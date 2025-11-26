Trabzonspor Konyaspor’u yenerse Fatih Tekke 25 maçta 50 puana ulaşacak

Trabzonspor, Süper Lig'de gelecek hafta oynayacağı Konyaspor karşılaşmasında galip gelmesi halinde teknik direktör Fatih Tekke, Bordo- Mavililer'deki ilk 25 lig maçında 50 puan barajına ulaşacak. Bu başarı, Tekke'yi Trabzonspor tarihinde ilk 25 maç özelinde en fazla puan toplayan Türk teknik direktörler listesinde ikinci sıraya taşıyacak. Listenin zirvesinde ise 2004–2005 sezonundaki güçlü performansıyla Ziya Doğan yer alıyor. Doğan, kulüpteki ilk 25 lig maçında 61 puan toplamayı başarmıştı. Tekke yönetimindeki Trabzonspor, bu sezon 13. hafta sonunda 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi sonucunda 28 puan topladı. Lider Galatasaray'ın 4, Fenerbahçe'nin ise 3 puan gerisinde yer alan Karadeniz temsilcisi, 2.15 puan ortalaması yakaladı.



Trabzonspor, Fatih Tekke yönetiminde Süper Lig'de çıktığı son 8 maçta mağlubiyet yaşamadı.