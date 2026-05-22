CHP kurultayında çanta çanta rüşvet trafiği: Gizli tanık anlattı
CHP’de gizli tanık ifadesiyle kurultaydan belediyelere uzanan para trafiği iddiaları gündeme bomba gibi düştü. “MC2413TY3618” kod adlı tanık, delegelere çanta çanta para dağıtıldığını, belediyelerden toplanan kayıt dışı paraların Ulaş Karasu’nun Ankara’daki evinde konuşulduğunu ve birçok belediyede “kara kutu” isimler üzerinden ihale ağı kurulduğunu öne sürdü. Milyarlık adrese teslim ihaleler, lüks harcamalar, gizli kasalar ve medya finansmanı iddialarının tüm detayları takvim.com.tr’de...
Hızlı Özet Göster
- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuran MC2413TY3618 kod adlı gizli tanık, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda delegelere nakit para dağıtıldığını ve Özgür Özel'in desteklenmesi için rüşvet verildiğini iddia etti.
- Gizli tanık, CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu'nun Ankara'daki evinin belediyelerden toplanan kayıt dışı paraların toplandığı ortak kasa olarak kullanıldığını öne sürdü.
- İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki Ege Yapı Genel Müdürü Süleyman Ekinci ile CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın ortak olduğu ve İzmir'de milyarlık adrese teslim ihaleler düzenlendiği iddia edildi.
- Gizli tanık, Tuzla, Çekmeköy, Şile, Çankaya ve Kadıköy belediyelerinde usulsüz ihaleler ve para trafiği yöneten kara kutu isimlerin bulunduğunu beyan etti.
- Halk TV'nin Cafer Mahiroğlu tarafından satın alınmasının ardından Antalya, İzmir, Adana ve İstanbul büyükşehir belediyeleri üzerinden paravan şirketlerle fonlandığı öne sürüldü.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2025/280882 sayılı soruşturma dosyasında dikkat çeken bir tanık ifade tutanağı yer aldı. 20 Mayıs 2026 saat 12.00'de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda ifadesi alınan "MCXXXXXXXXXX" kod adlı gizli tanığa, CMK'nın ilgili hükümleri kapsamında gerçeği söylemesinin önemi, yalan tanıklık halinde cezalandırılacağı ve yemin edeceği hatırlatıldı.
Gizli tanık, "bildiğimi dosdoğru söyleyeceğime namusum ve vicdanım üzerine yemin ederim" diyerek ifade verdi.
Tanık, beyanına "Bildiklerimi kimseye iftira atmadan anlatmak istiyorum. Anlatacağım olaylar bizzat şahit olduklarımdır." sözleriyle başladı.
İZMİR HATTINDA SÜLEYMAN EKİNCİ VE VELİ AĞBABA DETAYI
Gizli tanık ifadesinde ilk olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Ege Yapı Genel Müdürü Süleyman Ekinci'ye ilişkin beyanlarda bulundu.
Tanık, Süleyman Ekinci'nin Veli Ağbaba'nın ortağı olduğunu, Veli Ağbaba'nın genel ticaretinin Süleyman Ekinci tarafından yönetildiğini öne sürdü.
İfadede, Bayraklı Belediye Başkanını da Süleyman Ekinci'nin belirlediği, Ekinci'nin eşinin Bayraklı Belediyesinde memur olarak çalıştığı belirtildi.
Tanık ayrıca Süleyman Ekinci'nin İzmir Büyükşehir Belediyesine ait İZSU Genel Müdürü ile ortak iş yaptığını, Süleyman Ekinci ile Menderes Cemaloğlu'nun arkadaş olduğunu söyledi.
Gizli tanık, Süleyman Ekinci'nin Ege Yapı ihalelerini Diyarbakırlı iş adamlarına verdiğini ve bunun karşılığında dışarıdan para aldığını bildiğini ifade etti.
Tanık beyanında, Veli Ağbaba'nın İzmir'deki iş ayağının Süleyman Ekinci, Özgür Özel'in İzmir'deki iş ayağının ise Demirhan Gözaçan olduğunu öne sürdü.
Ayrıca İzmir Güzelbahçe Belediye Başkanı'nın bizzat Veli Ağbaba tarafından belirlendiği de tutanağa geçti.
İHALE NUMARALARI TEK TEK TUTANAĞA GİRDİ
Gizli tanık, İzmir'de düzenlenen bazı ihalelere ilişkin numara ve bedelleri de ifade tutanağında paylaştı.
Buna göre 2024/1121461 ihale numaralı işin, Menderes Cemaloğlu'nun amcasının oğlunun Altınok Otomotiv ve Turizm Ticaret Limited isimli şirketi üzerinden aldığı 239.979.904,80 TL'lik bir iş olduğu belirtildi.
Tanık, 2024-2025 dönemine ait olduğunu belirttiği ancak ihale numarasını tam olarak hatırlamadığı bir başka işin Turex Turizm A.Ş. tarafından alındığını, Menderes Cemaloğlu'nun bu işte aracı olduğunu ve işin İZSU'ya ait olduğunu düşündüğünü söyledi.
Yine ihale numarasını tam hatırlamadığını belirttiği 288.225.056 TL'lik başka bir işin de Turex Turizm A.Ş. tarafından alınıp Menderes Cemaloğlu tarafından yönetildiğini, bunun da İZSU işi olduğunu düşündüğünü beyan etti.
Tanık ifadesinde 2024/1886894 ihale numarasına da yer verdi.
Yaklaşık 84.000.000 TL'lik bu ihalenin Boğaziçi Katı Atık Yönetimi Limited Şirketi tarafından alındığını ve Menderes Cemaloğlu tarafından yönetildiğini belirten tanık, bu işin gerçek bedelinin 1.600.000.000 TL olduğunu öne sürdü.
Tanık, ihalenin belli paylara bölünerek doğrudan şartların sağlanması amacıyla Menderes Cemaloğlu'nun söz sahibi olduğu Boğaziçi Katı Atık Yönetimi'ne verildiğini, paylara bölünmesindeki amacın ise ihaleye başkalarının katılımını engellemek olduğunu söyledi.
Tanık, belirttiği ihalelerde usulsüzlük yapıldığını ve işlerin adrese teslim şekilde bu kişilere verildiğini belirterek, "İhalelerin gerçek bedeli aslında bu rakamlar değildir." beyanında bulundu.
164 MİLYON TL'LİK BUSTECH İHALESİ VE CAFER MAHİROĞLU BAĞLANTISI
Gizli tanık, İzmir Büyükşehir Belediyesi Satın Alma Dairesi Başkanlığı Hizmet Alımları Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen başka bir ihaleden de bahsetti.
İfade tutanağına göre 2025/465742 ihale numaralı iş, Bustech Araç Bakım Onarım Hizmetleri Anonim Şirketi tarafından alınan 164.720.000 TL'lik bir iş olarak kayda geçti.
Tanık, bu işin Cafer Mahiroğlu tarafından alındığını, Cafer Mahiroğlu'nun şirketinin İngiltere'de ikamet eden bir kişinin üzerine gösterildiğini öne sürdü.
Ayrıca Cafer Mahiroğlu ile Yusuf Yadoğlu'nun ortak olduğunu ve kendi aralarında fatura alışverişleri bulunduğunu ifade etti.
HALK TV İÇİN BELEDİYELER ÜZERİNDEN FİNANSMAN BEYANI
Gizli tanık, Halk TV'nin finansmanına ilişkin de dikkat çeken beyanlarda bulundu.
Tanık ifadesinde, Halk TV'nin Cafer Mahiroğlu tarafından satın alınmasından sonra ekonomik sıkıntı yaşanmaması için Antalya, İzmir, Adana ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanları ile tanıştırılarak ekonomik olarak güçlendirilmesinin hedeflendiğini söyledi.
Bu hedef doğrultusunda Cafer Mahiroğlu'nun Yusuf Yadoğlu ile ortaklık kurup ihalelere girmeye başladığını öne sürdü.
ULAŞ KARASU'NUN ANKARA'DAKİ EVİ İÇİN "KASA" İFADESİ
Gizli tanık, ifadesinde Sivas Milletvekili Ulaş Karasu'ya ilişkin de çarpıcı beyanlarda bulundu.
Tanık, Ulaş Karasu'nun Özgür Özel, Veli Ağbaba, Burhanettin Bulut, Ali Mahir Başarır ve Hüseyin Can Güner ile yakın arkadaş olduğunu belirtti.
Bu kişilerin Ulaş Karasu'nun Ankara'daki evinde buluştuklarını ifade eden tanık, belediyelerden toplanan paraların bu evde konuşulduğunu öne sürdü.
Tutanağa geçen ifade şu şekilde oldu:
"Bu kişiler Belediyelerden toplanan paraları bu evde toplanıp konuşurlar. (Ulaş KARASU bu şahısların para anlamında tabiri caizse kasalarından biridir)"
ÖZEL KALEM, İNCEK KONUTU VE VELİ AĞBABA DETAYI
Gizli tanık, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in özel hayatı ve lüks harcamalarına ilişkin de beyanlarda bulundu.
Tanık, Özgür Özel'in özel kalem müdürü Gülen Göksu Ercan'ın "Genel Başkan'ın sevgilisi" olduğunu ve bu kişiyle ilişkileri bulunduğunu ileri sürdü.
Özgür Özel'in Ankara İncek'te bulunan konutunun alımı, kiralanması ve iç dizaynının Veli Ağbaba tarafından organize edildiğini bildiğini söyledi.
Tanık ayrıca Veli Ağbaba'nın Ayça Akpek Şenay ile ilişkisi olduğunu, Ayça Akpek Şenay'ın Yüksek Disiplin Kurulu üyesi olduğunu ve Veli Ağbaba tarafından göreve getirildiğini beyan etti.
38. OLAĞAN KURULTAY'DA PARA DAĞITIMI BEYANI
Gizli tanık ifadesinin en dikkat çeken bölümlerinden biri CHP'nin 38. Olağan Kurultayı oldu.
Tanık, İlker Uluer isimli kişinin kurultay gününde para ilişkilerini yönettiğini, delegelere para dağıtımının bu kişi üzerinden yapıldığını söyledi.
Delegelerin otel konaklamaları ve cep harçlıklarının da İlker Uluer tarafından sağlandığı beyan edildi.
Tanık, Etimesgut kurultay delegeleri Özhan Deniz ve İbrahim Şahin'e Turgut Koç tarafından para verilerek Özgür Özel'e oy vermelerinin sağlandığını öne sürdü.
Bu iki isim dışında Umut Ünlü ve Mehmet Emin Demirbüken isimli kurultay üyelerinin de menfaat karşılığında Özgür Özel'e oy vermelerinin sağlandığını belirtti.
Tanık, Turgut Koç'un bu kişilerle doğrudan iletişime geçtiğini söyledi.
BAKİ AYDÖNER, MERTCAN ARSLAN VE METİN KAYA TUTANAKTA
Gizli tanık, Ekrem İmamoğlu'na yakın olduğunu belirttiği Baki Aydöner'in delegelere para dağıtarak kurultayda Özgür Özel'e oy verilmesini sağladığını öne sürdü.
Tanık, şu an Ümraniye Belediyesinde meclis üyesi olan Mertcan Arslan'ın da kurultayda Baki Aydöner ile birlikte kurultay delegelerine para dağıtarak Özgür Özel'e oy verilmesini sağladığını ifade etti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Metin Kaya'nın da kurultay delegelerine para dağıtarak Özgür Özel'e oy verilmesini sağladığı beyan edildi.
Kalender Özdemir'in 38. Olağan Kurultay'da aktif görev aldığı, Çekmeköy ilçesini yönettiği ve bazı delegelere doğrudan para vererek kurultayda Özgür Özel'e oy vermelerini sağladığı tutanağa geçti.
Tanık ayrıca Rıza Akpolat adına İlker Uluer'in kurultay delegeleri ile görüşmeler yaptığını ve bu görüşmelerde menfaat karşılığı Özgür Özel'e oy verilmesinin sağlandığını ileri sürdü.
İSTANBUL DELEGASYONU ÜÇE BÖLÜNDÜ
Gizli tanık, İstanbul'da kurultay delegelerinin dizayn edilmesinin üç kısma ayrıldığını söyledi.
Tanığa göre bir bölgeyi Kemal Çebi, bir bölgeyi Onursal Adıgüzel, bir bölgeyi ise Özgür Çelik ve Rıza Akpolat dizayn etti.
Bu isimlerin en tepesinde ise Ekrem İmamoğlu'nun söz sahibi olduğu öne sürüldü.
Tanık, söz konusu isimlerin kurultay delegelerinin yakınlarını belediyelerde işe alarak Özgür Özel'e oy verilmesini sağladığını beyan etti.
ŞİLE BELEDİYESİ'NDE İMAR VE RUHSAT İŞLERİ
Gizli tanık, Şile Belediyesine ilişkin de beyanlarda bulundu.
Tanık, Mertcan Arslan ve Metin Kaya'nın Şile Belediyesinde usulsüz ihaleler ile ruhsat ve imar işlerini yönettiğini öne sürdü.
Bu kişilerin Ekrem İmamoğlu'nun görevlendirdiği kişiler olduğunu ifade etti.
BEŞİKTAŞ SPOR KULÜBÜ'NE YERLEŞTİRİLEN İSİMLER
Tutanakta Beşiktaş Spor Kulübü'ne ilişkin beyanlar da yer aldı.
Gizli tanık, Beşiktaş Spor Kulübünde yönetim kurulu üyesi olan Merve Öztopaloğlu'nun Ekrem İmamoğlu tarafından Beşiktaş Spor Kulübüne yönetici olarak yerleştirildiğini öne sürdü.
Tanık, ismini Turgut Koç olarak bildiği kişinin ise Özgür Özel tarafından Beşiktaş Spor Kulübüne yerleştirildiğini söyledi.
TUZLA BELEDİYESİ İÇİN "KARA KUTU" BEYANI
Gizli tanık, Tuzla Belediyesine ilişkin de dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Tanık, Murat Korkmaz'ın Tuzla Belediyesi Belediye Başkan Yardımcısı olduğunu, para ve ihale kısımlarının bu kişi tarafından yönetildiğini söyledi.
Murat Korkmaz'ın usulsüz şekilde topladığı parayı Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl'e götürdüğünü öne süren tanık, "Tuzla Belediyesinin tabiri caizse kara kutusu Murat Korkmaz'dır." beyanında bulundu.
Viaport Marina isimli işletmede imarla ilgili birtakım usulsüzlük olduğunu bildiğini belirten tanık, firmadan çöp arabası istendiğini, bundan vazgeçilerek para talep edildiğini söyledi.
ÇEKMEKÖY'DE BAŞKANIN OĞLU İÇİN "KARA KUTU" İFADESİ
Gizli tanık, Çekmeköy Belediyesine ilişkin beyanlarında Belediye Başkanı Orhan Çerkez'in oğlunu işaret etti.
Tanık, Orhan Çerkez'in oğlunun belediyenin "kara kutusu" olduğunu, ihaleler ve imar usulsüzlüklerinin bu kişi üzerinden yönetildiğini öne sürdü.
Başkanın oğlunun inşaat mühendisi olması nedeniyle konulara hakim olduğunu da ifade etti.
ÇANKAYA'DA ÇÖP İHALESİ VE EMRE DOĞAN DETAYI
Gizli tanık, Çankaya Belediyesi ve çöp ihalesine ilişkin geniş beyanlarda bulundu.
Tanık, Emre Doğan'ın Ankara Büyükşehir Belediyesinde İkinci Başkan Vekili olarak görev yaptığını ve avukat olduğunu belirtti.
Çankaya Belediyesinde çöp ihalelerinde söz hakkının Emre Doğan'da olduğunu söyleyen tanık, Doğan'ın Menderes Cemaloğlu ile ilişkisi bulunduğunu, bu kişileri Turgut Koç'un tanıştırdığını ifade etti.
Tanığa göre Menderes Cemaloğlu ve Emre Doğan, çöp ihalelerinden belirli bir yüzdenin dışarıdan verilmesi için kendi aralarında anlaştı.
İhalelerin 3 aylık doğrudan temin şeklinde olduğu, daha sonra 9 aylık olduğu yönünde duyum alındığı da tutanağa geçti.
Tanık, bu ihalelere çeşitli firma adlarıyla girilip alındığını söyledi.
HÜSEYİN CAN GÜNER, SADIK CAN KÖKSAL VE MESUT AKINCI BEYANI
Gizli tanık, Hüseyin Can Güner'in Çankaya Belediye Başkanı olduğunu ve Veli Ağbaba ile Özgür Özel'in yakını olduğunu belirtti.
Sadık Can Köksal'ın yaklaşık 15 yıldır Hüseyin Can Güner'in arkadaşı olduğunu söyleyen tanık, Güner'in bu kişiyi özel kalemi yaptığını ifade etti.
Tanık, Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı ve meclis üyesi Mesut Akıncı'nın Emre Doğan ile birlikte para işlerini ve ihaleleri yönettiğini öne sürdü.
Tutanakta, Emre Doğan'ın bir dönem asfalt işini yönettiği, ayrıca imar ve ruhsat bölümünde aktif görevinin bulunduğu, burada akrabasının müdür olarak görev yaptığı ve imar kısmındaki usulsüzlükleri birlikte yaptıkları yönünde beyan da yer aldı.
Tanık ayrıca Ahmet Ağırman isimli kişinin avukat ve Çankaya Belediyesi meclis üyesi olduğunu, siyasi bağlantıları nedeniyle Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'e bilgiler getirdiğini söyledi.
Gizli tanık, "Tekrardan belirtmek istiyorum ki Emre DOĞAN tabiri caizse Çankaya Belediyesinin kara kutusudur." beyanında bulundu.
KADIKÖY'DE SENNUR YILDIRIM DOĞAN DETAYI
Gizli tanık, Kadıköy Belediyesinde usulsüzlüklerin Sennur Yıldırım Doğan tarafından yönetildiğini öne sürdü.
Tanık, Özgür Özel'in Sennur Yıldırım Doğan ile yaklaşık 10 yıldır tanışık olduğunu ve belediye ile ilgili bilgileri bu kişiden aldığını ifade etti.
ÖZGÜR ÇELİK'İN PARA TAHSİLATI HASAN TOZKOPARAN ÜZERİNDEN
Gizli tanık, İstanbul İl Başkanlığı hattına ilişkin de beyanlarda bulundu.
Tanığa göre Özgür Çelik'in belediyelerden para tahsilatını İl Başkan Yardımcısı Hasan Tozkoparan sağlıyor.
Personel işe alımlarını da Hasan Tozkoparan'ın yaptığı, paraların bu kişi üzerinden döndüğü tutanağa geçti.
OSMAN BAYKAN, LÜKS YAT VE MALATYA'DAKİ VİLLALAR
Gizli tanık, iş insanı Osman Baykan'a ilişkin de beyanlarda bulundu.
Tanık, Osman Baykan'ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile samimi olduğunu ve Veli Ağbaba ile yakın ilişkisi bulunduğunu söyledi.
Baykan'ın bir yatı olduğunu, bu yatta toplandıklarını ve eğlence yaptıklarını bildiğini ifade etti.
Tanık, söz konusu yatın geçen yıl satıldığını duyduğunu belirtti.
Osman Baykan'ın Malatya'daki fabrikasında iki büyük villası bulunduğunu ve burada Genel Başkanı ağırladığını bildiğini de beyan etti.
MUĞLA HATTI: AHMET ARAS, TAYFUN YILMAZ VE ALİ MAHİR BAŞARIR
Gizli tanık, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'a ilişkin de beyanlarda bulundu.
Tanık, Ahmet Aras'ın Bodrum Belediyesinde görevli Tayfun Yılmaz'ı genel sekreter yaptığını belirtti.
Tayfun Yılmaz'ın Ali Mahir Başarır'ın yakını olduğunu söyleyen tanık, Yılmaz'ın belirli zamanlarda Ankara'ya giderek aldığı bilgileri Ali Mahir Başarır'a verdiğini ifade etti.
Kurum içerisinde düzenlenen usulsüz ihaleleri Tayfun Yılmaz'ın belirlediği öne sürüldü.
Tanık, Tayfun Yılmaz'ın kardeşinin Bayraklı Belediye Başkan Yardımcısı olduğunu, buradaki çöp ihalesinin Altaş firmasına verilmesini Tayfun Yılmaz'ın kardeşinin organize ettiğini söyledi.
EMRE YILMAZ VE OĞUZHAN CENAN BEYANLARI
Gizli tanık, Parti Meclisi Üyesi Emre Yılmaz'a ilişkin de beyanlarda bulundu.
Tanık, Emre Yılmaz'ın parti meclisi üyesi seçildikten sonra Muğla ili ve ilçe belediyeleri ile İzmir il ve ilçe belediyelerinde iş takipçiliği yaptığını, usulsüz ihaleleri Ali Mahir Başarır'ın bilgisi dahilinde yönettiğini öne sürdü.
CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Oğuzhan Cenan'ın da Ali Mahir Başarır'ın yönlendirmesiyle yurt dışına belirli aralıklarla giderek görüşmeler yaptığı beyan edildi.
SERBÜLENT VE GÖKHAN ZEYBEK İÇİN 20 MİLYON TL BEYANI
Gizli tanık, Serbülent isimli iş insanının Gökhan Zeybek ile yakın arkadaş olduğunu söyledi.
Tanık, Serbülent'in belediyelerden iş almasını Gökhan Zeybek'in sağladığını öne sürdü.
Tutanakta bu bölüme ilişkin şu hassas beyan yer aldı:
"Serbülent isimli kişinin, Gökhan ZEYBEK'in evine giderek 20.000.000 TL para verdiğini çevremden duydum, doğrudan şahit olmadım"
VELİ AĞBABA'NIN "KARA KUTUSU" İÇİN GAFFAR ÇİÇEK BEYANI
Gizli tanık, Gaffar Çiçek isimli kişiden de bahsetti.
Tanık, Gaffar Çiçek'in Veli Ağbaba'nın "tabiri caizse bir diğer kara kutusu" olduğunu belirtti. Gaffar Çiçek'in, Veli Ağbaba'nın belediyelerden aldığı paraları bilen kişi olduğunu öne sürdü.
ÖZGÜR KARABAT VE ŞOFÖRÜ SIRRI KÜÇÜK
Gizli tanık ifadesinin son bölümünde CHP Genel Başkan Yardımcısı ve sayman Özgür Karabat'a ilişkin beyanlarda bulundu. Tanık, Sırrı Küçük isimli kişinin Özgür Karabat'ın şoförü olduğunu ve "tabiri caizse kara kutusu" olarak nitelendirildiğini söyledi. Kurultay sürecinde Özgür Karabat üzerinden işleri yürütüp delegelere para veren kişinin Sırrı Küçük olduğunu ifade etti. Gizli tanık, ifadesini "Diyeceklerim bundan ibarettir." sözleriyle tamamladı.
Hatay için acil destek paketi devrede
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar