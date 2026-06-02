EFES 2026 İsrail’in “nefesini” kesti! Siyonist basında panik: Trablus’tan Şam’a Türk ağı
TSK'nın EFES-2026 tatbikatı İsrail'de endişeyi artırdı. Siyonist gazete Yediot Ahronot, Libya ve Suriye'nin ilk kez katıldığı tatbikatın İsrail'i yakından ilgilendirdiğine dikka çekerken : “Türkiye EFES-2026 tatbikatında ilk kez Libyalı ve Suriyeli askerleri ağırlayarak Trablus'tan Şam'a uzanan ve İsrail'in bölgesel duruşuna meydan okuyabilecek genişleyen bir Türk askeri ağının sinyalini verdi. İzmir'de dalgalanan bayraklar net bir mesajdı." ifadelerini kullandı.
- EFES-2026 tatbikatı, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen kapsamlı bir askeri tatbikat olarak İsrail'de endişe yaratmaya devam ediyor.
- Tatbikatta, ilk kez Libyalı ve Suriyeli askerlerin yer alması, Türkiye'nin bölgede genişleyen bir askeri ağ kurduğuna dair yorumlara neden oldu.
- İsrail basını, EFES-2026'da Libya ve Suriye bayraklarının dalgalanmasını sembolik bir mesaj olarak değerlendirdi.
- Suriye ordusunun, Beşar Esad'ın devrilmesinden bu yana ilk kez yurtdışında bir tatbikata katıldığı belirtildi.
- Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki askeri ve siyasi etkisinin arttığına dikkat çeken İsrail basını, bu durumun enerji egemenliği açısından tehdit oluşturduğunu vurguladı.
EFES-2026 İsrail'de endişeye yol açmaya devam ediyor. Tel Aviv, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en kapsamlı birleşik müşterek tatbikatlarından biri olarak gösterilen EFES-2026'yı anbean takip etmiş, İsrail basını ise tatbikatın tüm detaylarını yazmıştı. Siyonist basında EFES-2026'nın etkileri sürüyor.
TRABLUS'TAN ŞAM'A TÜRK AĞI
Yediot Ahronot'ta yayımlanan bir analiz yazısında "Türkiye EFES-2026 tatbikatında ilk kez Libyalı ve Suriyeli askerleri ağırlayarak Trablus'tan Şam'a uzanan ve İsrail'in bölgesel duruşuna meydan okuyabilecek genişleyen bir Türk askeri ağının sinyalini verdi." ifadeleri dikkat çekti.
LİBYA VE SURİYE BAYRAKLARINA DİKKAT!
Tatbikat sırasında "Ege kıyılarından gelen görüntülerin hiçbir basın bülteninin tam olarak aktaramayacağı bir hikaye anlattığına" dikkat çeken Yediot Ahronot, şu ifadeleri kullandı:
İzmir yakınlarında Türkiye'nin EFES-2026 askeri tatbikatında dalgalanan elli ülkenin bayraklarının yanında, daha önce hiçbir yabancı tatbikatta görülmemiş iki bayrak daha vardı: Libya ve Suriye bayrakları. Bölgedeki askeri analistler için bu sembolizmi gözden kaçırmak imkansızdı.
İSRAİL'DE PANİK ARTIYOR
Türkiye'nin artık sadece bölgesel emelleri olan bir NATO müttefiki olmadığını belirten Yediot Ahronot, "Türkiye artık sadece bölgesel hırsları olan bir NATO müttefiki değil. Çok daha planlı ve çok daha tehlikeli bir şey inşa ediyor: Çökmüş iki Arap devletinin enkazı üzerine kurulan; Türk silahları, Türk İHA'ları ve Türk eğitmenleriyle pekiştirilen ve İsrail'in kanatlarını saran bir askeri ağ." ifadelerini kullandı.
Bayraktar TB3, TCG Anadolu gibi yerli ve milli savunma sanayiinin görücüye çıktığı tatbikatta Suriye ordusu da yer aldı. İsrail gazetesi Suriye ordusunun, diktatör Beşar Esad'ın devrilmesinden bu yana ilk kez yurtdışındaki bir tatbikatta yer aldığına dikkat çekti. Ayrıca Suriye'nin tatbikata katılımının anlamının büyük olduğunu vurguladı.
Türkiye ve Suriye, Ağustos 2025'te Ankara'da askeri eğitim, danışmanlık, silah sistemleri, askeri teçhizat ve Suriye'nin yeni yönetimine lojistik destek konularını kapsayan bir savunma iş birliği mutabakatı imzalamıştı.
Türkiye'nin coğrafyadaki etkisinin katlandığına dikkat çeken İsrail gazetesi, şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye şu anda Trablus'taki hükümetle askeri danışmanlık ilişkilerine sahip, kendisini yeni Suriye silahlı kuvvetlerinin hamisi olarak konumlandırmış durumda ve Libya ile 2019'da imzaladığı deniz sınırı sınırlandırma anlaşması aracılığıyla Doğu Akdeniz'de ileri hat bir deniz konuşlanmasını sürdürüyor. Yunanistan, Mısır ve İsrail'in yasa dışı olarak kabul ettiği bu anlaşma, dünyadaki en ihtilaflı hidrokarbon sularından bazılarının ortasından geçen bir münhasır ekonomik bölge yaratıyor. Ankara bu anlaşmanın onaylanması için baskı yapıyor; İsrail ise Yunanistan ve Mısır ile birlikte bu hamleleri bölgedeki enerji egemenliğine yönelik doğrudan bir tehdit olarak görüyor."
YENİ SURİYE
EFES tatbikatına ABD, Almanya, Fransa, İngiltere gibi müttefiklerin de katıldığına dikkat çeken Yediot Ahronot "Suriyeli askerler Türk bayrağı altında Amerikalı ve Alman meslektaşlarıyla birlikte eğitim gördüğünde, Ankara, İran yanlısı vekil ağlarının asla satın alamayacağı bir şey kazanıyor: normallik görüntüsü. Yeni Suriye ordusu, Türkiye'nin güdümünde bir güç (müşteri güç) olarak sunulmuyor." ifadelerini kullandı.
"İSRAİL'İ YAKINDAN İLGİLENDİRİYOR"
Suriye Silahlı Kuvvetleri'nin üç yıl sonraki durumunun İsrail'i yakından ilgilendirdiğini vurgulayan Yediot Ahronot, "Suriye silahlı kuvvetlerinin üç yıl sonra neye benzeyeceği, onları kimin eğitmiş olacağı, hangi teçhizatı taşıyacakları ve kimin komuta kültürünü içselleştirecekleri sorusu, İsrailli savunma planlamacılarının karşı karşıya olduğu en hayati derecede önemli (kritik) sorular arasında" dedi.