Beşiktaş'a Semih Kılıçsoy'dan kötü haber! Bonservis kararı verildi

Cagliari Semih Kılıçsoy'un bonservisini almayacak

CAGLIARI'DEN RESMİ KARAR

İtalyan ekibinin başkanı Tommaso Giulini, Semih Kılıçsoy'un durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Tuttomercatoweb'e konuşan Giulini, kulübün ekonomik planlaması doğrultusunda bazı kiralık oyuncuların bonservislerinin alınmayacağını açıkladı.

SATIN ALMA OPSİYONU KULLANILMAYACAK

Cagliari Başkanı, Semih Kılıçsoy'un yanı sıra Michael Folorunsho ve Luca Mazzitelli'nin de kulübün belirlediği maaş politikası ve finansal kriterlere uymadığını ifade etti. Bu nedenle Serie A temsilcisinin genç futbolcunun satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldığı belirtildi.