CHP'nin yeni MYK'sı belli oluyor! Kemal Kılıçdaroğlu'nun "A"rınma Takımı'nda sürpriz isimler
CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun A Takımı'nı oluşturacak olan 21 kişilik Merkez Yönetim Kurulu (MYK) listesi bugün açıklanıyor. CHP Genel Merkezi'nde yeni MYK üyelerinin odalarının hazırlandığı öğrenildi. Peki, Kılıçdaroğlu "partiyi arındıracağım" dediği süreçte çekirdek ekibinde hangi isimlere yer verecek? Takvim.com.tr, CHP'nin yeni MYK'sını açıklıyor...
- CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu yeniden genel başkanlık koltuğuna oturarak ikinci dönemine başladı.
- CHP Genel Merkezi'nde yeni MYK üyeleri bugün açıklanıyor. Kılıçdaroğlu'nun "partiyi arındıracağım" dediği A Takımı, kendisiyle beraber 21 kişiden oluşuyor.
- Listedeki sürpriz isimler dikkat çekiyor.
ÖNCE HESAPLAŞMA SONRA KURULTAY
"Arınacağız, rüşvetçiler ve hırsızlardan arınacağız" diyen Kılıçdaroğlu, "Ben hesap soracağım, herkes bunu bilsin. Sonra kurultay sandığını en kısa sürede önünüze getireceğim. Temiz, tertemiz bir kurultay yapacağız. Partililerimiz, partimizin güvenli limanını işaret ve inşa edecek. O güvenli limana hep beraber gideceğiz. Doğru düzgün bir limana gideceğiz" ifadelerini kullandı.
"FETÖ AJANLARINI FARK EDEMEDİM, ÖZÜR DİLERİM"
Parti tabanından af dileyen Kılıçdaroğlu, "FETÖ ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum. Kapalı kapılar ardında dış odaklardan medet uman o gafilleri koynumda beslediğim için sizlerden özür diliyorum" şeklinde konuştu. Bay Kemal'in bahsettiği "gafil" zümresinin Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel olduğu parti kulislerinde konuşuluyor.
KILIÇDAROĞLU MYK'YI BUGÜN AÇIKLAYACAK
Öte yandan "Türkiye için tertemiz bir başlangıç" sloganıyla yola çıkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni A Takımı bugün belli oluyor.
Takvim.com.tr'nin parti içinden edindiği bilgilere göre yeni CHP MYK'sının saat 13.00-14.00 gibi açıklanması bekleniyor. Nitekim CHP Genel Merkezi'nde yeni MYK üyelerinin odaları bile hazırlandı.
A TAKIMI'NDA HANGİ İSİMLER YER ALACAK?
Kılıçdaroğlu'nun MYK'sı kendisiyle beraber 21 kişiden oluşacak.
Takvim, MYK listesinde yer alması beklenen isimlerin listesine ulaştı:
- Bülent Kuşoğlu,
- Cemal Canpolat,
- Faik Öztrak
- Barış Yarkadaş,
- Deniz Demir,
- Orhan Sarıbal
- Berhan Şimşek
- Akif Hamzaçebi
- Yıldırım Kaya
- Müslim Sarı
- Turan Aydoğan
- Necdet Saraç
- Hakan Uyanık
- Rıfat Nalbantoğlu
- Semra Dinçer
Cemal Canpolat, CHP'nin şaibeli İstanbul İl Kongresi'nde Ekrem İmamoğlu'na sert sözlerle yüklenmiş, "Sen İYİ Partilileri getirip doldurdun ve CHP'lileri dışarıda bıraktın" demişti. "Bu partide delegelere menfaat sağlandı" itirafı da Canpolat'tan gelmişti.
Berhan Şimşek'in Parti Sözcüsü olacağı ifade ediliyor.
Müslim Sarı ve Orhan Sarıbal'ın örgütlerden sorumlu görevlerde bulunacağı söyleniyor.
Semra Dinçer'in sağlık politikalarından sorumlu olacağı konuşuluyor.
Deniz Demir için ise "Genel Sekreter" iddiası mevcut.
ÖZGÜR ÖZEL'DEN "OLAĞANÜSTÜ KURULTAY" HAMLESİ
Bir yandan da kurultay tartışması alevlenmiş durumda.
CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, olağanüstü kurultay için bugünden itibaren imza toplamaya başladı. Tüzüğe göre yeter sayıda imza toplanması halinde 45 günde kurultay yapılması gerekiyor.
Ancak PM kararı için Genel Başkan'ın yani Kılıçdaroğlu'nun onayı gerekiyor.
Nitekim "Önce hesaplaşma sonra sandık" diyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun hukuken "tedbir"i bulunuyor. Özel'in sözcüsü Zeynel Emre de "tedbir" kararı varken kurultay yapılamayacağını bilfiil ikrar etti. Gürsel Tekin ise 443 delegenin "sakat" olduğunu belirtip "Bu şartlarda sağlıklı kurultay olmaz" mesajı verdi.