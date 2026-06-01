Timur Cihantimur için hesap vakti: Hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu

12 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Hazırlanan iddianamede suça sürüklenen çocuk Timur Cihantimur'un 'bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan olay tarihinde 17 yaşında olduğu da dikkate alınarak 1 yıl 9 aydan 12 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Cihantimur hakkında kırmızı bülten talepnamesi düzenlenmiş olup, ABD'den iadesinin beklendiği de ifade edildi.