Başkan Erdoğan kutsal topraklardaki Türk hacılara seslendi: "Bayramımız mübarek olsun"
Hac ibadeti için Suudi Arabistan'da bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştü; Erdoğan, kutsal topraklardaki Türk hacıların bayramını tebrik ederek dualarının kabulünü diledi.
İslam'ın beş şartından biri olan hac ibadetini yerine getirmek üzere milyonlarca Müslüman kutsal topraklara akın ederken; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, hac vazifesini eda etmek üzere Suudi Arabistan'da bulunuyor.
Kutsal topraklardaki temasları sırasında Bakan Murat Kurum, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak bir görüşme gerçekleştirdi.
Görüşmede Başkan Erdoğan, kutsal topraklarda bulunan Türk hacılara seslenerek tebriklerini iletti.Başkan Erdoğan telefonla Türk hacıların bayramını kutladı
"RABBİM YAR VE YARDIMCINIZ OLSUN"
Başkan Erdoğan, Bakan Kurum aracılığıyla tüm Türk hacılara selam göndererek şu ifadeleri kullandı:
"Allah kabul etsin. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Bütün hacı kardeşlerime de şahsım ve milletim adına çok teşekkür ediyorum. Bayramımız mübarek olsun."
"HACILARIMIZIN SİZE SELAMLARI VAR"
Başkan Erdoğan'ın iyi dilekleri ve bayram tebriği üzerine Bakan Murat Kurum ise kutsal topraklardaki atmosferi aktararak şunları söyledi:
"Efendim, buradaki bütün hacılarımızın size selamları, hürmetleri var. Milletvekillerimiz var, hocalarımız var, cami imamlarımız var. Allah sizden razı olsun efendim, bayramınız mübarek olsun."
Başkan Erdoğan da "Allah razı olsun. Bayramımız mübarek olsun" diyerek Hac görevini yerine getiren Türk hacılara seslendi.