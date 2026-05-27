Yılan avcısı Kennedy Jr. O anlar viral oldu: İlk vukuatı değil

Kennedy'nin yılan avı, Washington'da ve sosyal medyada tartışmalara neden oldu.

MEHMET ÖZ'ÜN MALİKANESİNDE YILAN PANİĞİ

Mehmet Öz'ün lüks evinde toplanan elitler, hayatlarının şokunu yaşadı. Teras katında aniden beliren iki dev yılan, davetliler arasında büyük bir paniğe yol açtı.

Robert F. Kennedy Jr.’ın yılan yakaladığı anlar: İşte o görüntüler

KENNEDY JR. ÜZERİNE ATLADI

Kennedy Jr.'ın ünlü aktris eşi Cheryl Hines korku içinde çığlıklar atarak geri çekilirken 72 yaşındaki Sağlık Bakanı yılanın üstüne atladı.

Kennedy'nin Black Racer türü iki yılanı çıplak elle yakaladığı anlar viral oldu. Yılanlardan birinin dişlerini Kennedy'nin eline geçirdiği an da kameralara yansıdı.

Çevredeki kadınlar çığlık atarken Kennedy gülümseyerek elindeki yılanı gösterdi ve o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Olayın ardından Florida Yaban Hayatı Koruma Komisyonu acil bir açıklama yayınlayarak halkı uyardı: "Bahar aylarında bu hayvanların sayısı artıyor. Zehirsiz olsalar bile çok güçlü ısırırlar, sakın yılanları ellemeyin, uzaktan izleyin!"