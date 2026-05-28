Kurban Bayramı'nda kavurma tüketimine dikkat: Kronik hastalar için riskler ve 7 sağlıklı öneri
Kurban Bayramı sofralarının baştacı olan kavurma, doğru miktarda ve uygun yöntemlerle tüketilmediğinde bazı sağlık sorunlarını tetikleyebiliyor. Beslenme Uzmanı Aylin Şaşmaz, kavurma tüketmenin püf noktalarını anlatıyor.
Giriş Tarihi:
Hızlı Özet Göster
- Beslenme ve Diyet Uzmanı Aylin Şaşmaz, kavurmanın kalp-damar, tansiyon, diyabet ve böbrek hastalıkları için risk oluşturabileceğini belirtti.
- Kalp ve damar hastalarının, kavurmayı yağsız etle ve küçük porsiyonlarla tüketmeleri öneriliyor.
- Yüksek tansiyon hastalarının kavurmayı az tuzlu ve kontrollü miktarda tüketmeleri gerektiği vurgulanıyor.
- Diyabet hastalarının kavurmayı sebze ve salata ile birlikte dengeli porsiyonlarla tüketmeleri tavsiye ediliyor.
- Sağlıklı kavurma tüketimi için eti kendi yağıyla pişirmek ve porsiyon kontrolü yapmak gibi öneriler sunuluyor.
Yağlı ve fazla miktarda tüketilen kavurma; kalp-damar hastalıklarından tansiyona, mide problemlerinden diyabete kadar birçok hastalık grubunda risk oluşturabiliyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Aylin Şaşmaz, özellikle kronik hastalığı olanların, bayram sofralarında porsiyon kontrolüne dikkat etmeleri gerektiğini vurguluyor.
Şaşmaz kavurma için riskli hastalık gruplarını ve sağlıklı kavurma tüketmenin 7 püf noktasını anlatıyor. Önemli uyarılar ve önerilerde bulunuyor:
Kalp ve damar hastaları: Doymuş yağ ve kolesterol açısından zengin olan kavurma, kalpdamar hastalarında risk oluşturabiliyor. Özellikle kuyruk yağı veya ekstra yağ eklenerek hazırlanan kavurmalar, kötü kolesterolü yükselterek damar tıkanıklığı riskini artırabiliyor. Kalp hastalarının mümkün olduğunca yağsız et tercih etmeleri ve porsiyonu küçük tutmaları gerekiyor.
Yüksek tansiyon hastaları:
Kavurmaya pişirme esnasında fazla tuz eklenmesi, hipertansiyon hastaları için önemli bir risk yaratabiliyor. Aşırı tuz tüketimi tansiyonun yükselmesine neden olurken; baş ağrısı, çarpıntı ve halsizlik gibi şikayetleri de artırabiliyor. Bu nedenle tansiyon hastalarının kavurmayı az tuzlu ve kontrollü miktarda tüketmeleri büyük önem taşıyor.
Mide ve reflü hastaları: Midede yanma, şişkinlik, hazımsızlık ve mide ağrısı görülebiliyor. Etin yüksek ateşte pişirilmesi sindirimi zorlaştırabilir.
Diyabet hastaları: Bayram sofralarında kavurmanın yanında tüketilen pilav, ekmek, tatlı ve şekerli içecekler kan şekerinin hızla yükselmesine yol açabiliyor. Ayrıca aşırı yağlı beslenme insülin direncini de olumsuz etkileyebiliyor.
Beslenme ve Diyet Uzmanı Aylin Şaşmaz, diyabet hastalarının kavurmayı sebze ve salata ile birlikte, dengeli porsiyonlarla tüketmeleri gerektiğine dikkat çekiyor.
Böbrek hastaları: Fazla protein tüketimi böbreklerin çalışma yükünü artırarak zorlayabiliyor. Tuzlu kavurma tüketimi de vücutta sıvı dengesini bozarak ek sorunlara yol açabiliyor.
Şaşmaz kavurma için riskli hastalık gruplarını ve sağlıklı kavurma tüketmenin 7 püf noktasını anlatıyor. Önemli uyarılar ve önerilerde bulunuyor:
Kalp ve damar hastaları: Doymuş yağ ve kolesterol açısından zengin olan kavurma, kalpdamar hastalarında risk oluşturabiliyor. Özellikle kuyruk yağı veya ekstra yağ eklenerek hazırlanan kavurmalar, kötü kolesterolü yükselterek damar tıkanıklığı riskini artırabiliyor. Kalp hastalarının mümkün olduğunca yağsız et tercih etmeleri ve porsiyonu küçük tutmaları gerekiyor.
Yüksek tansiyon hastaları:
Kavurmaya pişirme esnasında fazla tuz eklenmesi, hipertansiyon hastaları için önemli bir risk yaratabiliyor. Aşırı tuz tüketimi tansiyonun yükselmesine neden olurken; baş ağrısı, çarpıntı ve halsizlik gibi şikayetleri de artırabiliyor. Bu nedenle tansiyon hastalarının kavurmayı az tuzlu ve kontrollü miktarda tüketmeleri büyük önem taşıyor.
Mide ve reflü hastaları: Midede yanma, şişkinlik, hazımsızlık ve mide ağrısı görülebiliyor. Etin yüksek ateşte pişirilmesi sindirimi zorlaştırabilir.
Diyabet hastaları: Bayram sofralarında kavurmanın yanında tüketilen pilav, ekmek, tatlı ve şekerli içecekler kan şekerinin hızla yükselmesine yol açabiliyor. Ayrıca aşırı yağlı beslenme insülin direncini de olumsuz etkileyebiliyor.
Beslenme ve Diyet Uzmanı Aylin Şaşmaz, diyabet hastalarının kavurmayı sebze ve salata ile birlikte, dengeli porsiyonlarla tüketmeleri gerektiğine dikkat çekiyor.
Böbrek hastaları: Fazla protein tüketimi böbreklerin çalışma yükünü artırarak zorlayabiliyor. Tuzlu kavurma tüketimi de vücutta sıvı dengesini bozarak ek sorunlara yol açabiliyor.
SAĞLIKLI KAVURMA TÜKETİMİ İÇİN 7 ÖNERİ!
Eti kendi yağıyla pişirin, ekstra yağ eklemeyin.
Kavurmayı kızartmak yerine orta ateşte pişirin.
Kesim sonrası ölüm sertliğinin geçmesi için, eti en az 12-24 saat dinlendirdikten sonra tüketin.
Yanında bol salata ve sebze yemeye özen gösterin.
Porsiyon kontrolünü ihmal etmeyin.
Kavurmanın yanında pilav, ekmek ve tatlıyı aynı öğünde aşırı tüketmeyin.
Gün içinde bol su için.
Dilek Demir Takvim.com.tr Sağlık