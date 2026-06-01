Timur Cihantimur için hesap vakti: Hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu

Eyüpsultan'da Oğuz Murat Aci’nin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin davada hesap vakti yaklaşıyor. 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Timur Cihantimur’un "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan yargılanacağı davanın ilk duruşma tarihi belli oldu. Cihantimur, 8 Temmuz’da hakim karşısına çıkacak.

  • 17 yaşındaki Timur Cihantimur'un 8 Temmuz'da Gaziosmanpaşa 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan yargılanacağı açıklandı.
  • 1 Mart 2024'te ehliyetsiz sürüş yapan Cihantimur'un park halindeki 3 ATV'ye çarparak Oğuz Murat Acı'nın ölümüne ve diğer kişilerin yaralanmasına yol açtığı belirtildi.
  • İddianamede Cihantimur'un yasal hız limitini aşarak asli kusurlu olduğu, arızalı ATV'lerin sürücülerinin ise tali kusurlu kabul edildiği vurgulandı.
  • Sanık hakkında 1 yıl 9 aydan 12 yıla kadar hapis cezası talep edilirken, ABD'den iadesi için kırmızı bülten çıkarıldığı bildirildi.
  • Kaza sonrası Cihantimur'un annesi Eylem Tok ve baba Bülent Cihantimur'un oğlunu kaçırarak yurt dışına çıkardığı iddia edildi.

Oğuz Murat Aci davasında 17 yaşındaki Timur Cihantimur 8 Temmuz tarihinde Gaziosmanpaşa 4.Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

Eyüpsultan'da 1 Mart 2024'te 17 yaşında olan ehliyetsiz sürücü Timur Cihantimur seyir halindeyken yol kenarında arıza nedeniyle park halinde bulunan 3 adet ATV tipi araca çarpmış, kaza sonucu 29 yaşındaki Oğuz Murat Acı hayatını kaybederken orada bulunan diğer kişiler yaralanmıştı.

Kazanın ardından Cihantimur'un annesi Eylem Tok, iddiaya göre aralarında baba Bülent Cihantimur'un da bulunduğu kişilerle oğlunu iş birliği halinde kaza yerinden kaçırarak ilerleyen zamanda yurt dışına çıkarmıştı.

ASLİ KUSURLU OLARAK BELİRTİLDİ
Hazırlanan iddianamede, kaza sonrası ATV araçlarında meydana gelen hasar dikkate alındığında suça sürüklenen çocuk Timur Cihantimur'un sevk ve idaresindeki araçla yasal hız limitinin çok üzerinde bir süratle seyir halindeyken trafik kazasını gerçekleştirdiği,

Cihantimur'un asli kusurlu olduğu, araç arıza sebebiyle duraklayan arazi taşıtlarının ise tali kusurlu oldukları belirtildi.

12 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Hazırlanan iddianamede suça sürüklenen çocuk Timur Cihantimur'un 'bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan olay tarihinde 17 yaşında olduğu da dikkate alınarak 1 yıl 9 aydan 12 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Cihantimur hakkında kırmızı bülten talepnamesi düzenlenmiş olup, ABD'den iadesinin beklendiği de ifade edildi.

8 TEMMUZ'DA HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Davaya ilişkin Timur Cihantimur'un hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu. Cihantimur'un yargılanmasına 8 Temmuz tarihinde saat 13.30'da Gaziosmanpaşa 4.Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

