurultay Delegesi
Kemal ÇiftçiCHP Kurultay Delegesi
Tolgahan ErdoğanCHP Üyesi
Mehmet SevigenCHP Eski Genel Sekreter Yardımcısı

Özgür Özel’in yalan balonu mahkeme tutanaklarında patladı: CHP kurultayını iptal ettiren 18 ismin tamamı kendi yöneticisi çıktı-4 İSTANBUL İL KONGRESİ DAVASINDA
İsimGörev / Unvan
Emirhan AkçadağBeşiktaş Eski Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın Özel Kalem Müdürü
Veli GümüşBeykoz Belediyesi Eski Özel Kalem Müdürü
Müslim AytaçCHP İstanbul İl Delegesi
Tolgahan ErdoğanHem kurultay hem de İstanbul İl Kongresi davasında ortak tanık olan CHP Üyesi
Özgür Özel’in yalan balonu mahkeme tutanaklarında patladı: CHP kurultayını iptal ettiren 18 ismin tamamı kendi yöneticisi çıktı-3 DELEGE İFADELERİNDEKİ NAKİT PARA, MARKET KARTLARI VE DOLAR :

Mahkeme tutanaklarına geçen ve kurultayın iptal edilmesinde büyük rol oynayan kurultay delegelerinin ifadeleri, parti içindeki maddi ilişkileri gözler önüne serdi. CHP Bitlis Eski İl Başkanı ve Kurultay Delegesi Veysi Uyanık, ifadesinde TBMM'de Özgür Karabat ile görüştüğünü belirterek şunları söyledi: "Özgür Karabat'a açıkça 'Delegelere Özgür Özel'e oy vermeleri karşılığında ne vereceksiniz?' diye sordum. Odasındaki kargo poşetinden 100 bin TL nakit para çıkarıp delegelere dağıtmam için elden teslim etti. Arabada market alışveriş kartları olduğunu da söyledi. Daha sonra şoförü Sırrı beni aracıyla evime bıraktı ve bagajdan büyük bir kutu teslim etti. Ertesi gün arayıp kartların fazlasını yanlışlıkla verdiklerini belirterek geri istediler. Kutuda yaklaşık 1.5 milyon TL'lik kart olduğu söylendi. "Ben payıma düşen 100 bin TL değerindeki market kartını alıp geri kalanı teslim ettim. Bu kartları Ankara'da bir kafede Bitlis İl Başkanı Metin Güzelkaya, Ahlat İlçe Başkanı Rıdvan Bildirici, Ömer Akışık ve Şerif Sayınsa 20'şer bin TL'lik olacak şekilde dağıttım."

CHP İzmir Kurultay Delegesi Hatip Karaaslan

Özgür Özel’in yalan balonu mahkeme tutanaklarında patladı: CHP kurultayını iptal ettiren 18 ismin tamamı kendi yöneticisi çıktı-4 'KENDİSİ İÇİN 1 MİLYON, DELEGELERİ İÇİN 300'ER BİN TL':

CHP İzmir Kurultay Delegesi Hatip Karaaslan, kurultay öncesinde Ekrem İmamoğlu'nun kendisiyle Buğra Gökçe ve Zeki Karatay vasıtasıyla görüşmek istediğini ancak kabul etmediğini belirtti. Ankara'da Radisson Otel'de kalırken eski Mardin İl Başkanı Mehmet Kılıçaslan'ın kendisiyle görüştüğünü ifade eden Karaaslan, süreci şöyle anlattı: "Mehmet Kılıçaslan bana Özgür Özel'i desteklediğini, benim de desteklemem halinde istediğim parayı vereceklerini söyledi. Kendisine neden fikir değiştirdiğini sorduğumda, 'Bu işler menfaat işidir' dedi. Ne kadar alacağını sorduğumda ise, 'Ben 1 milyon TL alacağım. Ayrıca bana bağlı 6 kurultay delegesinin her biri için ayrı ayrı 300 bin TL alacağım' dedi.
CHP Şanlıurfa İl Teşkilatı delegelerinin tamamı, Gaziantep, Mardin, Ağrı, Konya, Niğde, Muğla ve İzmir delegelerinin bir kısmının bu şekilde saf değiştirdiğini öğrendim."

Özgür Özel’in yalan balonu mahkeme tutanaklarında patladı: CHP kurultayını iptal ettiren 18 ismin tamamı kendi yöneticisi çıktı-4
PAVYONDA OY PARASI DAĞITILDI

CHP Erzurum Uzundere İlçe Başkanı ve Kurultay Delegesi Yusuf Gögerkaya Erzurum İl Başkanı Serhat Can Eş, Erturan Alagöz ve Abdulkadir isimli şahıslarla pavyona gittiklerini söyleyerek "Gece 02:00 civarında Serhat Can Eş bizi dışarı çağırıp 'İmzalarınızı alıp bir yere göndermem lazım' diyerek cebinden para çıkardı. Bana delil olarak kullanmak üzere aldığım bin doları uzattı. Eş, kurultay günü Özgür Özel işaretli oy pusulasının fotoğrafını çekip WhatsApp'tan kendisine göndermemizi istedi. Ben de fotoğrafı çekip gönderdim, diğer delegeler de aynısını yaptı" demişti.

KILIÇDAROĞLU: GERÇEKLERİ ANLATACAĞIM

Mahkeme kararı ile görevine geri dönen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Kurban Bayramı dolayısıyla gazetecilerle bir araya geldi. Özgür Özel ile bayramlaşma olmadığını açıklayan Kılıçdaroğlu "Kurultayda para dağıtılması ahlaki değildi. Genel Başkanın nasıl seçileceği belli. Kurultayı devre dışı bırakamazlar. Elimde olsa yarın sabah kurultaya giderim. Bilmediğiniz çok şey var. Halk buluşmamda hepsini anlatacağım, herkes gerçekleri öğrenecek" dedi.

Haber: Barış Savaş

