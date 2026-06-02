Dudak uçuklatan bonservis: Galatasaray'da Osimhen kararı! Kapıyı çalan yandı

150 milyon euro ve üzeri tekliflerde son kararın oyuncunun tercihine göre şekilleneceği belirtildi.

Galatasaray, Osimhen için 150 milyon euronun altındaki teklifleri değerlendirmeyi düşünmüyor.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Sportif AŞ Başkanvekili Abdullah Kavukcu, Victor Osimhen'in en az bir sezon daha takımda kalmasını istiyor.

Yeni sezon öncesi kadro yapılanmasını sürdüren Galatasaray'da Victor Osimhen'in geleceği gündemin en önemli başlıklarından biri olmaya devam ediyor. Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin takip ettiği Nijeryalı futbolcu hakkında zaman zaman ayrılık iddiaları gündeme gelirken, sarı-kırmızılı yönetimin ise farklı bir plan üzerinde çalıştığı belirtildi.

Osimhen'in adı dev kulüplerle anılıyor Kulüp Başkanı Dursun Özbek ile Sportif AŞ Başkanvekili Abdullah Kavukcu'nun, Osimhen'in takımda tutulması konusunda ortak görüşte olduğu ifade edildi. Yönetimin, yıldız forvetin en az bir sezon daha Galatasaray forması giymesini istediği ve bu doğrultuda çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.

Galatasaray cephesinde hazırlanan yeni kadro planlamasında Victor Osimhen'in kilit rol üstleneceği belirtiliyor. Teknik ve idari kadronun, hücum hattını Nijeryalı golcü etrafında şekillendirmeyi hedeflediği, bu nedenle oyuncunun takımda kalmasının transfer çalışmalarından daha öncelikli bir konu olarak görüldüğü kaydedildi.

Yönetimin, hem saha içindeki etkisi hem de takımın genel yapısındaki önemi nedeniyle Osimhen'i yeni dönemin merkez oyuncusu olarak değerlendirdiği ifade edildi. Bu yaklaşımın, transfer dönemindeki tüm stratejilerin belirlenmesinde etkili olacağı vurgulandı.