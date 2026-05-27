Yılan avcısı Kennedy Jr. O anlar viral oldu: İlk vukuatı değil
ABD Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy Jr.’ın, Dr. Mehmet Öz’ün malikânesinde çıplak elle yılan yakaladığı görüntüler sosyal medyayı salladı. Davetliler çığlık çığlığa kaçarken Kennedy’nin gülerek yılanı havaya kaldırdığı anlar viral oldu. Kennedy Jr'ın yaban hayvanlarıyla tuhaf maceraları yeniden gündem olurken halktan ve Washington'dan ise tepki geldi.
Hızlı Özet Göster
- ABD Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy Jr., Dr. Mehmet Öz'ün evinde çıplak elle iki yılan yakaladı.
- Olay, Kennedy'nin sosyal medyada paylaştığı görüntülerle viral hale geldi.
- Florida Yaban Hayatı Koruma Komisyonu, halka yılanlara dokunmamaları konusunda uyarıda bulundu.
- Kennedy Jr.'ın doğa ve yaban hayatı tutkusuyla bilinen geçmişi, çeşitli olaylarla gündeme gelmişti.
- Kennedy'nin yılan avı, Washington'da ve sosyal medyada tartışmalara neden oldu.
ABD Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy Jr.'ın CMS (Medicare ve Medicaid Hizmetleri Merkezi)
Direktörü. Dr. Mehmet Öz'ün evinde yılan yakaladığı görüntüler dünya gündemine damga vurdu.
MEHMET ÖZ'ÜN MALİKANESİNDE YILAN PANİĞİ
Mehmet Öz'ün lüks evinde toplanan elitler, hayatlarının şokunu yaşadı. Teras katında aniden beliren iki dev yılan, davetliler arasında büyük bir paniğe yol açtı.Robert F. Kennedy Jr.’ın yılan yakaladığı anlar: İşte o görüntüler
KENNEDY JR. ÜZERİNE ATLADI
Kennedy Jr.'ın ünlü aktris eşi Cheryl Hines korku içinde çığlıklar atarak geri çekilirken 72 yaşındaki Sağlık Bakanı yılanın üstüne atladı.
Kennedy'nin Black Racer türü iki yılanı çıplak elle yakaladığı anlar viral oldu. Yılanlardan birinin dişlerini Kennedy'nin eline geçirdiği an da kameralara yansıdı.
Çevredeki kadınlar çığlık atarken Kennedy gülümseyerek elindeki yılanı gösterdi ve o anları sosyal medya hesabından paylaştı.
Olayın ardından Florida Yaban Hayatı Koruma Komisyonu acil bir açıklama yayınlayarak halkı uyardı: "Bahar aylarında bu hayvanların sayısı artıyor. Zehirsiz olsalar bile çok güçlü ısırırlar, sakın yılanları ellemeyin, uzaktan izleyin!"
KENNEDY'NİN YABANİ VUKUATLARI
Bu olay, doğa ve yaban hayatı tutkusuyla bilinen Kennedy ailesinin çılgın üyesinin ilk vukuatı değil. Kennedy Jr.'ın geçmişi, okuyanların ağzını açık bırakan tuhaflıklarla dolu.
Central Park'ta Ölü Ayı Skandalı: Yolda bulduğu ölü bir ayı yavrusunu arabasının arkasına atıp, daha sonra New York'taki ünlü Central Park'a götürerek yanına bisiklet bırakıp sahte kaza süsü verdiğini itiraf etmişti.
Testereyle Balina Kafası Kesti: Sahile vuran ölü bir balinanın kafasını motorlu testereyle kesip arabasının tavanına bağlayarak kilometrelerce taşıdığı iddiaları Kongre oturumlarına bile konu olmuştu.
Rakun İncelemesi: Yolda ezilen bir rakunun parçalarını şahsi tıbbi araştırmaları için kesip aldığı meclis kürsülerinde gündem olmuştu.
WASHINGTON'DAN VE HALKTAN TEPKİ
Sağlık Bakanı'nın Dr. Öz'ün evindeki yılan avı Washington kulislerinde ve sosyal medyada "Sağlığımızı emanet ettiğimiz bakanın yaban hayatı maceraları bitmiyor" yorumlarına yol açtı.