CHP'de Özel enkaz: 3 yılda 29 bin istifa! Gürsel Tekin açıkladı | İstanbul'da vukuatsız delege yok

İstinaf mahkemesinden çıkan mutlak butlan kararı sonrası Cumhuriyet Halk Partisi içinde yaşanan tarihi geçiş süreci hız kesmeden sürüyor. Kemal Kılıçdaroğlu'na parti içerisinde en güçlü desteği veren isimlerin başında gelen CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, Sabah gazetesine verdiği özel mülakatta parti içi dinamiklere, kurultay tartışmalarına ve medya ambargosuna dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

TROL ÇETELERİ YANIMIZDA DEĞİL

Vatandaşla sürekli iç içe olduklarını belirten Tekin, "Ben her gün sahadayım. Vatandaşla iç içeyim. Olağanüstü bir ilgi var. Sahayı, sokağı bilmeyen bazı siyasetçiler bana bu konuda sorular soruyorlar. İstanbul'da lokasyonu kendileri belirlesin, Sultanbeyli'den Silivri'ye kadar gidelim, konuşalım halkla. Biz hiçbir zaman seçimden seçime sahada olmadık. Halk yanımızda. Bizim yanımızda olmayan kesim trol çeteleri. Onlar da olmasın zaten. Seçimler sosyal medyada retweet yaparak kazanılmıyor. Önemli olan vatandaşın derdiyle dertlenebilmek, ona çözüm üretebilmek" diye konuştu.

3 YILDA 29 BİN KAYIP

Manisa Milletvekili Özgür Özel'in genel başkanlığı döneminde partide yaşanan istifa dalgasına ilişkin önemli veriler paylaşan Tekin, gidenleri geri getirme sözü verdi. Rakamların ciddiyetine dikkat çeken Tekin, "İstanbul'da son 3 yıl içinde yaklaşık 29 bin üye partiden ayrıldı. Bu çok çarpıcı bir rakam. Onların hepsini CHP'ye tekrar kazandıracağım. Biz CHP'nin birliği, bütünlüğü, kardeşliği için mücadele ediyoruz. Tüm gücümüzle bu uğurda ter dökmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Gürsel Tekin ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP çatısı altındaki birlikteliği uzun yıllara dayanıyor (2009 CHP İstanbul mitingi / Depo Photos)

HER DELEGE VUKUATLI

Ortadaki ağır tabloya işaret eden Tekin, "İstanbul'un 196 delegesinin tamamı hakkında mahkeme kararıyla tedbir uygulanmış durumda. Bunun yanında 44 delege tutuklu, 21 delege AK Parti'ye geçmiş, 5 delege istifa etmiş, 14 delege ihraç edilmiş ve 163 delegenin adı soruşturma dosyalarında yer alıyor. Ortada böylesine ağır bir tablo varken, delegasyonun meşruiyeti ve temsiliyet gücü ciddi şekilde tartışılır hale gelmiştir. Soruyorum; bu şartlarda yapılacak bir kurultay ne kadar sağlıklı, ne kadar kapsayıcı ve ne kadar tartışmasız olabilir?" değerlendirmesinde bulundu.

FONDAŞLARIN MİKROFONU KESİLDİ

Basının tutumunu eleştiren Tekin, "Çeşitli medya grupları maalesef benim için hayal kırıklığı oldu. Bir kısım gazetecileri saygın gazeteci olarak biliyorduk, değillermiş. 9 aydır o gruptan kimse bana mikrofon uzatmadı. Bizi eleştiriyorlar, cevap hakkımızı elimizden alıyorlar. Neden bize mikrofon uzatmıyorsunuz? Sizin için gazetecilik bu mudur?" diyerek tepkisini dile getirdi.

KATILIM BEKLENTİNİN ÜZERİNDE

Cumartesi günü genel merkeze gelerek tarihi bir bayramlaşma programı düzenleyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun "CHP'deki FETÖ'cüleri göremedim" çıkışı güne damgasını vururken, törende en yoğun ilgiyi gören isim Gürsel Tekin oldu.

Partililer tarafından tezahüratlarla karşılanan Tekin, CHP İstanbul İl Başkanlığı görevine devam ettiğini hatırlatarak, "Genel merkezdeki programa tüm partililerimiz gönüllü olarak katılım sağladı. Beklentimizin üzerinde bir katılım oldu. Kendi emekleriyle, kendi imkanlarıyla Ankara'ya gelerek çok değerli bir dayanışma örneği sergilediler. Tüm partililerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

Faruk Arslan