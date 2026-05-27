Başkan Erdoğan kutsal topraklardaki Türk hacılara seslendi: "Bayramımız mübarek olsun"

Görüşmede, hac ibadetini tamamlayan Türk vatandaşlarına yönelik teşekkür ve iyi dilekler karşılıklı olarak iletildi.

Erdoğan, hacıların bayramını tebrik ederek 'Allah razı olsun, bayramımız mübarek olsun' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Kurum aracılığıyla Türk hacılara 'Allah kabul etsin, Rabbim yar ve yardımcınız olsun' mesajını iletti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Suudi Arabistan'da hac vazifesini yerine getiren Türk hacılar için Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İslam'ın beş şartından biri olan hac ibadetini yerine getirmek üzere milyonlarca Müslüman kutsal topraklara akın ederken; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, hac vazifesini eda etmek üzere Suudi Arabistan'da bulunuyor.

"RABBİM YAR VE YARDIMCINIZ OLSUN"

Başkan Erdoğan, Bakan Kurum aracılığıyla tüm Türk hacılara selam göndererek şu ifadeleri kullandı:

"Allah kabul etsin. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Bütün hacı kardeşlerime de şahsım ve milletim adına çok teşekkür ediyorum. Bayramımız mübarek olsun."

"HACILARIMIZIN SİZE SELAMLARI VAR"

Başkan Erdoğan'ın iyi dilekleri ve bayram tebriği üzerine Bakan Murat Kurum ise kutsal topraklardaki atmosferi aktararak şunları söyledi:

"Efendim, buradaki bütün hacılarımızın size selamları, hürmetleri var. Milletvekillerimiz var, hocalarımız var, cami imamlarımız var. Allah sizden razı olsun efendim, bayramınız mübarek olsun."

Başkan Erdoğan da "Allah razı olsun. Bayramımız mübarek olsun" diyerek Hac görevini yerine getiren Türk hacılara seslendi.

