CANLI YAYIN
Geri

Bekle bizi Amerika! A Milli Takım'ın Dünya Kupası Kadrosu belli oldu: İşte 24 kişilik liste! 6 isim kadro dışı

A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası nihai kadrosu açıklandı. Teknik Direktör Vincenzo Montella'nın kararı doğrultusunda Ersin Destanoğlu, Muhammed Şengezer, Ahmetcan Kaplan, Mustafa Eskihellaç, Yusuf Akçiçek, Atakan Karazor, Demir Ege, Aral Şimşir ve Yusuf Sarı kadrodan çıkartıldı. TFF'den yapılan açıklamaya göre Muhammed Şengezer, Aral Şimşir ve Demir Ege Tıknaz hazır bekletilmek üzere takımla beraber ABD'ye gidecek. İşte Millilerimizin Dünya Kupası nihai kadrosu...

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Bekle bizi Amerika! A Milli Takım'ın Dünya Kupası Kadrosu belli oldu: İşte 24 kişilik liste! 6 isim kadro dışı
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Teknik Direktör Vincenzo Montella, 2026 Dünya Kupası için A Milli Takım'ın nihai kadrosunu açıkladı.
  • Kadroda kalecilerde Altay Bayındır, Mert Günok ve Uğurcan Çakır, hücumda Arda Güler, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu ve Deniz Gül yer aldı.
  • Ersin Destanoğlu, Ahmetcan Kaplan, Yusuf Akçiçek, Atakan Karazor ve Yusuf Sarı nihai listeye giremedi.
  • TFF, Muhammed Şengezer, Aral Şimşir ve Demir Ege Tıknaz'ı olası sakatlıklara karşı yedek oyuncu olarak kafileyle birlikte ABD'ye götürecek.
  • Dünya Kupası talimatları gereği takımlar ilk maçlarından önce sakatlık durumunda oyuncu değişikliği yapabilecek.

A Milli Takım'da 2026 Dünya Kupası öncesi kadro çalışmaları tamamlandı. Teknik Direktör Vincenzo Montella tarafından belirlenen nihai liste kamuoyuyla paylaşılırken, geniş kadroda bulunan bazı isimler son aşamada kadro dışında kaldı.

Böylece Türkiye'nin turnuvada mücadele edecek ana oyuncu grubu kesinleşmiş oldu.

A Milli Takım'ın Dünya Kupası kadrosu açıklandı

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella kadroyu belirledi
MİLLİ TAKIM KADROSU

A Milli Takımımızın 24 kişilik Dünya Kupası Kadrosu şu şekilde:

Kaleciler

Altay Bayındır
Mert Günok
Uğurcan Çakır

Milli Takım hazırlık maçında Kuzey Makedonya'yı 4-0'la geçti
Savunmacılar

Abdülkerim Bardakcı
Çağlar Söyüncü
Eren Elmalı
Ferdi Kadıoğlu
Merih Demiral
Mert Müldür
Ozan Kabak
Samet Akaydin
Zeki Çelik

Milli Takım Kaptanı Hakan Çalhanoğlu
Orta Sahalar:

Hakan Çalhanoğlu
İsmail Yüksek
Kaan Ayhan
Orkun Kökçü
Salih Özcan

Turnuvada gözler Arda Güler'in üzerinde olacak.
Forvetler:

Arda Güler
Barış Alper Yılmaz
Can Uzun
Deniz Gül
İrfan Can Kahveci
Kenan Yıldız
Kerem Aktürkoğlu
Oğuz Aydın
Yunus Akgün

Can Uzun ve Deniz Gül kadroda yer aldı
KADRO DIŞINDA KALANLAR

Montella'nın son değerlendirmesi sonrası kaleciler Ersin Destanoğlu ve Muhammed Şengezer ile birlikte Ahmetcan Kaplan, Yusuf Akçiçek, Mustafa Eskihellaç, Atakan Karazor, Demir Ege Tıknaz, Aral Şimşir ve Yusuf Sarı nihai listeye giremedi.

Muhammed Şengezer kafile ile birlikte ABD'ye gidecek
TFF'DEN AÇIKLAMA

Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, Muhammed Şengezer, Aral Şimşir ve Demir Ege Tıknaz için özel bir karar alındığı belirtildi.

Dünya Kupası talimatları gereği, takımların ilk maçlarından önce yaşanabilecek sakatlıklarda oyuncu değişikliği yapılabilmesi nedeniyle bu üç futbolcu hazır bekletilecek ve kafileyle birlikte ABD'ye gidecek.

Kaleciler için ise turnuva süresince oyuncu değişikliği hakkı bulunması nedeniyle Muhammed Şengezer de alternatifler arasında tutulacak. Böylece Milli Takım, olası sakatlık senaryolarına karşı ek bir güvenceyle Dünya Kupası hazırlıklarını sürdürecek.

Bizim Çocuklardan Kadıköyde şov! Türkiye Kuzey Makedonyayı 4-0 yendiBizim Çocuklardan Kadıköyde şov! Türkiye Kuzey Makedonyayı 4-0 yendi
Bizim Çocuklar'dan Kadıköy'de şov! Türkiye Kuzey Makedonya'yı 4-0 yendi
Vincenzo Montelladan Dünya Kupası mesajı: Enerjimiz tavan!Vincenzo Montelladan Dünya Kupası mesajı: Enerjimiz tavan!
Vincenzo Montella'dan Dünya Kupası mesajı: Enerjimiz tavan!

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bekle bizi Amerika! A Milli Takım'ın Dünya Kupası Kadrosu belli oldu: İşte 24 kişilik liste! 6 isim kadro dışı-8 Bekle bizi Amerika! A Milli Takım'ın Dünya Kupası Kadrosu belli oldu: İşte 24 kişilik liste! 6 isim kadro dışı-9 Bekle bizi Amerika! A Milli Takım'ın Dünya Kupası Kadrosu belli oldu: İşte 24 kişilik liste! 6 isim kadro dışı-10

Takvim Kaynak Tercihleri
Galatasaray'dan transferde 10+4 hamlesi! Çifte milli yıldız
SONRAKİ HABER

Galatasaray'dan transferde 10+4 hamlesi! Çifte milli yıldız

 Yabancı kuralının değişmesi için Galatasaray Fenerbahçe'yi bekliyor!
ÖNCEKİ HABER

Dursun Özbek Fenerbahçe'yi bekliyor!
Tayfun Dastan
Tayfun Dastan Takvim.com.tr Spor

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler