4 aylık enflasyon farkı kesinleşti: İşte memur ve emeklinin temmuz zammı kazanç takvimi

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ilk 4 aylık enflasyona göre yüzde 14.64 artış kesinleşti, tahminler yüzde 17-18 seviyesine işaret ediyor.

Yaklaşık 20 milyon memur ve emeklinin temmuz zammı için geri sayım başladı. 5 Haziran'da mayıs enflasyonu, 3 Temmuz'da da haziran enflasyonu belli olacak. Böylece zam oranları belli olacak. Şu ana kadar 4 aylık enflasyon belli oldu.

Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 14.64 artış kesinleşti. Memurların ve memur emeklilerinin zammı da yüzde 3.28 farkla yüzde 10.51'e ulaştı.