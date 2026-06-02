Dudak uçuklatan bonservis: Galatasaray'da Osimhen kararı! Kapıyı çalan yandı
Galatasaray yönetimi, Avrupa kulüplerinin ilgisini çeken Victor Osimhen'i takımda tutmak için düğmeye bastı. Sarı-kırmızılıların yeni sezon planlamasında yıldız golcüye merkezi bir rol biçildiği ve oyuncunun en az bir yıl daha takımda kalmasının hedeflendiği öğrenildi. Yönetim, 150 milyon euronun altındaki teklifleri dikkate almayacak.
Yeni sezon öncesi kadro yapılanmasını sürdüren Galatasaray'da Victor Osimhen'in geleceği gündemin en önemli başlıklarından biri olmaya devam ediyor. Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin takip ettiği Nijeryalı futbolcu hakkında zaman zaman ayrılık iddiaları gündeme gelirken, sarı-kırmızılı yönetimin ise farklı bir plan üzerinde çalıştığı belirtildi.
Kulüp Başkanı Dursun Özbek ile Sportif AŞ Başkanvekili Abdullah Kavukcu'nun, Osimhen'in takımda tutulması konusunda ortak görüşte olduğu ifade edildi. Yönetimin, yıldız forvetin en az bir sezon daha Galatasaray forması giymesini istediği ve bu doğrultuda çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.
YENİ PROJENİN MERKEZİNDE OSIMHEN VAR
Galatasaray cephesinde hazırlanan yeni kadro planlamasında Victor Osimhen'in kilit rol üstleneceği belirtiliyor. Teknik ve idari kadronun, hücum hattını Nijeryalı golcü etrafında şekillendirmeyi hedeflediği, bu nedenle oyuncunun takımda kalmasının transfer çalışmalarından daha öncelikli bir konu olarak görüldüğü kaydedildi.
Yönetimin, hem saha içindeki etkisi hem de takımın genel yapısındaki önemi nedeniyle Osimhen'i yeni dönemin merkez oyuncusu olarak değerlendirdiği ifade edildi. Bu yaklaşımın, transfer dönemindeki tüm stratejilerin belirlenmesinde etkili olacağı vurgulandı.
150 MİLYON EURO SINIRI
Galatasaraylı yetkililerin, yıldız futbolcu için gelecek tekliflerde net bir tavır ortaya koyduğu öğrenildi. Buna göre sarı-kırmızılıların, Osimhen'in bonservisi konusunda 150 milyon euronun altında kalacak teklifleri değerlendirmeye almayı düşünmediği belirtildi.
Bu seviyede veya üzerinde bir teklif gelmesi halinde ise son kararın oyuncunun tercihine göre şekilleneceği ifade edildi. Yönetimin önceliğinin ise transfer tekliflerinden bağımsız olarak Osimhen'i takımda tutmak olduğu aktarıldı.
Geride kalan sezonda Galatasaray formasıyla 33 resmi karşılaşmada görev yapan Nijeryalı yıldız, 22 gol ve 8 asistlik performans sergileyerek takımının hücum gücüne önemli katkı sağladı. Yönetimin yeni sezon planlamasında bu performansın devam etmesini istediği belirtiliyor.