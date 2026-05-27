Tahran: Anlaşma olursa ABD İran'dan çekilecek! Hürmüz'de kontrol İran ve Umman'da olacak
İran devlet televizyonunun yayımladığı taslak metne göre, Tahran ile Washington arasında olası bir anlaşma kapsamında ABD güçlerinin bölgeden çekilmesi ve deniz ablukasının kaldırılması öngörülüyor. İran ise Hürmüz Boğazı’ndaki ticari deniz trafiğini eski seviyesine döndürmeyi taahhüt ederken, anlaşmanın 60 gün içinde BMGK onayına sunulabileceği belirtildi.
İran devlet televizyonu, Tahran ile Washington için önerilen mutabakat zaptına ilişkin gayriresmi ön taslağa ulaştıklarını bildirdi ve detayları paylaştı. Tahran'a göre anlaşma sağlanırsa ABD İran'dan çekilecek.
ABD İRAN'DAN ÇEKİLECEK
İran'ın paylaştığı taslak metne göre ABD İran'dan çekilecek, deniz ablukası kaldırılacak. Tahran yönetimi ise bunun karşılığında Hürmüz Boğazı'ndaki ticari deniz taşımacılığını bir ay içinde savaş öncesi seviyeye döndürmeyi taahhüt ediyor. Öte yandan askeri gemilerin anlaşma kapsamında olmadığı belirtildi.
İran devlet televizyonu ayrıca Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğinin İran ve Umman ortaklığında denetleneceğini belirtti.
60 GÜN İÇİNDE BMGK ONAYLAYACAK
Eğer anlaşma olursa ABD güçlerinin İran yakınından çekileceği ve ablukanın kaldırılacağı bildirildi. 60 gün içinde nihai bir anlaşmaya varılması halinde metnin daha sonra Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararıyla bağlayıcı hale getirilebileceği ifade edildi.
İran devlet televizyonu, "İslamabad mutabakatı" olarak adlandırılan daha geniş kapsamlı çerçevenin ise henüz kesinleşmediğini belirterek Tahran'ın "doğrulama mekanizması" olmadan herhangi bir adım atmayacağını vurguladı.