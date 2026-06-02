Bekle bizi Amerika! A Milli Takım'ın Dünya Kupası Kadrosu belli oldu: İşte 24 kişilik liste! 6 isim kadro dışı

Montella'nın son değerlendirmesi sonrası kaleciler Ersin Destanoğlu ve Muhammed Şengezer ile birlikte Ahmetcan Kaplan, Yusuf Akçiçek, Mustafa Eskihellaç, Atakan Karazor, Demir Ege Tıknaz, Aral Şimşir ve Yusuf Sarı nihai listeye giremedi.

Muhammed Şengezer kafile ile birlikte ABD'ye gidecek

TFF'DEN AÇIKLAMA

Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, Muhammed Şengezer, Aral Şimşir ve Demir Ege Tıknaz için özel bir karar alındığı belirtildi.

Dünya Kupası talimatları gereği, takımların ilk maçlarından önce yaşanabilecek sakatlıklarda oyuncu değişikliği yapılabilmesi nedeniyle bu üç futbolcu hazır bekletilecek ve kafileyle birlikte ABD'ye gidecek.

Kaleciler için ise turnuva süresince oyuncu değişikliği hakkı bulunması nedeniyle Muhammed Şengezer de alternatifler arasında tutulacak. Böylece Milli Takım, olası sakatlık senaryolarına karşı ek bir güvenceyle Dünya Kupası hazırlıklarını sürdürecek.

Tayfun Dastan