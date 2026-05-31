Beşiktaş'a Semih Kılıçsoy'dan kötü haber! Bonservis kararı verildi
Sezon başında Beşiktaş'tan Cagliari'ye kiralanan Semih Kılıçsoy'un İtalya macerası sona eriyor. Serie A ekibinin başkanı Tommaso Giulini, genç futbolcunun satın alma opsiyonunun kullanılmayacağını duyurdu.
Yeni sezon kadro planlamasını sürdüren Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy cephesinde önemli bir gelişme yaşandı. Sezon başında İtalya Serie A ekiplerinden Cagliari'ye kiralanan genç futbolcunun geleceği netlik kazandı.
CAGLIARI'DEN RESMİ KARAR
İtalyan ekibinin başkanı Tommaso Giulini, Semih Kılıçsoy'un durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Tuttomercatoweb'e konuşan Giulini, kulübün ekonomik planlaması doğrultusunda bazı kiralık oyuncuların bonservislerinin alınmayacağını açıkladı.
SATIN ALMA OPSİYONU KULLANILMAYACAK
Cagliari Başkanı, Semih Kılıçsoy'un yanı sıra Michael Folorunsho ve Luca Mazzitelli'nin de kulübün belirlediği maaş politikası ve finansal kriterlere uymadığını ifade etti. Bu nedenle Serie A temsilcisinin genç futbolcunun satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldığı belirtildi.
BEŞİKTAŞ'A GERİ DÖNÜYOR
Alınan kararın ardından Semih Kılıçsoy, kiralık sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte yeniden Beşiktaş'a dönecek. Siyah-beyazlı yönetimin genç futbolcuyla ilgili nasıl bir planlama yapacağı ise merak konusu oldu.
İTALYA PERFORMANSI
20 yaşındaki hücum oyuncusu, geride kalan sezonda Cagliari formasıyla tüm kulvarlarda toplam 25 resmi karşılaşmada görev aldı. Semih Kılıçsoy, söz konusu maçlarda 4 gol kaydederek takımına skor katkısı verdi.
YENİ SEZONDA KARAR TEKNİK EKİBİN
Beşiktaş altyapısından yetişen ve Türk futbolunun önemli potansiyellerinden biri olarak gösterilen Semih Kılıçsoy'un yeni sezondaki geleceği teknik heyetin vereceği rapora göre şekillenecek. Genç oyuncunun kamp döneminde yeniden değerlendirilmesi bekleniyor.
BEŞİKTAŞ'TA YENİ SAYFA
Cagliari'nin kararının ardından gözler yeniden Beşiktaş'a çevrildi. Siyah-beyazlıların, Semih Kılıçsoy'u kadroda tutup tutmayacağı veya yeni bir kiralama formülü üzerinde çalışıp çalışmayacağı önümüzdeki günlerde netleşecek.