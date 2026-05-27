Feth-i Mübin'in 573. yıl dönümünde çifte bayram coşkusu! AK Parti duyurdu: Başkan Erdoğan İstanbullularla buluşacak

İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümünde çifte bayram coşkusu yaşanıyor. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, Haliç Kongre Merkezi'nde “İstanbul’un Fethi’nden Gönüllerin Fethine Bayramlaşma ve Fetih Kutlama Programı” düzenleyecek. Programa Başkan Recep Tayyip Erdoğan da iştirak edecek. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, tüm İstanbulluları aileleriyle birlikte programa davet etti. Fetih ruhunu yansıtacak buluşmaya yoğun katılım bekleniyor.

  • Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 29 Mayıs Cuma günü İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde Kurban Bayramı ve İstanbul'un Fethi'nin 573'üncü yıl dönümü programına katılacak.
  • AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, tüm İstanbulluları aileleriyle birlikte programa davet etti.
  • Program kapsamında Cuma namazı, Azerin konseri, mehteran gösterileri ve çocuk etkinlikleri düzenlenecek.
  • Etkinlik, İstanbul'un fetih ruhunu ve tarihi hafızasını yansıtmayı amaçlıyor.
  • Özdemir, programın kardeşlik ve dayanışma ruhunu güçlendireceğini belirtti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı'nda İstanbullularla Haliç'te bir araya gelecek.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Başkan Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleştirilecek "İstanbul'un Fethi'nden Gönüllerin Fethine Bayramlaşma ve Fetih Kutlama Programı"na tüm İstanbulluları aileleriyle birlikte davet etti.

Başkan Erdoğan 29 Mayıs'ta İstanbullular ile buluşacak (Haberin görselleri Takvim Foto Arşiv'e aittir)

Program, 29 Mayıs Cuma günü Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek. Cuma namazı da Haliç Kongre Merkezi'nde kılınacak.

Cuma namazının ardından Haliç Kongre Merkezi bahçesinde gerçekleştirilecek programda hem Kurban Bayramı'nın manevi iklimi hem de İstanbul'un Fethi'nin 573'üncü yıl dönümü coşkusu birlikte yaşanacak.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, yayımladığı video mesajda Kurban Bayramı'nın paylaşma, dayanışma ve kardeşlik iklimine dikkat çekerek, İstanbul'da yaşayan tüm vatandaşların bayramını tebrik etti. Özdemir, asırlardır merhametin, kardeşliğin ve medeniyetin merkezi olan İstanbul'da bayram sevincini hep birlikte yaşayacaklarını belirtti.

Özdemir mesajında, Gazze'den Doğu Türkistan'a kadar gönlü mahzun tüm kardeşlerin dualarında olduğunu da ifade etti. Türkiye'nin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde mazlumların yanında duran güçlü bir vicdan olmaya devam ettiğini vurgulayan Özdemir, bayramların kardeşlik, birlik ve dayanışma ruhunu güçlendiren müstesna günler olduğunu kaydetti.

Bu yıl Kurban Bayramı'nın manevi atmosferinin İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümü heyecanıyla birleştiğini belirten Özdemir, "29 Mayıs Cuma günü, Cuma namazının ardından İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümü ve bayramlaşma programımız vesilesiyle, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle Haliç Kongre Merkezi'nin bahçesinde gerçekleştireceğimiz 'İstanbul'un Fethi'nden Gönüllerin Fethine Bayramlaşma ve Fetih Kutlama Programı'mıza sizleri ailelerinizle birlikte davet ediyor, hayırlı bayramlar diliyorum." ifadelerini kullandı.

AZERİN KONSERİ VE MEHTERAN ŞÖLENİ

Program kapsamında Azerin konseri, mehteran gösterileri ve çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

FETİH RUHUNU YANSITACAK

İstanbul'un tarihi hafızasını ve fetih ruhunu yansıtacak buluşmaya, kentin dört bir yanından yoğun katılım bekleniyor.

