EFES 2026 İsrail’in “nefesini” kesti! Siyonist basında panik: Trablus’tan Şam’a Türk ağı

EFES 2026

İSRAİL'DE PANİK ARTIYOR

Türkiye'nin artık sadece bölgesel emelleri olan bir NATO müttefiki olmadığını belirten Yediot Ahronot, "Türkiye artık sadece bölgesel hırsları olan bir NATO müttefiki değil. Çok daha planlı ve çok daha tehlikeli bir şey inşa ediyor: Çökmüş iki Arap devletinin enkazı üzerine kurulan; Türk silahları, Türk İHA'ları ve Türk eğitmenleriyle pekiştirilen ve İsrail'in kanatlarını saran bir askeri ağ." ifadelerini kullandı.

Bayraktar TB3, TCG Anadolu gibi yerli ve milli savunma sanayiinin görücüye çıktığı tatbikatta Suriye ordusu da yer aldı. İsrail gazetesi Suriye ordusunun, diktatör Beşar Esad'ın devrilmesinden bu yana ilk kez yurtdışındaki bir tatbikatta yer aldığına dikkat çekti. Ayrıca Suriye'nin tatbikata katılımının anlamının büyük olduğunu vurguladı.

Türkiye ve Suriye, Ağustos 2025'te Ankara'da askeri eğitim, danışmanlık, silah sistemleri, askeri teçhizat ve Suriye'nin yeni yönetimine lojistik destek konularını kapsayan bir savunma iş birliği mutabakatı imzalamıştı.



Türkiye'nin coğrafyadaki etkisinin katlandığına dikkat çeken İsrail gazetesi, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye şu anda Trablus'taki hükümetle askeri danışmanlık ilişkilerine sahip, kendisini yeni Suriye silahlı kuvvetlerinin hamisi olarak konumlandırmış durumda ve Libya ile 2019'da imzaladığı deniz sınırı sınırlandırma anlaşması aracılığıyla Doğu Akdeniz'de ileri hat bir deniz konuşlanmasını sürdürüyor. Yunanistan, Mısır ve İsrail'in yasa dışı olarak kabul ettiği bu anlaşma, dünyadaki en ihtilaflı hidrokarbon sularından bazılarının ortasından geçen bir münhasır ekonomik bölge yaratıyor. Ankara bu anlaşmanın onaylanması için baskı yapıyor; İsrail ise Yunanistan ve Mısır ile birlikte bu hamleleri bölgedeki enerji egemenliğine yönelik doğrudan bir tehdit olarak görüyor."