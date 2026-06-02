Galatasaray'dan transferde 10+4 hamlesi! Çifte milli yıldız

Geride kalan sezonda Alman ekibiyle 28 karşılaşmada görev yapan 20 yaşındaki futbolcu, 10 gol ve 6 asistlik performans sergiledi. Güncel piyasa değeri 45 milyon euro seviyesinde gösterilen Can Uzun'un kulübüyle olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

Deniz Gül milli takımla golünü attı

FORVETE DENİZ!



Icardi ve Ahmed Kutucu ile yolları ayırmaya hazırlanan Galatasaray forvet transferi için de girişimlere başladı. Başakşehir'den Bertuğ transferi için uğraşan sarı kırmızılılar, milli takımın çiçeği burnunda golcüsü Deniz Gül için de harekete geçti.

Porto'nun bırakmak istemediği Deniz için resmi görüşmelere başlamaya hazırlanan Galatasaray, masaya 5 milyon euroluk teklif ile oturacak.