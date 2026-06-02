Bekle bizi Amerika! A Milli Takım'ın Dünya Kupası Kadrosu belli oldu: İşte 24 kişilik liste! 6 isim kadro dışı
A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası nihai kadrosu açıklandı. Teknik Direktör Vincenzo Montella'nın kararı doğrultusunda Ersin Destanoğlu, Muhammed Şengezer, Ahmetcan Kaplan, Mustafa Eskihellaç, Yusuf Akçiçek, Atakan Karazor, Demir Ege, Aral Şimşir ve Yusuf Sarı kadrodan çıkartıldı. TFF'den yapılan açıklamaya göre Muhammed Şengezer, Aral Şimşir ve Demir Ege Tıknaz hazır bekletilmek üzere takımla beraber ABD'ye gidecek. İşte Millilerimizin Dünya Kupası nihai kadrosu...
Hızlı Özet Göster
- Teknik Direktör Vincenzo Montella, 2026 Dünya Kupası için A Milli Takım'ın nihai kadrosunu açıkladı.
- Kadroda kalecilerde Altay Bayındır, Mert Günok ve Uğurcan Çakır, hücumda Arda Güler, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu ve Deniz Gül yer aldı.
- Ersin Destanoğlu, Ahmetcan Kaplan, Yusuf Akçiçek, Atakan Karazor ve Yusuf Sarı nihai listeye giremedi.
- TFF, Muhammed Şengezer, Aral Şimşir ve Demir Ege Tıknaz'ı olası sakatlıklara karşı yedek oyuncu olarak kafileyle birlikte ABD'ye götürecek.
- Dünya Kupası talimatları gereği takımlar ilk maçlarından önce sakatlık durumunda oyuncu değişikliği yapabilecek.
A Milli Takım'da 2026 Dünya Kupası öncesi kadro çalışmaları tamamlandı. Teknik Direktör Vincenzo Montella tarafından belirlenen nihai liste kamuoyuyla paylaşılırken, geniş kadroda bulunan bazı isimler son aşamada kadro dışında kaldı.
Böylece Türkiye'nin turnuvada mücadele edecek ana oyuncu grubu kesinleşmiş oldu.
MİLLİ TAKIM KADROSU
A Milli Takımımızın 24 kişilik Dünya Kupası Kadrosu şu şekilde:
Kaleciler
Altay Bayındır
Mert Günok
Uğurcan Çakır
Savunmacılar
Abdülkerim Bardakcı
Çağlar Söyüncü
Eren Elmalı
Ferdi Kadıoğlu
Merih Demiral
Mert Müldür
Ozan Kabak
Samet Akaydin
Zeki Çelik
Orta Sahalar:
Hakan Çalhanoğlu
İsmail Yüksek
Kaan Ayhan
Orkun Kökçü
Salih Özcan
Forvetler:
Arda Güler
Barış Alper Yılmaz
Can Uzun
Deniz Gül
İrfan Can Kahveci
Kenan Yıldız
Kerem Aktürkoğlu
Oğuz Aydın
Yunus Akgün
KADRO DIŞINDA KALANLAR
Montella'nın son değerlendirmesi sonrası kaleciler Ersin Destanoğlu ve Muhammed Şengezer ile birlikte Ahmetcan Kaplan, Yusuf Akçiçek, Mustafa Eskihellaç, Atakan Karazor, Demir Ege Tıknaz, Aral Şimşir ve Yusuf Sarı nihai listeye giremedi.
TFF'DEN AÇIKLAMA
Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, Muhammed Şengezer, Aral Şimşir ve Demir Ege Tıknaz için özel bir karar alındığı belirtildi.
Dünya Kupası talimatları gereği, takımların ilk maçlarından önce yaşanabilecek sakatlıklarda oyuncu değişikliği yapılabilmesi nedeniyle bu üç futbolcu hazır bekletilecek ve kafileyle birlikte ABD'ye gidecek.
Kaleciler için ise turnuva süresince oyuncu değişikliği hakkı bulunması nedeniyle Muhammed Şengezer de alternatifler arasında tutulacak. Böylece Milli Takım, olası sakatlık senaryolarına karşı ek bir güvenceyle Dünya Kupası hazırlıklarını sürdürecek.
Galatasaray'dan transferde 10+4 hamlesi! Çifte milli yıldız
Dursun Özbek Fenerbahçe'yi bekliyor!