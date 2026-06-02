Galatasaray'dan transferde 10+4 hamlesi! Çifte milli yıldız
TFF’nin yeni sezon için açıkladığı 10+4 yabancı oyuncu kuralına itiraz eden Galatasaray, düzenlemenin yeniden değerlendirilmesini beklerken transfer çalışmalarını da hızlandırdı. Sarı-kırmızılı ekip, yerli oyuncu rotasyonunu güçlendirmek amacıyla Can Uzun ve Deniz Gül için girişimlerini sürdürürken, yabancı kontenjanında esneklik sağlanması adına federasyon nezdindeki temaslarını devam ettiriyor.
- Galatasaray, Türkiye Futbol Federasyonu'nun 10+4 yabancı oyuncu düzenlemesinin gözden geçirilmesi talebiyle federasyona başvuruda bulundu.
- Galatasaray yönetimi, 7 Haziran'daki Fenerbahçe başkanlık seçimi sonrasında iki kulübün yabancı oyuncu kuralına ilişkin ortak tutum sergileyebileceğini değerlendiriyor.
- Galatasaray, Eintracht Frankfurt'ta forma giyen milli futbolcu Can Uzun'un transferi için Alman kulübünün yeni teknik direktörü Adi Hütter'in kararını bekliyor.
- Galatasaray, Porto forması giyen milli futbolcu Deniz Gül için 5 milyon euroluk teklifle resmi görüşmelere başlamaya hazırlanıyor.
- Galatasaray, Icardi ve Ahmed Kutucu ile yollarını ayırmaya hazırlanırken Başakşehir'den Bertuğ transferi için de çalışma yürütüyor.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni sezon öncesinde yürürlüğe koyduğu 10+4 yabancı oyuncu düzenlemesi, transfer planlamasını doğrudan etkileyen kulüpler arasında tartışma yaratmaya devam ediyor.
Kadrosuna yeni yabancı yıldızlar katmayı hedefleyen Galatasaray, mevcut uygulamanın gözden geçirilmesi talebiyle federasyona başvuruda bulunmuştu.
Sarı-kırmızılı yönetim, henüz resmi bir geri dönüş almazken gözler 7 Haziran'da gerçekleştirilecek Fenerbahçe başkanlık seçimine çevrildi.
YABANCI KURALINDA ORTAK TAVIR BEKLENTİSİ
Galatasaray cephesinde, Fenerbahçe'de başkanlık yarışını sürdüren isimlerden birinin göreve gelmesi halinde yabancı oyuncu kuralına ilişkin benzer bir itirazın gündeme gelebileceği değerlendiriliyor. Bu nedenle sarı-kırmızılı kulüp, seçim sonrasında iki ezeli rakibin aynı konuda ortak bir tutum sergileyebileceği görüşünde.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in de yabancı oyuncu kontenjanına ilişkin çekincelerini daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilettiği biliniyor. Kulüp yönetimi, federasyonun önümüzdeki süreçte söz konusu düzenlemeyi yeniden değerlendirebileceğini düşünüyor.
CAN UZUN TRANSFERİNDE TEKNİK DİREKTÖR DETAYI
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın öncelikli hedeflerinden biri de milli futbolcu Can Uzun. Eintracht Frankfurt forması giyen genç oyuncunun transferi için hazırlık yapan sarı-kırmızılılar, Alman kulübünde yaşanan teknik direktör değişikliği nedeniyle bekleme kararı aldı.
Can Uzun'un Galatasaray'a transfer olmaya sıcak baktığı öğrenilirken, Frankfurt'un yeni teknik direktörü Adi Hütter'in oyuncuyla ilgili vereceği karar sürecin seyrini belirleyecek. Sarı-kırmızılı yönetim, genç futbolcunun geleceğine ilişkin teknik heyet raporunu bekliyor.
Geride kalan sezonda Alman ekibiyle 28 karşılaşmada görev yapan 20 yaşındaki futbolcu, 10 gol ve 6 asistlik performans sergiledi. Güncel piyasa değeri 45 milyon euro seviyesinde gösterilen Can Uzun'un kulübüyle olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.
FORVETE DENİZ!
Icardi ve Ahmed Kutucu ile yolları ayırmaya hazırlanan Galatasaray forvet transferi için de girişimlere başladı. Başakşehir'den Bertuğ transferi için uğraşan sarı kırmızılılar, milli takımın çiçeği burnunda golcüsü Deniz Gül için de harekete geçti.
Porto'nun bırakmak istemediği Deniz için resmi görüşmelere başlamaya hazırlanan Galatasaray, masaya 5 milyon euroluk teklif ile oturacak.
'BU ÇOCUK GALATASARAYLI'
Ara transfer döneminde de gündeme gelen Deniz Gül için Fenerbahçe de girişimlerde bulunmış ancak menajerinin 'Bu çocuk Galatasaraylı' sözlerinin üzerine transferden geri çekilmişti.
Porto ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam eden 21 yaşındaki Deniz Gül'ün, güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösteriliyor.