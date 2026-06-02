Siber polis düğmeye bastı! Sahte yatırım çetesine büyük darbe: 4,6 milyar liralık servete el konuldu

Operasyonda 4 milyar 606 milyon lira değerinde 4 şirkete, 15 akaryakıt istasyonu ile akaryakıt ve LPG dolum tesisine kayyum atandı.

Şüphelilerin kişisel ve şirket hesaplarında yaklaşık 60 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi.

İstanbul merkezli 27 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, dijital platformlar üzerinden kurdukları sahte yatırım gruplarıyla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 89 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin faaliyetlerini mercek altına aldı.

BANKA İSİMLERİNİ VE GÖRSELLERİNİ KULLANDILAR

Yapılan çalışmalarda şüphelilerin, bazı bankaların kurumsal kimliklerini taklit ederek yönetici ve yatırım uzmanlarına ait isim ile görselleri izinsiz kullandıkları belirlendi. Zanlıların, dijital platformlarda oluşturdukları sözde yatırım grupları ve paravan şirketler aracılığıyla haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.

60 MİLYAR LİRALIK İŞLEM HACMİ

Soruşturma kapsamında şüphelilere ait kişisel ve şirket hesaplarında yaklaşık 60 milyar liralık işlem hacmi bulunduğu ortaya çıkarıldı.

Elde edilen deliller doğrultusunda İstanbul merkezli 27 ilde eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 89 şüpheliyi gözaltına aldı.

4,6 MİLYAR LİRALIK MAL VARLIĞINA TEDBİR KONULDU

Operasyonda suçtan elde edildiği değerlendirilen toplam 4 milyar 606 milyon lira değerindeki 4 şirkete, 15 akaryakıt istasyonu ile akaryakıt ve LPG dolum tesisine kayyum atandı.

Ayrıca 1 taşınmaz, 11 araç, şirket ortaklık payları, banka hesapları ve kripto varlıklar başta olmak üzere çok sayıda mal varlığına bloke ve tedbir kararı uygulandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Meryem Kartal Takvim.com.tr Güncel