4 aylık enflasyon farkı kesinleşti: İşte memur ve emeklinin temmuz zammı kazanç takvimi
Memurların ve emeklilerin temmuz zammı için kritik iki verinin ilki 5 Haziran’da, diğeri de 3 Temmuz’da belli olacak. Zam oranı SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 17-18, memurlarda yüzde 13-14 seviyesinde beklenirken, ödeme takvimi de hazır...
Yaklaşık 20 milyon memur ve emeklinin temmuz zammı için geri sayım başladı. 5 Haziran'da mayıs enflasyonu, 3 Temmuz'da da haziran enflasyonu belli olacak. Böylece zam oranları belli olacak. Şu ana kadar 4 aylık enflasyon belli oldu.
Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 14.64 artış kesinleşti. Memurların ve memur emeklilerinin zammı da yüzde 3.28 farkla yüzde 10.51'e ulaştı.
Kalan 2 enflasyon verisi merakla beklenirken, tahminler zam oranının SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 17-18, memurlar ve memur emeklilerinde yüzde 13-14 seviyesinde olabileceğini gösterdi.
KİME, NE ZAMAN?
Memurlar ve emekliler, 3 Temmuz'da maaşlarının ne kadar artacağını öğrenecek. Zam oranları da temmuz itibarıyla geçerli olacak. Yani milyonlar önümüzdeki ay zamlı aylıklarını cebine koyacak. Zam oranlarının belli olmasının ardından yeni maaşlar ve ek ödemeler hesaplanacak. Ayrıca emeklilerin taban aylık konusu karara bağlanacak, artış yapılacaksa yasal düzenleme için düğmeye basılacak.
Memurlar zamlı maaşlarını ve ek ödemelerini 15 Temmuz'da hesabında görecek. SSK emeklilerine 17-26 Temmuz, Bağ-Kur emeklilerine de 25-28 Temmuz tarihlerinde zamlı kök aylık ve ek ödemeleri yatırılacak.
Zamlı maaş ve ek ödemesinin toplamı taban aylığın altında kalanlara ise taban aylık ödenecek. Burada artış yapılmazsa mevcut taban aylık, yapılırsa yeni taban aylık dikkate alınacak. Artış kararı alınıp düzenlemenin yetişmemesi halinde de hak sahiplerine sonradan fark ödemesi yapılacak.
FARK VERİLECEK
Memur emeklileri ise temmuz ayının başında aylıklarını zam yansıtılmadan alacak. Hesaplanan zam farkı ay içerisinde emeklilere ödenecek. Maaşını aylık alanlara 1 aylık, 3 aylık alanlara da maaş dönemine göre 1, 2 ya da 3 aylık fark verilecek.
|Tarih
|Açıklama
|1-5 TEMMUZ
|Memur emeklilerine aylık ödemesi, ay içinde zam farkı
|3 TEMMUZ
|Zam oranları belli olacak
|15 TEMMUZ
|Memurlara zamlı ödeme
|17-26 TEMMUZ
|SSK emeklilerine zamlı maaş
|25-28 TEMMUZ
|Bağ-Kur emeklilerine zamlı maaş
KİM NE ALACAK?
Memurlar ve memur emeklileri: Yüzde 7 zam ve ilk 6 aylık TÜFE'nin yüzde 11'i aşan kısmı üzerinde fark.
SSK VE BAĞ-KUR emeklileri: İlk 6 aylık enflasyon oranında zam.