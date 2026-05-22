CHP kurultayında çanta çanta rüşvet trafiği: Gizli tanık anlattı

Halk TV'nin Cafer Mahiroğlu tarafından satın alınmasının ardından Antalya, İzmir, Adana ve İstanbul büyükşehir belediyeleri üzerinden paravan şirketlerle fonlandığı öne sürüldü.

Gizli tanık, Tuzla, Çekmeköy, Şile, Çankaya ve Kadıköy belediyelerinde usulsüz ihaleler ve para trafiği yöneten kara kutu isimlerin bulunduğunu beyan etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki Ege Yapı Genel Müdürü Süleyman Ekinci ile CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın ortak olduğu ve İzmir'de milyarlık adrese teslim ihaleler düzenlendiği iddia edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuran MC2413TY3618 kod adlı gizli tanık, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda delegelere nakit para dağıtıldığını ve Özgür Özel'in desteklenmesi için rüşvet verildiğini iddia etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2025/280882 sayılı soruşturma dosyasında dikkat çeken bir tanık ifade tutanağı yer aldı. 20 Mayıs 2026 saat 12.00'de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda ifadesi alınan "MCXXXXXXXXXX" kod adlı gizli tanığa, CMK'nın ilgili hükümleri kapsamında gerçeği söylemesinin önemi, yalan tanıklık halinde cezalandırılacağı ve yemin edeceği hatırlatıldı.

İZMİR HATTINDA SÜLEYMAN EKİNCİ VE VELİ AĞBABA DETAYI

Gizli tanık ifadesinde ilk olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Ege Yapı Genel Müdürü Süleyman Ekinci'ye ilişkin beyanlarda bulundu.

Tanık, Süleyman Ekinci'nin Veli Ağbaba'nın ortağı olduğunu, Veli Ağbaba'nın genel ticaretinin Süleyman Ekinci tarafından yönetildiğini öne sürdü.

İfadede, Bayraklı Belediye Başkanını da Süleyman Ekinci'nin belirlediği, Ekinci'nin eşinin Bayraklı Belediyesinde memur olarak çalıştığı belirtildi.

Tanık ayrıca Süleyman Ekinci'nin İzmir Büyükşehir Belediyesine ait İZSU Genel Müdürü ile ortak iş yaptığını, Süleyman Ekinci ile Menderes Cemaloğlu'nun arkadaş olduğunu söyledi.

Gizli tanık, Süleyman Ekinci'nin Ege Yapı ihalelerini Diyarbakırlı iş adamlarına verdiğini ve bunun karşılığında dışarıdan para aldığını bildiğini ifade etti.

Tanık beyanında, Veli Ağbaba'nın İzmir'deki iş ayağının Süleyman Ekinci, Özgür Özel'in İzmir'deki iş ayağının ise Demirhan Gözaçan olduğunu öne sürdü.

Ayrıca İzmir Güzelbahçe Belediye Başkanı'nın bizzat Veli Ağbaba tarafından belirlendiği de tutanağa geçti.

İHALE NUMARALARI TEK TEK TUTANAĞA GİRDİ

Gizli tanık, İzmir'de düzenlenen bazı ihalelere ilişkin numara ve bedelleri de ifade tutanağında paylaştı.

Buna göre 2024/1121461 ihale numaralı işin, Menderes Cemaloğlu'nun amcasının oğlunun Altınok Otomotiv ve Turizm Ticaret Limited isimli şirketi üzerinden aldığı 239.979.904,80 TL'lik bir iş olduğu belirtildi.

Tanık, 2024-2025 dönemine ait olduğunu belirttiği ancak ihale numarasını tam olarak hatırlamadığı bir başka işin Turex Turizm A.Ş. tarafından alındığını, Menderes Cemaloğlu'nun bu işte aracı olduğunu ve işin İZSU'ya ait olduğunu düşündüğünü söyledi.

Yine ihale numarasını tam hatırlamadığını belirttiği 288.225.056 TL'lik başka bir işin de Turex Turizm A.Ş. tarafından alınıp Menderes Cemaloğlu tarafından yönetildiğini, bunun da İZSU işi olduğunu düşündüğünü beyan etti.

Tanık ifadesinde 2024/1886894 ihale numarasına da yer verdi.

Yaklaşık 84.000.000 TL'lik bu ihalenin Boğaziçi Katı Atık Yönetimi Limited Şirketi tarafından alındığını ve Menderes Cemaloğlu tarafından yönetildiğini belirten tanık, bu işin gerçek bedelinin 1.600.000.000 TL olduğunu öne sürdü.

Tanık, ihalenin belli paylara bölünerek doğrudan şartların sağlanması amacıyla Menderes Cemaloğlu'nun söz sahibi olduğu Boğaziçi Katı Atık Yönetimi'ne verildiğini, paylara bölünmesindeki amacın ise ihaleye başkalarının katılımını engellemek olduğunu söyledi.

Tanık, belirttiği ihalelerde usulsüzlük yapıldığını ve işlerin adrese teslim şekilde bu kişilere verildiğini belirterek, "İhalelerin gerçek bedeli aslında bu rakamlar değildir." beyanında bulundu.

164 MİLYON TL'LİK BUSTECH İHALESİ VE CAFER MAHİROĞLU BAĞLANTISI

Gizli tanık, İzmir Büyükşehir Belediyesi Satın Alma Dairesi Başkanlığı Hizmet Alımları Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen başka bir ihaleden de bahsetti.

İfade tutanağına göre 2025/465742 ihale numaralı iş, Bustech Araç Bakım Onarım Hizmetleri Anonim Şirketi tarafından alınan 164.720.000 TL'lik bir iş olarak kayda geçti.

Tanık, bu işin Cafer Mahiroğlu tarafından alındığını, Cafer Mahiroğlu'nun şirketinin İngiltere'de ikamet eden bir kişinin üzerine gösterildiğini öne sürdü.

Ayrıca Cafer Mahiroğlu ile Yusuf Yadoğlu'nun ortak olduğunu ve kendi aralarında fatura alışverişleri bulunduğunu ifade etti.

HALK TV İÇİN BELEDİYELER ÜZERİNDEN FİNANSMAN BEYANI

Gizli tanık, Halk TV'nin finansmanına ilişkin de dikkat çeken beyanlarda bulundu.

Tanık ifadesinde, Halk TV'nin Cafer Mahiroğlu tarafından satın alınmasından sonra ekonomik sıkıntı yaşanmaması için Antalya, İzmir, Adana ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanları ile tanıştırılarak ekonomik olarak güçlendirilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Bu hedef doğrultusunda Cafer Mahiroğlu'nun Yusuf Yadoğlu ile ortaklık kurup ihalelere girmeye başladığını öne sürdü.

ULAŞ KARASU'NUN ANKARA'DAKİ EVİ İÇİN "KASA" İFADESİ

Gizli tanık, ifadesinde Sivas Milletvekili Ulaş Karasu'ya ilişkin de çarpıcı beyanlarda bulundu.

Tanık, Ulaş Karasu'nun Özgür Özel, Veli Ağbaba, Burhanettin Bulut, Ali Mahir Başarır ve Hüseyin Can Güner ile yakın arkadaş olduğunu belirtti.

Bu kişilerin Ulaş Karasu'nun Ankara'daki evinde buluştuklarını ifade eden tanık, belediyelerden toplanan paraların bu evde konuşulduğunu öne sürdü.

Tutanağa geçen ifade şu şekilde oldu:

"Bu kişiler Belediyelerden toplanan paraları bu evde toplanıp konuşurlar. (Ulaş KARASU bu şahısların para anlamında tabiri caizse kasalarından biridir)"

ÖZEL KALEM, İNCEK KONUTU VE VELİ AĞBABA DETAYI

Gizli tanık, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in özel hayatı ve lüks harcamalarına ilişkin de beyanlarda bulundu.

Tanık, Özgür Özel'in özel kalem müdürü Gülen Göksu Ercan'ın "Genel Başkan'ın sevgilisi" olduğunu ve bu kişiyle ilişkileri bulunduğunu ileri sürdü.

Özgür Özel'in Ankara İncek'te bulunan konutunun alımı, kiralanması ve iç dizaynının Veli Ağbaba tarafından organize edildiğini bildiğini söyledi.

Tanık ayrıca Veli Ağbaba'nın Ayça Akpek Şenay ile ilişkisi olduğunu, Ayça Akpek Şenay'ın Yüksek Disiplin Kurulu üyesi olduğunu ve Veli Ağbaba tarafından göreve getirildiğini beyan etti.