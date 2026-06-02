Cemal Canpolat, CHP'nin şaibeli İstanbul İl Kongresi'nde Ekrem İmamoğlu'na sert sözlerle yüklenmiş, "Sen İYİ Partilileri getirip doldurdun ve CHP'lileri dışarıda bıraktın" demişti. "Bu partide delegelere menfaat sağlandı" itirafı da Canpolat'tan gelmişti. Berhan Şimşek'in Parti Sözcüsü olacağı ifade ediliyor. Müslim Sarı ve Orhan Sarıbal'ın örgütlerden sorumlu görevlerde bulunacağı söyleniyor. Semra Dinçer'in sağlık politikalarından sorumlu olacağı konuşuluyor. Deniz Demir için ise "Genel Sekreter" iddiası mevcut.





ÖZGÜR ÖZEL'DEN "OLAĞANÜSTÜ KURULTAY" HAMLESİ



Bir yandan da kurultay tartışması alevlenmiş durumda.



CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, olağanüstü kurultay için bugünden itibaren imza toplamaya başladı. Tüzüğe göre yeter sayıda imza toplanması halinde 45 günde kurultay yapılması gerekiyor.



Ancak PM kararı için Genel Başkan'ın yani Kılıçdaroğlu'nun onayı gerekiyor.



Nitekim "Önce hesaplaşma sonra sandık" diyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun hukuken "tedbir"i bulunuyor. Özel'in sözcüsü Zeynel Emre de "tedbir" kararı varken kurultay yapılamayacağını bilfiil ikrar etti. Gürsel Tekin ise 443 delegenin "sakat" olduğunu belirtip "Bu şartlarda sağlıklı kurultay olmaz" mesajı verdi.

