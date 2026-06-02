Trump'tan İran'la ateşkesi sabote eden Netanyahu'ya tepki: "Ben olmasaydım şu an hapiste olurdun"
ABD ve İran arasında ateşkes görüşmeleri devam ederken İsrail'in Lübnan'a saldırması yeniden savaş tehlikesini ortaya çıkardı. Lübnan'a hava saldırısı sonrası ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yaptığı telefon görüşmesinin perde arkası Amerikan basınına sızdırıldı. Görüşmede Netanyahu'ya "Sen delisin" diyen Trump'ın "Ben olmasaydım şu an hapiste olurdun" ifadesini kullandığı bildirildi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın, telefonda görüştüğü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya Lübnan'da gerginliği tırmandırdığı için sert tepki göstererek, "Ben olmasaydım şu an hapiste olurdun." dediği iddia edildi.
TELEFON GÖRÜŞMESİ ABD MEDYASINA SIZDI
Amerikan Axios haber platformunda yer alan ve iki ABD'li yetkiliye dayandırılan haberde, Trump'ın dün telefonda görüştüğü İsrail Başbakanı Netanyahu'ya sert çıktığı belirtildi.
"SEN DELİSİN"
Haberde, Trump'ın İran'la müzakere sürecini "baltaladığı" gerekçesiyle İsrail'in Lübnan'da son günlerde gerginliği tırmandırmasından duyduğu rahatsızlığı açıkça dile getirerek Netanyahu'ya, "Sen delisin." ifadesini kullandığı kaydedildi.
"ŞU AN HERKES SENDEN NEFRET EDİYOR"
ABD Başkanı'nın görüşmede Netanyahu hakkındaki yolsuzluk soruşturma süreçlerine de atıf yaparak, "Ben olmasaydım şu an hapiste olurdun." değerlendirmesini yaptığına işaret edilen haberde, yetkililerden birinin, Trump'ın Netanyahu'ya "Seni ben kurtarıyorum. Şu an herkes senden nefret ediyor, herkes bundan dolayı İsrail'den nefret ediyor." şeklinde ifadeler kullandığını aktardığı bilgisine de yer verildi.
Trump, Netanyahu ile dün yaptığı telefon görüşmesinin ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yapmıştı.
İsrail Başbakanı Netanyahu ile "çok iyi" bir görüşme yaptıklarını kaydeden Trump, İsrail'in Beyrut'a asker göndermeyeceğini ve yola çıkmış asker varsa da onların geri çevrildiğini ifade etmişti.
İSRAİL ONLARA SALDIRMAYACAK
Hizbullah ile dolaylı şekilde görüştüğünü de belirten Trump, "Onlar da tüm çatışmaların durdurulacağı konusunda mutabık kaldılar. İsrail onlara saldırmayacak, onlar da İsrail'e saldırmayacak." ifadelerini kullanmıştı.