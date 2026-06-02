CHP'nin "mutlak butlan"la sonuçlanan 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin soruşturma hız kesmeden sürüyor.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında itirafçı olan Veli Ağbaba ve Özgür Özel'in "kara kutu"su Turgut Koç, bugün Çağlayan Adliyesi'nde yeni ifade verecek.



MARRIOT'TA RÜŞVET TRAFİĞİ: OY PUSULASINA GÖSTERENE PARA



Koç, geçtiğimiz günlerde kurultay sürecinde delegelerin oy tercihleri karşılığında Ankara Marriot Otel'de dönen para trafiğini tek tek anlattı.



"Oy pusulasını gösterene rüşvet verdim" itirafında bulunan Koç şu ifadeleri kullandı:



"Kurultayın düzenlendiği tarihte Ankara Marriott Otelde konakladım. Oy kullanan delege kendisine ait delege kartını, nüfus cüzdanını, kullanılmış damgalı bulunan oy pusulasının yanına koyarak fotoğraf çekerlerdi. Bunun karşılığında kimin oy verdiğini anlardık. Kurultay günü 20 bin TL isteyen Etimesgut delegesine, Özgür Özel'i desteklemesi için banka hesabımdan 10 bin TL gönderdim. Bu para karşılığı 2 kurultay delegesi Özel'i destekledi"









Bahse konu isim geçtiğimiz aylarda CHP'nin şaibeli kurultay davasının tanığı Tolgahan Erdoğan'a 500 bin dolarlık "sus" rüşveti teklif etmesiyle gündeme gelmişti. Özel'le jet seyahati yapacak kadar yakın temasta olan Koç, CHP'li belediyelerden de adrese teslim ihaleler alıyor... Üstelik bu ihalelere Veli Ağbaba'nın VIP şoförü Gökhan Cumalı ile ortak ticaret ilişkisi içerisinde giriyor.



Öte yandan etkin pişmanlıktan yararlanan Özkan Yalım da ifade verecek.

